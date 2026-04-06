ヴァレンティノ ビューティのアイコンフレグランスから‘憂い’を表現した新作「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ パープルメランコリア」が登場

日本ロレアル株式会社

ヴァレンティノ ビューティ(https://zozo.jp/shop/valentinobeauty/)は代表的フレグランス「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」コレクションより紫色のボトルの「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ パープルメランコリア オードパルファン」と「ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ パープルメランコリア オードトワレ」を2026年4月15日（水）より発売いたします。

「パープルメランコリア」は、ドンナ、ウオモ共に、記憶、個性、創造的感情を探求するコンセプトのもと、芸術性と想像力の原動力となる‘憂い’をモチーフにしたフレグランスです。

2019年のデビュー以来、「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」コレクションは伝統と現代性の大胆な対比によって定義され、ヴァレンティノのアイコンフレグランスとなりました。「コーラルファンタジー」から「グリーンストラヴァガンザ」まで、それぞれの香りは色彩的な個性と、気分を高揚させる感覚性を反映しています。

この度新たに登場する「パープルメランコリア」は、真の絆とそれによる創造性の象徴です。記憶を解き放ち、大切な関係を称えます。

TikTokで「Who is your Purple? (あなたのパープルは誰？）」というコンセプトが話題を呼びましたが、この“パープル”は、あなたに寄り添い、手を差し伸べ、癒し、気持ちを前向きに導いてくれる人を指しています。

「気持ちが沈むことはあるけれど、どんな時も寄り添ってくれるあなた（“パープル”）がいるから、自分自身を受け入れ、また前を向くことができる。」そう思わせてくれる“パープル”は、ただ存在するだけであなたの人生をより豊かにし、その優しさと誠実さであなたの最高の部分を引き出してくれる、特別な存在なのです。「パープルメランコリア」は、このように、心の状態や気持ちを高めてくれる深い絆を捉えたフレグランスです。

ボトルはヴァレンティノの象徴「ロックスタッズ」を表し、レザーのようなマットな黒と魅惑的な紫のコントラストを纏ったデザイン。不朽の都市ローマの象徴でもあるロックスタッズによってボトルが物語を宿すオブジェへと変容し、自らの“パープル”との繋がりを見出す忘れがたい印象を映し出します。

「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ パープルメランコリア オードパルファン」は、プラム調の輝きで幕を開け、輝く金木犀のハートノートへと開花し、マダガスカル産バニラの温かな余韻へと落ち着きます。

プラムのジューシーでフルーティな温もり、花の魅力、そして魅惑的なグルマン調のツイストをバランスよく調和させ、肌に優雅に変化する香りを創り出します。バニラの癖になる質感が力強い余韻を残し、金木犀が感情の深みと記憶の詩情を呼び起こします。

自信と魅力が融合した、記憶に残るシプレフルーティの香りです。

「ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ パープルメランコリア オードトワレ」は、カルダモンのスパイシーな爽やかさで始まり、深みのあるラベンダーによって洗練された香りとなります。

カルダモンの輝きが感覚を刺激し、ラベンダーが洗練された官能性を添え、温かく魅惑的でクリーミーなココナッツが意外な現代性を加えます。

記憶のように長く残る質感あるシグネチャーを残すアンバーアロマティックウッディの香りです。

製品情報

2026年4月15日（水） 新発売

「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ

パープルメランコリア オードパルファン」

10mL 6,600円、30mL 13,860円、

50mL 19,140円、100mL 31,900円

※表示価格は、全て税込/希望小売価格です

「ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ パープルメランコリア オードトワレ」

50mL 15,400円、100mL 24,200円

※表示価格は、全て税込/希望小売価格です

2026年4月15日（水）同日発売 ※数量限定

「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ セット」

25,740円（税込）

＜セット内容＞

「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン」

50mL + 10mL

全面にスタッズがあしらわれたピンクのボトルの「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン」は、クチュールの伝統とストリートが交差するローマの街やローマならではの生き方を反映した自由で優雅なフレグランス。ジャスミンやバニラなどのフローラルウッディの香りです。NO RULE IS MY RULE. 毎日ルールを書き直しながら自己実現を目指す輝く個性を表現します。

（唯一無二*で都会的なフローラルウッディの香り）

*ヴァレンティノ ビューティにおいて

お問い合わせ先

ヴァレンティノ ビューティ TEL: 0120-323-220

受付時間:月～金 10:00～12:00, 13:00～17:00 ※土・日・祝・年末年始休

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ヴァレンティノ ビューティ ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/valentinobeauty/(https://zozo.jp/shop/valentinobeauty/)