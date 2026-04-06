放送開始20周年イヤーがスタート！　NHK「ダーウィンが来た！」×講談社MOVE　最強コラボ図鑑が誕生！

「ダーウィンが来た！」20周年メモリアルイヤーがもっと楽しくなる図鑑登場

株式会社講談社放送20周年の「ダーウィンが来た！」とシリーズ創刊15年の「講談社の動く図鑑MOVE」。両者のメモリアルイヤーにスペシャルコラボが実現！

NHKの人気自然番組「ダーウィンが来た！」。2006年4月の放送開始より20年、2026年4月５日（日）のスペシャル回を皮切りに、メモリアルイヤーがスタートした同番組。4月～7月にはNHK自然番組ナビゲーターの相葉雅紀さんがナレーターとして登場したり、長期密着シリーズ「ライオン王者への道 最終章」が放送されるなど、目が離せない一年となりそうです。さらに7月11日（土）からは国立科学博物館での特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」が開催。

「ダーウィンが来た！」の20年がぎゅっと一冊の図鑑に！

世界初撮影、ギネス世界記録など数々のスクープを巻頭で紹介！ 撮影に立ち会ったディレクターのコメントも必見。ダイオウイカ：(C)️NHK/NEP/DISCOVERY CHANNEL

そんな中、2026年7月1日には、講談社の動く図鑑MOVEより、『ダーウィンが来た！ 地球まるごと生きもの図鑑』が登場します。「ダーウィンが来た！」20年分、900回以上の放送回の中から、選りすぐりの生きものたちを紹介。知識を広げるだけではなく、それぞれの番組情報も加え、図鑑の中で番組を再度楽しめる作りになっています。ダイオウイカやシーラカンスなど、多くの人の心に残るスクープ取材や、放送第１回の「古代魚が跳んだ！」（シルバーアロワナ）など「ダーウィンが来た！」だからこそできた特殊カメラを使った数々の生きもの取材、「ライオン」「アホウドリ」の長期密着シリーズ、可愛い！と大人気だったシマエナガやウォンバットまで、余すことなく図鑑に収録。

図鑑は「ダーウィンが来た！」の各番組ディレクターたちも特別制作協力。スクープを取った時のディレクターのコメントやオフショットなど、この１冊を読めば、メモリアルイヤーが楽しくなること間違いなしの、20年間がすみずみまで詰まった一冊となっています。

ダーウィンファンなら、特典DVD は絶対に見逃せない……！

今年15周年を迎える講談社の動く図鑑MOVE。大迫力の写真とともに人気なのが、NHKエンタープライズが制作する特典DVD。今回はそのDVDが一本まるごと「ダーウィンが来た！」なのです。20年分の「ダーウィンが来た！」の放送の中から、番組ディレクターたちが、「これが面白い！」「これは思い出深い！」と選んだものを詰め込んだ約70分のスペシャル構成。ダーウィンを知り尽くしたディレクターたちが20年間を振り返って集めたイチオシの回ばかりなので、面白くないわけがないのです！！ 長年のファンの方も、初めて観る人も、「生きものってなんて面白いんだろう」と新しい人生の扉が開くこと間違いなしです。

そしてDVDにはスペシャルゲストとして番組のメインキャラクター、ヒゲじいも登場。番組の世界をたっぷりとお楽しみください！

■ 書籍概要

講談社の動く図鑑MOVE新刊

書名：ダーウィンが来た！ 地球まるごと生きもの図鑑

価格：3520円（本体3200円＋税10％）

特記事項：NHK「ダーウィンが来た！」番組特別編集DVDつき

発売日：2026年7月1日

発行：株式会社講談社

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