旅の「記念写真」をアップデートする、セルフフォトブース 「Photomatic」が羽田空港に初登場

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年4月3日(金)から羽田空港 第3ターミナルの5階にセルフフォトブースを設置いたしました。

ブランド初となる空港設置拠点として、旅の空気感とありのままの質感を記録する新しい「記念写真」の体験をご提供します。

Photomaticでの撮影体験を、旅の新たなルーティーンに

Photomatic 羽田空港第3ターミナル

羽田空港第3ターミナルの活気あふれるエリアにPhotomaticのセルフフォトブースが登場しました。

空港という特別な場所で過ごす高揚感や、旅の前後の思い出深いひとときを、手軽に撮れる高クオリティな写真でいつもの「記念写真」をアップデートしませんか。ぜひ旅の前後のルーティーンとしてPhotomaticのセルフフォトをお楽しみください。

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/169_1_a7a69570899346b9f4253d8b132d86e6.jpg?v=202604061051 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。