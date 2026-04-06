TVアニメ『忍たま乱太郎』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

2026年4月18日(土)よりROUND１にて「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」の開催が決定いたしました。

「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」

開催期間：2026年4月18日(土)～2026年6月21日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/nintama/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、スポッチャ、ビリヤード、ダーツ92店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング99店舗、カラオケ92店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■アミューズメントクレーンゲームプライズ、マストバイキャンペーン

全国のROUND1 99店舗にて、コラボ限定のクレーンゲームプライズを展開いたします。

また、同時に全国のROUND1 99店舗にて、対象のクレーンゲームに500円投入すると、もれなくオリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

※賞品はなくなり次第終了となります。

■スポッチャコーナー デジタルARスタンプラリー

スポッチャフロアを回ってスタンプ3個を集めると、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

■コラボルーム

札幌すすきの店・ダイバーシティ東京プラザ店・池袋店・吉祥寺店・ヨロッカ春日井店・梅田店・福岡天神店・仙台泉店の8店舗にて、「TVアニメ『忍たま乱太郎』」の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング97店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコア登録キャンペーンを実施いたします。2ゲームスコアが基準点以上のお客様には、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■SNSキャンペーン

ROUND1公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細は「【公式】ラウンドワンライブ&コラボ」Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/round1_fanevent

■オリジナルグッズ

ROUND1の一部店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

※下記8店舗以外の店舗ではグッズの販売は行っておりませんのでご注意ください。

※オリジナルグッズは通販での販売もございます

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/nintama_round1/

予約期間：2026年4月25日(土)～6月21日(日)23:59

(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp