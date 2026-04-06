母の日にもぴったり！ゴディバ「マザーズデー スペシャルギフト」、「フラワークーラーバッグセット」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、母の日に向けて、「マザーズデー スペシャルギフト」を2026年4月8日（水）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにて、また、アイスの詰め合わせ「フラワークーラーバッグセット」を2026年4月20日（月）より順次、全国のスーパーマーケットにて、販売いたします。

※取扱商品は店舗により異なります

「マザーズデー スペシャルギフト」

“ありがとう”の気持ちを伝えるギフトセット。大切な方へ、そして母の日の贈り物にぴったりの、2種類のギフトです。

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」 ※ゴディバ オンラインショップ限定

春らしい色とりどりの花を表現したフラワー形のパッケージの心躍るチョコレートの詰め合わせと、オリジナルデザインのステンレスボトルをセットにしました。



「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」 ※ゴディバ オンラインショップ限定

春らしい色とりどりの花を表現したフラワー形のパッケージの心躍るチョコレートの詰め合わせと、3色のローズで感謝の気持ちを表したプリザーブドフラワーボックスをセットしました。





「フラワークーラーバッグセット」

アイス4種類をゴディバオリジナル保冷バッグにバラエティ豊かに詰め合わせました。母の日にもおすすめの詰め合わせセットです。

～マザーズデー スペシャルギフト～

■「マザーズデー スペシャルギフト」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」

ゴディバ オリジナルボトル

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」

プリザーブドフラワー

■「マザーズデー スペシャルギフト」商品概要

商品名：

「マザーズデー スペシャルギフト」

販売期間：

2026年4月8日（水）～5月19日（火） ※無くなり次第、終了

取扱店：

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット」

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

種類および価格（税込）：

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット」/5,400円（8%税込）

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆ボトルセット EC」/5,400円（8％税込）

「マザーズデー スペシャルギフト チョコレート＆フラワーセット EC」/8,250円（10％税込）

～「フラワークーラーバッグセット」～

■「フラワークーラーバッグセット」

■「フラワークーラーバッグセット」商品概要

商品名：

「フラワークーラーバッグセット」

販売期間：

2026年4月20日（月）～順次 ※無くなり次第終了

取扱店：

全国のスーパーマーケット ※一部お取扱いの無い店舗がございます

希望小売価格（税込）：

1,706円