近藤春菜（ハリセンボン）＆鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）による特別番組　TOKYO FM　サンデースペシャル『ユニ・チャーム presents 近藤春菜のただのサステナじゃねーよ2nd』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年5月17日（日）の19：00～19：55、特別番組『ユニ・チャームpresents 近藤春菜のただのサステナじゃねーよ2nd』を放送いたします。近藤春菜（ハリセンボン）が鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）をゲストに迎えて、今できるサステナブル「えらぶ つかう めぐらせる」について考えていきます。

番組内で紹介するリスナーのみなさまからの「わたし、めぐらせてます」メッセージを本日より募集スタート。ぜひ特設サイトのメッセージフォームより、メッセージをお寄せください。

この番組は、パーソナリティの近藤春菜が親交のある鎮西寿々歌をゲストに迎え、サステナブルな未来のために出来ることを楽しく学ぶ特別プログラムです。番組内では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介していきます。メッセージのテーマは『わたし、めぐらせてます』。 「着なくなったデニムをエコバックにリメイクしてめぐらせてます！」や、「フリマサイトでインテリアを古着感覚でめぐらせてます！」など、みなさんの“めぐらせ”エピソードをお寄せください。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で 10名様にAmazonギフト券5000円分をプレゼント。みなさんからのメッセージをお待ちしています！

メッセージはこちらから ： https://www.tfm.co.jp/haruna_sustaina/

◆特別番組 TOKYO FM サンデースペシャル

「ユニ・チャーム presents 近藤春菜のただのサステナじゃねーよ2nd」

放送日時 ： 2026年5月17日（日） 19:00～19:55

放送局 ： TOKYO FM

出演者 ： 近藤春菜（ハリセンボン） 鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）

提供 ： ユニ・チャーム株式会社