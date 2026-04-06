NVIDIA、オープン エージェント開発プラットフォームでナレッジ ワークにおける次の産業革命を牽引

NVIDIA

概要:

- NVIDIA Agent Toolkit は、より安全でセキュアな自己進化型エージェントと Clawを構築するためのオープン ソース ランタイムである NVIDIA OpenShell を含むツール群- LangChain で構築された、エージェント型検索向けのオープン ソースの NVIDIA AI-Q Blueprint は、DeepResearch Bench の精度ランキングでトップに立ち、フロンティアモデルとオープン モデルを組み合わせたハイブリッドのアプローチを採用することで、クエリのコストを半減にさせることが可能- Adobe、Atlassian、Amdocs、Box、Cadence、Cisco、Cohesity、CrowdStrike、Dassault Systemes、IQVIA、Red Hat、SAP、Salesforce、Siemens、ServiceNow、Synopsys といった大手ソフトウェア プラットフォームは、NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアを活用して、エンタープライズ向けフィジカル AI エージェントの開発を推進

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、AI の次の世代を始動させる、パートナー企業との提携を発表しました。自律的で自己進化型のエンタープライズ向け AI エージェントを実現するオープン ソース ソフトウェアを活用することにより、エージェントの安全性、セキュリティ、そして効率性を向上させ、ソフトウェアとナレッジ ワークにおける世代交代が加速します。

NVIDIA Agent Toolkit は、割り当てられたタスクの完了方法を自律的に判断し、生産性を向上させるツールを構築する企業や開発者向けに、オープン ソースのモデルとソフトウェアを提供します。そこに今回新たに加わったのが、NVIDIA OpenShell(http://build.nvidia.com/openshell)(TM) です。NVIDIA OpenShell は、ポリシーベースのセキュリティ、ネットワーク、プライバシーのガードレールを適用することで、自律型エージェント (Claw 系エージェント) の導入の安全性を向上させるオープン ソースのランタイムです。

NVIDIA の創業者/ CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「Claude Code と OpenClaw は、エージェントの転換点を切り拓き、AI を生成やリーズニングの域を超えて行動する段階へと拡大させています。エージェント自身が展開し管理する、カスタム構築された最先端の専門エージェントのチームによって、従業員の生産性は飛躍的に高まるでしょう。エンタープライズ向けソフトウェア業界は専門エージェント プラットフォームへと進化し、IT 業界は次の大きな飛躍期を迎えようとしています」

NVIDIA Agent Toolkit がコミュニティとエンタープライズ向けソフトウェアの進化を加速

NVIDIA Agent Toolkit には、NVIDIA Nemotron(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-expands-open-model-families-to-power-the-next-wave-of-agentic-physical-and-healthcare-ai/)(TM) のようなオープン モデル、NVIDIA AI-Q のようなオープン エージェント、NVIDIA cuOpt(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/cuopt/)(TM) のようなオープン スキル、OpenShell(http://build.nvidia.com/openshell) のようなオープン ランタイムが含まれています。開発者は Agent Toolkit ソフトウェアを使用して自律的に行動し、他のソフトウェアを利用、構築しながらタスクを遂行する専門 AI エージェントを作成できます。

オープンなエージェント ブループリントである NVIDIA AI-Q(https://build.nvidia.com/nvidia/aiq) を使用することで、開発者はナレッジ ワークを認識、リーズニング、実行できるカスタム AI エージェントを作成できます。作成したエージェントは、適切なデータ ソースと分析深度を自動的に選択し、正確で文脈に沿った回答を提供します。組み込みの評価システムは、各 AI の回答がどのように生成されたかを説明します。

AI-Q のハイブリッド アーキテクチャは、オーケストレーションに最先端モデルを、研究に NVIDIA Nemotron オープン モデルを使用することで、クエリのコストを 50% 以上削減しながら世界最高水準の精度を実現します。NVIDIA は AI-Q Blueprintを活用し、DeepResearch Bench(https://huggingface.co/spaces/muset-ai/DeepResearch-Bench-Leaderboard) や DeepResearch Bench II(https://agentresearchlab.com/benchmarks/deepresearch-bench-ii/index.html#leaderboard) のランキングでトップに躍り出る AI エージェントを開発しました。

NVIDIA OpenShell は、自律型エージェント(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/ai-agents/)が生産性を発揮するために必要なアクセス権限を提供すると同時に、ポリシーベースのセキュリティ、ネットワーク、プライバシーのガードレールを適用します。NVIDIA は、Cisco、CrowdStrike、Google、Microsoft Security、TrendAI などのセキュリティ プロバイダーと協力し、OpenShell と各社のサイバーセキュリティおよび AI セキュリティ ツールとの互換性を構築しています。

10 億回以上ダウンロードされているオープン ソース フレームワークを提供するエージェント エンジニアリング企業である LangChain は、NVIDIA との連携により、AI-Q や OpenShell および Nemotron のオープン モデル、データセット、ツールを含む Agent Toolkit を LangChain のディープ エージェント ライブラリに統合しています。これにより、最先端の高精度なエンタープライズ向け AI エージェントを開発し、大規模に運用することが可能になります。

NVIDIA のソリューションを活用し、エンタープライズ向けソフトウェア プラットフォームの AI エージェント機能を拡張

あらゆる業界を牽引するソフトウェア企業が、OpenShell や NVIDIA Nemotron といったオープン モデルを含む NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアを活用し、アプリケーションやプラットフォームにおける AI エージェントの機能を拡張しています。

- Adobe(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/adobe-and-nvidia-partnership-creative-marketing-agentic-workflows/) は、パーソナライズされ、より安全でコスト効率に優れた環境において、クリエイティビティ、生産性、及びマーケティングを支援するハイブリッド型かつ長時間稼働する Adobe エージェントを実行するための基盤として、Agent Toolkit ソフトウェアを採用します。- Amdocs は NVIDIA AI-Q と Nemotron を活用し、顧客とのやり取りや請求データを継続的に監視することで顧客への影響が及ぶ前に問題を事前に特定し解決する、Cognitive Core エージェント プラットフォームを構築しています。- Atlassian(https://www.atlassian.com/blog/atlassian-engineering/advancing-rovo-semantic-search) は NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアと NVIDIA OpenShell を活用し、Jira や Confluence などのツール向けに、Rovo AI エージェント戦略と AI を活用したワークフロー システムを進化させています。- Box(https://blog.box.com/box-teams-nvidia-enable-and-deploy-autonomous-ai-agents-safely-nvidia-openshell) は NVIDIA Agent Toolkit を活用し、Box ファイル システムを使用するエンタープライズ向けエージェントが、長時間にわたるビジネス プロセスを安全かつ確実に実行できるようにしています。- Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/corporate-news/posts/the-engineering-workforce-multiplier-how-agentic-ai-is-shaping-silicon-design) は、エンジニアがより高品質で複雑な半導体の設計と検証を行えるようにAgent Toolkit と Nemotron を Cadence ChipStack AI SuperAgent に活用する予定です。- Cisco(https://blogs.cisco.com/ai/securing-enterprise-agents-with-nvidia-and-cisco-ai-defense) AI Defense は OpenShell 向けに AI セキュリティ保護を提供し、エージェントや Claw の動作を制御するためのコントロールとガードレールを追加します。- Cohesity(https://www.cohesity.com/blogs/cohesity-taps-nvidia-openshell-to-build-ai-resilience/) は NVIDIA OpenShell のサポートを追加し、Gaia AI プラットフォームを拡張することで、NVIDIA AI-Q を用いたより高度なエージェント ワークフローをサポートします。- CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-nvidia-unveil-secure-by-design-ai-blueprint-for-ai-agents/) は、Falcon プラットフォームの保護機能を NVIDIA の AI エージェント アーキテクチャに直接組み込む Secure-by-Design AI Blueprint を発表しました。また、NVIDIA Nemotron リーズニング モデルと NeMo Data Designer(https://build.nvidia.com/nemo/data-designer) を活用して、調査ワークフロー向けの AI エージェントを強化することで、エージェントによるマネージド検出および対応を推進しています。- Dassault Systemes(https://blog.3ds.com/topics/company-news/industrial-ai-with-virtual-twins) は、3DEXPERIENCE エージェント プラットフォーム上で稼働するロールベース AI エージェントである Virtual Companions 向けに、NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアと NVIDIA Nemotron オープン モデルの採用を検討しています。- IQVIA(https://www.iqvia.com/Newsroom/2026/03/IQVIA-Unveils-IQVIA-ai-a-Unified-Agentic-AI-Platform) は、NVIDIA Nemotron などの Agent Toolkit ソフトウェアを IQVIA.ai に統合しています。IQVIA.ai は、ライフサイエンス企業が、より効率的に業務を行い、より適切な意思決定を行い、臨床、商業、実運用の各領域にわたって責任ある形で AI を拡張できるよう設計された統合エージェント型 AI プラットフォームです。IQVIA は、社内チームや顧客の環境 (上位 20 社の製薬会社中 19 社を含む) に 150 以上のエージェントを導入しています。- Palantir(https://investors.palantir.com/news-details/2026/Palantir-and-NVIDIA-Team-to-Deliver-Sovereign-AI-Operating-System-Reference-Architecture/) は NVIDIA と連携し、Nemotron を使用して、Palantir Sovereign AI Operating System Reference Architecture 上で動作する AI エージェントを開発しています。- Red Hat(https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-and-nvidia-collaborate-more-secure-foundation-agent-ready-workforce) は Agent Toolkit ソフトウェアを Red Hat AI Factory with NVIDIA に統合することで、より安全で自律的なエージェントを構築するためのエンタープライズ向けプラットフォームを提供しています。- Salesforce(https://www.salesforce.com/news/stories/Nvidia-nemotron-regulated-industries-announcement) は NVIDIA Nemotron モデルを含む NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアを活用し、顧客が Agentforce を使用してサービス、営業、マーケティング業務向けの AI エージェントを構築、カスタマイズ、展開できるようにしています。この連携により、従業員が Slack を主要な会話インターフェースおよびオーケストレーション層として使用し、NVIDIA AI インフラを搭載した Agentforce エージェントがビジネス ワークフローに直接参加してオンプレミス環境とクラウド環境の両方のデータ ストアからデータを取得できるリファレンス アーキテクチャが実現します。- SAP(https://news.sap.com/2026/03/how-sap-nvidia-advance-ai-enterprise-transformation/) は NVIDIA NeMo(TM) を含むオープンな NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアを使用して SAP Business Technology Platform 上の Joule Studio を通じて AI エージェントを実現しています。これにより顧客やパートナーが自社のビジネス ニーズに合わせたエージェントを設計できるようになります。- Siemens(https://news.siemens.com/en-us/siemens-fuse-eda-ai-agent/) は NVIDIA Nemotron を活用した Fuse EDA AI Agent(https://news.siemens.com/en-us/siemens-fuse-eda-ai-agent/) をリリースしています。このエージェントは半導体およびプリント基板業界向けの Siemens の電子設計自動化ポートフォリオ全体にわたって、設計構想から製造の最終承認まで、分野に特化したワークフローを自律的に調整し、エンジニアリング効率と設計品質を向上させます。- ServiceNow(https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/NVIDIA-GTC-2026-Governing-the-Autonomous-Workforce/default.aspx) の、AI スペシャリストによる Autonomous Workforce は ServiceNow AI プラットフォーム上に構築され、NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアや NVIDIA AI-Q Blueprint のほか、NVIDIA Nemotron や ServiceNow Apriel モデルを含むクローズド モデルとオープン モデルを組み合わせて活用しています。- Synopsys(https://news.synopsys.com/2026-03-16-Synopsys-Showcases-NVIDIA-Partnership-Impact-and-Ecosystem-Innovation-at-GTC-2026) は、NVIDIA Nemotron と Nemo Agent Toolkit を使用して、AgentEngineer テクノロジを基盤としたマルチエージェント フレームワークを半導体およびシステム設計向けに構築しています。

開発者は build.nvidia.com(http://build.nvidia.com/openshell) で NVIDIA Agent Toolkit と OpenShell を今すぐ体験できます。NVIDIA Agent Toolkit と OpenShell は推論プロバイダーや NVIDIA クラウド パートナー (Baseten、Bitdeer AI、CoreWeave、DeepInfra、DigitalOcean、GMI Cloud、Fireworks、Lightning、Together AI、Vultr) 上で動作します。

また、開発者は OpenShell を LangChain と共に使用することもできます。GitHub (https://github.com/NVIDIA/OpenShell)からダウンロードして、専用 PC (NVIDIA GeForce RTX(TM) 搭載の PC やノート PC(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-on-rtx/)、または NVIDIA RTX(TM) 搭載ワークステーション(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/))、NVIDIA DGX Station(TM) や NVIDIA DGX Spark(TM)(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#dgx-spark-station) のスーパーコンピュータ (Altos Computing(https://www.altoscomputing.com/en-US/news_detail/17064)、ASUS(https://servers.asus.com/news/ASUS-Unveils-Game-Changing-Liquid-Cooled-AI-Infrastructure-Powered-by-NVIDIA-Vera-Rubin)、Dell Technologies(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-technologies-first-to-ship-nvidia-gb300-desktop-for-autonomous-ai-agents-with-nvidia-openshell.htm#/filter-on/Country:en-us)、GIGABYTE(https://www.gigabyte.com/Press/News/2371)、HP(https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2026/unlock-ai-with-zgx-fury.html)、Lenovo(https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/ai-ready-workstations-professional-first-1000wh-laptop-battery/)、MSI(https://www.msi.com/news/detail/MSI-Accelerates-Autonomous-AI-Agents-with-NVIDIA-AI-Software-and-Models-148279)、および Supermicro(https://learn-more.supermicro.com/data-center-stories/supermicro-super-ai-station-nvidia-gb300-now-available) 提供) 上でローカルに実行できます。

企業は、Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、Microsoft Security、Oracle Cloud Infrastructure といったクラウド サービス プロバイダーの AI ファクトリー インフラ、および Cisco、Dell Technologies、HPE(https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-accelerates-secure-scalable-production-ready-ai-through-new-innovations-with-nvidia.html)、Lenovo、Supermicro のサーバー上で、AI エージェントを構築して実行できます。

ジェンスン フアンよる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/keynote/)のオンデマンド視聴やセッション(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/session-catalog/?regcode=no-ncid&ncid=no-ncid)でぜひご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。