『マネジメント術で読むプロ野球監督論』発売2週間以上経過後もランキング上位を維持！

株式会社BOTANICO

ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が2026年3月18日に発売しました。



組織を導くリーダーや、成果に挑み続けるビジネスパーソンにとって、それは永遠のテーマと言えるでしょう。野球の視点からその核心を突く、新たなバイブルが誕生しました。

本書は、発売前から重版が決まり、発売後わずか1週間で3刷が決定。予約段階から大きな注目を集めています。

さらに、各書店およびオンラインストアにおいて好調な推移を維持していることをお知らせいたします。本書は発売後2週間以上が経過した現在もランキング上位を維持しており、初動にとどまらない継続的な反響を得ています。

■ 各書店・オンラインストアで好調を維持

発売以降、本書は全国の主要書店およびオンラインストアにおいて上位にランクインしています。

・紀伊國屋書店 新宿本店 週間ランキング：2位

・紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 週間ランキング：3位

・ジュンク堂書店 池袋本店 週間ランキング：3位

・丸善 丸の内本店 週間ランキング：10位

・Amazon 光文社新書 売れ筋ランキング：1位

・楽天ブックス 本（ホビー・スポーツ・美術）週間ランキング：1位

依然として大型書店とオンラインストア双方で安定した支持を獲得しており、幅広い読者層に届いていることがうかがえます。

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

■著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と最新刊の『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）は発売前重版を記録。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

■ 読者から寄せられている声

本書には、発売後、多くの読者から高評価の声が寄せられています。

「勝てる監督、勝てる組織の共通点が見えてくる」

「野球とビジネスの組織作りに共通点が多いと感じた」

「根性論ではなく、マネジメントとして言語化されている点が新しい」

「主力のモチベーション維持と若手の抜擢の考え方が参考になる」

「監督の判断基準が整理されていて、観戦の見方が変わる」

「野球に詳しくなくても、組織や人を見る本として楽しめる」

また、「見るだけでなく“読むことで野球が面白くなる”」といった声もあり、観戦体験そのものを深める一冊として受け止められています。

これらの反応から、本書が単なるスポーツ書にとどまらず、組織運営や人材育成に通じる実用書として広く支持されていることがうかがえます。

■ 発売後の新たな取り組みや成果・今後の予定

本書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の発売後は、読者接点の拡張および認知拡大を目的に、複数の施策を段階的に展開しています。

まず、書籍内容の一部を抜粋した記事コンテンツを制作・公開し、SNSやWebメディア上での接触機会を創出しています。監督の意思決定や組織マネジメントに関するテーマを切り出すことで、本書の価値を短時間で体験できる導線を設計し、新規読者層へのリーチ拡大を図っています。

直近では集英社オンライン、ラブすぽといった大手からスポーツの専門媒体媒体の抜粋記事の配信も行われており、メディア露出の拡大が進んでいます。

具体的には以下の4つの記事になります。

・「補強しないのに勝つ」落合博満の異常な合理性…8年連続Aクラス＆4度Vの裏にあった“地獄キャンプ”と冷徹采配(https://shueisha.online/articles/-/257057)

・〈落合博満の真髄〉「プライドを捨てろ」から始まった中日黄金期…06年“史上最強”と07年日本一を生んだ合理主義の進化(https://shueisha.online/articles/-/257058)

・「戦力流出でも勝てる理由」落合博満が証明した“配置と役割”の野球…打率最下位でも連覇した異次元マネジメント(https://shueisha.online/articles/-/257059)

・監督としての長嶋茂雄と原辰徳、２人は何が違ったのか？ ゴジキ氏の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が解き明かす、名将たちの勝負哲学(https://love-spo.com/article/gadziki-management-001/)

さらに、著者・ゴジキが出演する「フェードロー野球ちゃんねる」において、ショート動画の配信しており、書籍の内容を短尺コンテンツとして発信することで、より幅広い層へのリーチ拡大を図っています。

具体的には以下の2つの投稿になります。

・『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の紹介動画１.(https://www.instagram.com/reel/DWtep61kzc2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

・『マネジメント術で読むプロ野球監督論』の紹介動画２.(https://www.instagram.com/reel/DWyclCNE1lw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

また、日本経済新聞の新聞広告が掲載され、その広告をXにて発信(https://x.com/godziki_55/status/2039541104295751780?s=20)することによって、オンライン施策に加えたオフラインでの認知拡大を推進しています。

今後は、さらなる認知拡大および読者層の拡張に向け、複数の施策を展開してまいります。

また、こうした反響を背景に動画出演のオファーも寄せられており、今後の状況を踏まえながら、オンラインイベントの開催についても検討しています。

これらの施策を通じて、引き続き書籍・メディア・SNS・動画・イベントを連動させた多面的な情報発信を行い、継続的な話題形成と認知拡大を図ってまいります。