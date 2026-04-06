旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、サービス開始4周年グローバル展開で次の成長フェーズへ

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年4月5日にサービス開始4周年を迎えました。

NEWTは2022年にハワイツアーの提供からスタートし、現在では海外ツアーに加え、国内外の宿・ホテル予約にも対応するなど、旅行の選択肢を広げてまいりました。また、英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）への対応を開始し、海外カスタマーにもサービス提供を開始するなど、居住地や言語に関わらず利用できる旅行サービスへと進化しています。

NEWTはこれからも、あらゆる人の「あらゆる旅行」に応える存在として、新しい旅行体験の提供に取り組んでまいります。

■旅行アプリ『NEWT（ニュート）』が実現したいこと

NEWTは、テクノロジーと人の力を掛け合わせることで、これまでにない旅行体験の提供に取り組んできました。旅行は本来、国や言語、文化を越えて人々の可能性を広げる体験であり、新しい場所や価値観との出会いは、人生をより豊かにするきっかけになると考えています。

こうした考えのもと、サービスの成長と提供価値の拡張を見据え、令和トラベルは2026年4月1日にコーポレートミッションを「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」へと変更しました(*1)。旅行体験そのものを進化させ続けるとともに、その価値を居住地や言語、文化的背景に関わらずより多くの人へ届けていくことを目指しています。

その取り組みの一環として、NEWTはこれまで日本のカスタマーを中心に提供してきた海外旅行および宿泊予約サービスに加え、海外から海外旅行の予約や訪日旅行における宿泊予約にも対応し、居住地や言語に関わらず利用できる旅行サービスへと進化しています。

テクノロジーによって旅行の検討や予約にかかる手間を減らし、さらにトラベルコンシェルジュやBespoke(*2)によるサポートを組み合わせることで、一人ひとりの希望に寄り添った旅行体験を提供します。

*1 : 2026年4月1日公開「令和トラベル、ミッション・ビジョンを刷新し、“日本発”から“グローバル基準”の旅行サービスへ」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000077082.html）

*2 : 2026年3月26日公開「旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、グローバルのハイエンド層に向けた旅行コンシェルジュサービス「Bespoke（ビスポーク）」を提供開始」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000297.000077082.html）

■旅行アプリ『NEWT』4年間の軌跡

NEWTはこの1年、提供価値と提供対象の拡張を進め、成長を加速させてきました。会員登録者数は70万人を突破し、海外ツアーの品揃えNo.1、旅行予約アプリ満足度No.1を獲得。さらに三笘薫選手のアンバサダー就任や多言語対応の開始により、海外カスタマーにもサービス提供を開始し、居住地や言語に関わらず利用できる旅行サービスへと進化しています。

・三笘薫選手がブランドアンバサダーに就任

世界で活躍するプロサッカー選手・三笘薫選手をブランドアンバサダーに迎えました。新しい世界へ踏み出す挑戦を続ける姿勢が、NEWTの目指す旅行体験の価値と重なり、より多くの方にサービスの魅力を届ける取り組みを進めています。

・グローバル展開を開始

2026年4月には英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）への対応を開始し、海外カスタマー向けのサービス提供を開始しました。海外から海外旅行の予約に加え、日本国内の宿・ホテル予約にも対応することで、居住地や言語に関わらず利用できる旅行サービスへと進化しています。

・会員登録者数70万人を突破

旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、サービス開始以来、多くのカスタマーに支持され、2026年3月には会員登録者数70万人を突破しました。海外ツアーに加え、国内外の宿泊予約にも対応することで旅行の選択肢を広げ、より多くのカスタマーに利用されるサービスへと成長しています。

・満足度No.1／品揃えNo.1を獲得

「かしこい、おトク」を軸にプロダクト改善を継続した結果、旅行予約アプリにおける満足度No.1(*3)、海外ツアーの品揃えNo.1(*4)を獲得しました。10万件以上のツアーラインナップに加え、宿泊予約の拡充により、旅行の選択肢をさらに広げています。

*3 : 「旅行予約アプリ満足度 No.1」は、App Store・Google Play上で「ホテル予約」および「パッケージツアー予約」機能を持つ旅行アプリを対象に、調査委託先:アプリブが2025年6月18日時点のストアレビューをもとに独自実施した調査により判定した結果に基づいております。

*4 : 「品揃え」＝個人向け海外パッケージ数。アプリブ調べ（2026年1月）。観光庁発表「2024年度主要旅行業者取扱状況」海外旅行取扱額上位4社含む計7サイトの公式サイト上のプラン数を集計・比較。海外旅行取り扱いパッケージ数No.1調査

■ 今後の展望

4周年を迎えたNEWTは、サービスの進化と提供価値の拡張をさらに加速してまいります。居住地や言語に関わらず旅行を検討・予約できるサービスとして、より多くのカスタマーに利用される存在を目指し、プロダクトの改善や供給の拡充を継続していきます。

また、より多くの方にNEWTを知っていただくため、これまでにない大型の認知施策を予定しています。旅行をより身近で自由なものにするため、ブランドとしての発信も強化していきます。

NEWTは、テクノロジーとトラベルコンシェルジュを通じて旅行体験を進化させ続けるとともに、あらゆる人の「あらゆる旅行」に応える存在を目指し、グローバルに利用される旅行サービスとして提供価値の向上に取り組んでまいります。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel