原作シリーズ累計発行部数400万部突破の異世界冒険譚！TVアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』TVアニメ第3期制作決定！キャラクター原案・鶴崎貴大先生による「第3期決定ビジュアル」を公開！

グリーエンターテインメント株式会社

2018年にTVアニメ第1期が、2021年にTVアニメ第2期が放送された『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』（著：むらさきゆきや イラスト：鶴崎貴大／講談社ラノベ文庫刊）。

ゲーム内で圧倒的な強さを誇り“魔王”と呼ばれていた主人公・坂本拓真はある日、ゲーム内の姿で異世界へと召喚されてしまいます。「私こそが召喚主」と言い張る2人の少女・シェラとレムと出会った拓真は、彼女たちから召喚獣用の奴隷化魔術をかけられてしまいますが、自身の能力の発動により魔術が反射！逆にシェラとレムが奴隷となってしまいます。自らを“魔王・ディアヴロ”と名乗った拓真が、絶対的な強さで突き進む“夢と魔法の異世界冒険譚”として話題を呼びました。

現在までに、小説14巻、コミックス28巻が発売されており、2026年4月9日（木）にはコミックス第29巻が発売予定、累計発行部数は400万部を突破(2025年8月時点)している話題作です。

本日、アニメ第3期制作決定が発表されました！

第3期のタイトルは、TVアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』に決定！

ディアヴロ、シェラ、レムの冒険の続きを再びアニメで見ることができます。

あわせて、キャラクター原案・鶴崎貴大先生による「第3期決定ビジュアル」を公開！

今回のイラストは、ディアヴロ、シェラ、レムの3人が描かれています。中央にいるディアヴロを囲むように、向かって右側にシェラ、左側にレムがいる、『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』らしさを感じる1枚に仕上がっています。

アニメ第3期制作決定を受けて、原作・むらさきゆきや先生よりコメントが到着！

キャラクター原案・鶴崎貴大先生、漫画・福田直叶先生からイラスト&コメントが到着しました！

さらに、ディアヴロ役・水中雅章さん、シェラ役・芹澤優さん、レム役・和氣あず未さんからは、キャストコメントやキャストお祝いコメント動画が到着しました！

水中雅章さんお祝いコメント動画URL：https://youtube.com/shorts/AD9Q4xQ3NcQ

芹澤優さんお祝いコメント動画URL：https://youtube.com/shorts/FpZylKb4JWs

和氣あず未さんお祝いコメント動画URL：https://youtube.com/shorts/7hoMUHaVgaE

アニメ公式X（@isekaimaou(https://x.com/isekaimaou)）では、アニメ第1期～第2期で描かれた物語を読むことができる「原作小説第1～6巻セット」、「コミック第1～15巻セット」がそれぞれ抽選で1名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催！原作小説第1巻はむらさきゆきや先生&鶴崎貴大先生のサイン入り、コミック第1巻は福田直叶先生のサイン入りとなっています。

今後解禁されていく続報にも期待が高まります。

原作作家陣コメント&イラスト解禁

▼原作・むらさきゆきや先生コメント

祝・アニメ3期！ まったく想像すらしていなかったので、今でも夢のようです！

思い返すと第2期は大変なときに重なりました。そんななかでも素晴らしいアニメを作って下さったスタッフの皆様、そしてアニメを楽しんで

くださった視聴者の皆様、多くの応援のおかげで--またディアヴロたちがカラーで動いて喋ります！ 本当にありがとうございます！

今から放映がとっっっても楽しみです!!

▼キャラクター原案・鶴崎貴大先生イラスト&コメント

異世界魔王アニメ３期、おめでとうございます！

超楽しみにしています！

▼漫画・福田直叶先生イラスト&コメント

アニメ三期やったー！ また動くディアヴロたちを見れるのが楽しみです。

関わってくれる皆様と応援してくれた方々に感謝しかありません。

今からワクワクドキドキして原稿が捗る・・・！

キャストコメントも到着！

▼ディアヴロ役：水中雅章さんキャストコメント

「異世界魔王」はアニメで初めて主演を務めさせていただいた、とても思い入れのある大切な作品です。

そんな作品が第3期制作決定とはこんなに嬉しいことはありません。

皆さんに楽しんでいただけるように、第1期の時から変わらず精一杯努めて参ります！

楽しみにアニメの放送をお待ちください！

▼シェラ・L・グリーンウッド役：芹澤 優さんキャストコメント

う、うそでしょ～～！？？？あきらめないでよかった～！！！たくさんの応援と愛にこころから感謝です！！異世界魔王は私にたくさんの初めてをくれた作品です。パパに見せられないシーンがあったり、レム役の和氣あず未ちゃんに出会えて大好きになったり、1stシングルとしてエンディングを歌わせていただいたり、avexの大先輩とコラボしたり、いつも新しい出会いや経験をくれます。3期は何が起こるのでしょうか、、、期待しかありません！！！どうぞお楽しみに！

▼レム・ガレウ役：和氣あず未さんキャストコメント

第3期！？！？ありがとうございます、本当にありがとうございます！！

大好きなキャラクター達、大好きな皆さんと一緒に大好きな作品にまた携われることがとっても幸せです。

シェラと久しぶりに、小さくて可愛い喧嘩をたくさんできるのかなぁ～と今から楽しみです。

今までよりもも～っと大胆なお芝居ができるよう、今からレムを降ろして収録に挑みたいと思います！

作品概要

▼作品名

TVアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』

▼スタッフ

原作：むらさきゆきや(講談社ラノベ文庫刊)

キャラクター原案：鶴崎貴大

漫画：福田直叶

▼キャスト

ディアヴロ：水中雅章

シェラ・L・グリーンウッド：芹澤 優

レム・ガレウ：和氣あず未

▼WEB/SNS

公式サイト：https://isekaimaou-anime.com/

公式X：https://x.com/isekaimaou （推奨ハッシュタグ：#異世界魔王）

原作情報

▼原作ノベル『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』

著：むらさきゆきや

イラスト：鶴崎貴大

（講談社ラノベ文庫刊）

第1巻～第14巻、好評発売中！

▽第1巻試し読みはこちら

https://www.kodansha.co.jp/titles/1000024744

▼コミック『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』

原作：むらさきゆきや

漫画：福田直叶

キャラクター原案：鶴崎貴大

（ニコニコ静画「水曜日のシリウス」連載中）

第1巻～第28巻、好評発売中！

第29巻は2026年4月9日（木）発売予定！

▽連載ページはこちら（第1話～第2話前編を無料公開中！）

https://seiga.nicovideo.jp/comic/16805

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/