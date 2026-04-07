母の日＆父の日ペアギフトランキングを発表！ 第2位は、まるでお花のようなボックスフラワーをイメージさせるペアタオルギフト。第1位は、お母さん・お父さんの疲れを癒やす極小ビーズのふんわりやわらか足枕。

Groov株式会社

母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」（ https://hahanohi.me/ ）は、母の日と父の日を一緒に贈る「ペアギフト」の人気ランキングを発表しました。

近年、母の日と父の日をそれぞれ個別に贈るのではなく、“まとめて贈る”スタイルが徐々に広がっています。

母の日.meとして注目しているのは、この「ペアギフト」が単なる効率化ではなく、家族への感謝の伝え方の変化を反映している点です。

母の日と父の日は約1か月しか離れておらず、それぞれで準備する手間や負担を感じる人も少なくありません。そこで、母の日のタイミングで父の日ギフトも一緒に用意することで、「負担を減らしながら、しっかり感謝を伝える」という合理的な選択が支持されていると考えられます。

また、ペアギフトのもう一つ大きなメリットは「家族全体への感謝を一度に伝えられる」という点です。夫婦で楽しめるグルメギフトや、ペアで使えるアイテムなどを選ぶことで、両親それぞれに贈るだけでなく、“一緒に過ごす時間”そのものをプレゼントすることができます。

さらに、早割シーズンと相性が良い点も見逃せません。母の日の早割時期に父の日分もまとめて購入することで、価格面のメリットを得られるだけでなく、人気商品の確保や配送の安心感にもつながります。

ペアギフトのメリット

- 母の日と父の日は約1か月差で、「まとめて準備」が合理的- ギフト準備の“手間と負担を減らせる”のが最大のメリット- 「家族全体に感謝を伝える」新しいスタイルとして広がっている- 早割と相性が良く、「お得にまとめ買い」ができる

こうした背景から、ペアギフトは「手間を減らす」だけでなく、「満足度を高める」新しい贈り方として注目されています。本ランキングでは、実際に選ばれている人気商品をもとに、今選ばれている母の日＆父の日ギフトのトレンドをご紹介します。

母の日.me独自調査 母の日＆父の日のペアギフト人気のTOP10

1位 王様の足枕 癒やしのペアギフト

ふんわり柔らかキモチいい超極小ビーズ素材の足まくらは、横になってそっと足をのせるだけで即リラックス。両足を優しく包み込んで、ゆったり癒してくれます。立ち仕事、長時間同じ姿勢、散歩やウォーキングが趣味のお父さんお母さんにぴったり。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank1

2位 「カーネーションタオル／薔薇タオル」ペアギフト

カーネーションとバラをモチーフにしたタオルは、母の日＆父の日にぴったりのペアギフト。フリルのようなデザインで見た目は華やか、使えば上質な今治タオルの心地よさを実感できます。花と実用性を兼ね備えた、長く使える特別な贈り物です。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank2

3位 ママの夢枕+男の夢枕 ペアギフト

お母さんとお父さんへ、日頃の感謝を一度に届けられる枕のペアギフト。体にフィットする快適な寝心地の人気枕は、女性用と男性用それぞれに合わせた設計で、やさしく頭を支え、快適な眠りをサポートします。ペアセットならではのお得感に加え、日本製の安心品質とギフトラッピング対応で特別感も演出。母の日＆父の日にぴったりの実用的なプレゼントです。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank3

4位 母の日まくら+父の日まくら ペアギフト

母の日用のカーネーション、父の日用のバラの造花や特大メッセージカード付きで、感謝の気持ちをしっかり伝えられるセット。ふんわりとした寝心地の枕で毎日の疲れを癒しながら、サプライズ感と実用性を兼ね備えた、両親への特別な贈り物です。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank4

5位 カーネーション＆ヒマワリのプリザーブドフラワー

母の日と父の日を一緒に贈るプリザーブドフラワーペアギフトセットが3位にランクイン。母の日定番のカーネーションと、父の日に贈るお花として選ばれやすいヒマワリとイエローのバラをあしらったアレンジ。メッセージカードも付いているので日頃の感謝の気持ちを込めて贈るプレゼントにぴったりです。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank5

6位 ボディドクター・ザ・シート ペアギフト

お母さんとお父さんへ、毎日の“座る時間”を快適に変えるシートクッションのペアギフト。薄型ながら体圧を分散し、車やオフィス、自宅など様々なシーンで快適な座り心地をサポートします。日常をより心地よくする実用的な贈り物として、母の日＆父の日に感謝をまとめて伝えられる特別な贈り物にぴったりです。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank6

7位 名入れ今治ペアバスタオルギフト

名入れ無料の今治産ペアバスタオルは、母の日と父の日をセットで祝う贈り物にぴったり。上質な日本製タオルの中でも人気の高いコンテックス製ヘリンボーンデザインで、やわらかな肌ざわりと高級感を兼ね備えた一品です。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank7

8位 王様の抱き枕メンズ+王様の抱き枕レディース ペアギフト

お母さんとお父さんへ、日頃の感謝を一度に届けられる抱き枕のペアギフト。女性用・男性用それぞれの体に合わせた設計で、やさしく包み込むような寝心地を実現し、毎日のリラックスタイムをサポートします。安心の日本製でギフトラッピングにも対応。母の日と父の日をまとめて贈れる、心も体も癒される特別なプレゼントです。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank8

9位 和風プリザーブドフラワーの夫婦花

高さのあるアレジメントフラワー「翡翠(ひすい)」は、凛としたお父さんをイメージ、ピンク色が可愛いアレジメントフラワー「珊瑚(さんご)」は、笑顔で家族を見守ってくれているお母さんをイメージ。一つ飾っても素敵ですが、二つ並べることで完成したデザインに仕上がります。今年の母の日、父の日に理想の夫婦像を表現した枯れないお花のプリザーブドフラワーはいかがでしょうか。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank9

10位 王様の背中枕 ペアギフト

背中を優しく労る王様の背中枕がペアギフトになって登場です！ゴロンと寝転がるだけで、自然に胸が開く姿勢になり、未体験の解放感を感じられます。部位ごとに素材を変えているこだわり設計なので、身体に合った形が背中全体をスッキリ伸ばしてくれます。感謝の気持ちと、ホッとひと息つく癒しの時間を同時にプレゼント。

https://hahanohi.me/pair-giftranking/#rank10

1位 王様の足枕 癒やしのペアギフト

3位 ママの夢枕+男の夢枕

4位 母の日まくら+父の日まくら

5位 ボディドクター・ザ・シート

以上が「母の日＆父の日」ペアギフトランキングTOP10となります。

母の日と父の日はそれぞれ別々に贈るイベントから、「まとめて準備し、より効率的に、そしてより満足度高く感謝を伝えるイベント」へと変化しつつあります。

今後は、ライフスタイルの変化やオンライン購入の浸透とともに、ペアギフトという選択肢はさらに広がっていくことが期待されます。

母の日.meでは、こうした新しいギフトのかたちを提案するとともに、これからの時代に合った“無理なく、しっかり気持ちが伝わるギフト選び”の情報発信を続けてまいります。

今年の母の日はいつ？

https://hahanohi.me/hahanohiitsu/



■2026年・調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 11,637件、成果報酬成約件数 223件

調査期間：2026年3月1日～4月3日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

調査情報公開URL： https://hahanohi.me/

■母の日.me メディア概要

2026の母の日は、5月10日（日）。

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

URL：https://hahanohi.me/

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運営会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

- グルーヴ株式会社について

・グルーヴ株式会社事業内容

ECメディアサイトの企画・運営

EC×DX化の企画・支援

診断提案型ECシステムの構築

パーソナライズECの構築

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/