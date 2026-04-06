プロバスケットボール「京都ハンナリーズ」とゴールドパートナー契約を締結

鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、プロバスケットボールクラブチーム「京都ハンナリーズ」と、2025-26シーズン（4月～6月）、および2026-27シーズンにおいて、ゴールドパートナー契約を締結しました。

「京都ハンナリーズ」は、京都市に本拠地を構えるB.LEAGUE（以下、Bリーグ）所属のプロバスケットボールクラブチームです。Bリーグは、2027-28シーズンより新たなリーグ構造に変更される中、「京都ハンナリーズ」は新リーグ最上位ライセンス「B.LEAGUE PREMIER」に参入するなど、さらなる活躍に期待が寄せられています。また、「共に、登る。」というクラブスピリットのもと、スポーツを通じた地域貢献活動に積極的に取り組んでいます。

KONOIKEグループは、「『人』と『絆』を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します」の企業理念のもと、創業の地である大阪をはじめ、地域社会との絆を大切に、地域とともに歩んできました。

「京都ハンナリーズ」の、地域とともに成長を続ける挑戦的な姿勢と、スポーツを通じて地域を元気にしたいという熱い想いに深く共感し、この度のスポンサー契約の締結に至りました。

KONOIKEグループは、本パートナー契約を通じて、「京都ハンナリーズ」の挑戦を応援するとともに、スポーツの力で地域社会の振興に貢献してまいります。

■京都ハンナリーズ 概要

https://hannaryz.jp/

会社名：スポーツコミュニケーションKYOTO株式会社

クラブ名称：京都ハンナリーズ

創設年：2008年

代表者：代表取締役会長 竹之下 仁八、代表取締役会長 竹之下 仁八

所在地：京都市下京区七条御所ノ内中町64番地1 OES BLDG.5階

ホームアリーナ：にっしんでんきアリーナ京都

■鴻池運輸 代表取締役社長執行役員 鴻池 忠彦 コメント

「京都ハンナリーズ」は、単なる競技の枠を超え、スポーツを通じて地域に一体感と活力を届けておられると感じています。KONOIKEグループは国内にある約200拠点の地域の皆さまに支えられて、これまで発展してまいりました。京都にも複数の拠点を有しておりますが、今後は「京都ハンナリーズ」とともに京都の地をさらに盛り上げ、地域の皆さまに愛される企業であり続けられるよう、引き続き尽力してまいります。

■スポーツコミュニケーションKYOYO 代表取締役会長 竹之下 仁八 様 コメント

このたび、鴻池運輸さまとゴールドパートナー契約を締結させていただけたこと、心より御礼申し上げます。KONOIKEグループさまが大切にされている「人」と「絆」という価値観は、私たちのクラブスピリット「共に、登る。」と強く重なります。本パートナーシップを通じて、スポーツの力で地域に新たなつながりと熱狂を生み出し、京都の未来をともに切り拓いてまいります。さらに成長と挑戦を続けてまいります。