GETPAIRRは、11インチ大画面を採用したポータブルディスプレイオーディオ「GETPAIRR Vista 2.0」を、2026年4月7日(月)から4月15日(水)までの期間限定で特別価格にて販売いたします。通常価格31,800円(税込)のところ、割引コード「SWWRSZNX」をご利用いただくことで、20,000円(税込)にてご購入いただけます。GETPAIRR Vista 2.0は、従来モデルからOS、処理性能、表示品質、操作性、画面構成を見直したアップグレードモデルです。車内で求められる「見やすさ」「動かしやすさ」「使い分けやすさ」を一段引き上げ、日常の移動時間をより快適で使いやすい空間へと進化させます。

キャンペーン概要

商品名：GETPAIRR Vista 2.0通常価格：31,800円(税込)割引コード利用後価格：20,000円(税込)割引コード：SWWRSZNX実施期間：2026年4月7日～4月15日商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQT5M1FR

車内環境をまとめて見直せるアップグレードモデル

近年、クルマは移動手段だけでなく、通勤、送迎、買い物、週末ドライブまで、日常を過ごす空間としての役割も強めています。一方で、純正ディスプレイだけでは、画面サイズや操作性、表示の自由度に物足りなさを感じる場面もあります。GETPAIRR Vista 2.0は、そうした日常の不満に向き合い、車内環境全体をアップグレードするために設計された11インチモデルです。

Android 15×5コアCPU×3GB+64GBで、より軽快に

Vista 2.0は、Android 15、5コアCPU、3GB RAM＋64GB ROMを搭載。起動速度、画面切替時のレスポンス、日常操作時の安定性を見直し、より軽快な使用感を目指しました。ナビ、動画、音楽、各種アプリを日常的に使うユーザーにとって、立ち上がりの速さや反応の軽さは大きなポイントです。

11インチ大画面で、見やすさと操作性を強化

ディスプレイには11インチの大画面を採用。ナビやアプリ、動画表示をひと目で確認しやすく、車内での視認性向上に配慮しています。さらに、表示品質やタッチ操作も見直し、日常操作時の扱いやすさも向上。見やすさだけでなく、触れたときの使いやすさにも配慮した仕様です。

GUI変更や壁紙カスタマイズにも対応

Vista 2.0は、GUIデザインの変更や壁紙変更にも対応。機能面だけでなく、画面の印象や使い勝手も自分好みに整えやすい点が特長です。車内の表示環境にこだわりたいユーザーにも適した一台です。

Wireless CarPlay／Android Auto対応×2画面分割で、車内操作をよりスムーズに

Vista 2.0は、Wireless CarPlay／Wireless Android Autoに対応し、毎回のケーブル接続の手間を減らしながら、スマートフォンとの連携をより快適に行えます。さらに、2画面分割表示にも対応しており、用途に応じて画面を使い分けやすく、車内での操作効率も向上します。通勤や短距離移動、営業時など、こまめに乗り降りする場面はもちろん、ナビや各種機能をよりスムーズに使いたい場面でも、その便利さを実感しやすい仕様です。

Gemini対応で、車内操作をよりスマートに

Vista 2.0はGeminiにも対応。音声入力を活用することで、目的地検索や情報入力、各種操作をよりスマートに進めやすくします。入力後の修正にも対応しており、車内での扱いやすさにも配慮した構成です。

動画・音楽・各種アプリにも対応

Vista 2.0は、車内でのエンタメ環境を広げたいユーザーにも適しています。動画、音楽、各種アプリに対応し、移動中や待機時間の活用の幅を広げます。また、microSDカード内の音楽・動画データ再生にも対応し、日常使いから長距離移動まで幅広く活用できます。

こんな方におすすめ

GETPAIRR Vista 2.0は、以下のような方に適したモデルです。・純正ディスプレイだけでは物足りない方・大画面で見やすい表示環境を求める方・起動速度や操作レスポンスも重視したい方・Wireless CarPlay／Android Autoを快適に使いたい方・ナビとエンタメを1台で使い分けたい方通勤、送迎、営業、長距離移動まで、日常的にクルマを使う方ほど違いを実感しやすいモデルです。

導入後も安心のサポート体制

Vista 2.0は、システムアップデートに対応。また、購入日から1年間の保証が付いており、不具合時には交換または返金対応を案内しています。導入時だけでなく、導入後の安心感まで含めて選びやすい製品です。

GETPAIRRについて

GETPAIRRは、車内での使いやすさと実用性に着目し、日々のドライブ環境をより快適にする製品を提案しているブランドです。接続性、視認性、操作性に配慮した製品づくりを通じて、移動時間の質を高めるラインアップを展開しています。