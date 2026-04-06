アウトドア体験が、もっと自由に、もっと楽しく。“撮る・聴く・話す”をこれ1本で実現するAIスポーツカメラグラス『BleeqUp Ranger』がついにAmazonで販売開始！
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～次世代の4-in-1スポーツグラスが、アクティブライフをスマートにアップデート～
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BleeqUp
スマートグラスブランド 「BleeqUp（ブリークアップ）」 は、
4-in-1 AIスポーツカメラグラスの新モデル
『BleeqUp Ranger（レンジャー）』 がついにAmazon.co.jpにて販売開始です！
■ BleeqUp Ranger とは
BleeqUp Ranger は、
「サングラスに、カメラ・イヤホン・トランシーバーをすべてまとめたい」
というユーザーの声から誕生した、次世代の 4-in-1 AIスポーツカメラグラス です。
AIモーションカメラ、高品質オープンイヤーオーディオ、リアルタイムインターコム（トランシーバー）機能、スマートコントロール機能を1本のグラスに統合。
サイクリング、ランニング、旅行、キャンプ、釣り、フェス、子どものスポーツ観戦など、さまざまなシーンで “手ぶらで撮影・音楽・通話” を実現します。
アウトドアを、より安全に、より楽しく、より快適にする次世代ウェアラブルデバイスです。
販売価格：69,900円（税込）
■ 商品ページ・購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1TZ9RVL
■ 主な特長 1．インテリジェントなAIカメラ機能
BleeqUp Rangerは、サイクリストやアウトドアアスリートのための“インテリジェントな撮影パートナー”として設計されています。
本体のみで 最大約1時間の連続HD動画録画 が可能。
さらに、専用の PowerPlus(TM)バッテリーモジュール（今後販売予定） を装着することで、録画時間は 最大5時間 まで拡張できます。
また、急ブレーキなどの危険動作をAIが検知し、その瞬間を自動で記録する 「セーフティガード機能」 を搭載。
1080Pの高解像度、120°の超広角FOV、強力な手ブレ補正により、アクティブなシーンでも安定した映像を記録します。
2．高品質オープンイヤーオーディオとクリアな通話
4基の精密チューニングスピーカーと指向性オーディオ伝送技術により、周囲の音を遮らずに、臨場感のあるステレオサウンドを再生。
さらに、5マイクアレイ による高精度なノイズリダクションで、移動中でもクリアな通話を実現します。
仲間同士で会話できる リアルタイムインターコム（トランシーバー）機能 も搭載し、アウトドアやスポーツ中のコミュニケーションを快適にサポートします。
3．パフォーマンスを追求したデザインと快適性
本体重量は わずか49g。
※レンズ非搭載時のフレーム単体重量は 37g と、長時間着用でも負担を感じにくい軽量設計です。
IP54等級の防水・防塵性能に加え、防風・耐衝撃性を備えたタフなフレーム構造を採用。
UV400対応レンズが目を保護し、撥油・疎水性コーティングにより常にクリアな視界を保ちます。
調整可能なノーズパッドとモジュラーレンズシステムにより、快適なフィット感を提供します。
4．長時間バッテリー設計
本体のみで 最大8時間（音楽・通話） の連続使用が可能。
PowerPlus(TM)バッテリーモジュール（今後販売予定）を併用することで、
連続録画は最大5時間、オーディオ再生は最大48時間まで対応します。
■ 世界で高い評価を獲得
BleeqUp Rangerは、その革新性が高く評価され、
世界最大級のモバイル関連展示会 「MWC 2025」 にて
「New Star at MWC 2025」「Editor’s Choice Award」など 計11のアワード を受賞。
また、WIRED、PCMag、TechRadar などの世界的テクノロジーメディアを含む 2,200件以上の記事 で紹介されています。
さらに、世界最大級のサイクリングイベント 「Sea Otter Classic」 では、
3,000人以上のライダーが試用し、プロ選手やインフルエンサーからも高い評価を獲得しました。
■ 製品仕様
カメラ：16MP、FOV 120°
写真解像度：4656 × 3496
動画：1080P @30FPS（16:9 / 9:16）
ストレージ：32GB
内蔵バッテリー：260mAh
連続使用時間：約8時間（音楽・通話）
録画時間：約60分～最大300分（PowerPlus(TM)使用時）
重量：49g（フレーム単体：37g）
防水・防塵：IP54
オーディオ：4スピーカー / 5マイクアレイ
通信：リアルタイムインターコム
レンズ：UV400保護、交換可能
■ BleeqUpについて
BleeqUpは、Alibabaの出資を受けるスマートグラスのイノベーションブランドです。
独自の研究開発チームを擁し、撮影・インカム・音楽再生・アイケアといった複数の機能を1つに統合することで、スポーツサングラスのスマート化とコンテンツ制作のAI化を推進しています。
本製品は、日本のEC市場に本格登場する初のスマートスポーツグラスとして注目を集めており、
2025年3月には米国Kickstarterにてクラウドファンディングを成功させています。