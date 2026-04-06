【MYTREX】母の日に“花束に代わる新しいギフト”を提案、続けられるセルフケアを贈るキャンペーンを4月6日より開始

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2026年4月6日（月）より母の日キャンペーン「Blooming Mother's Day 2026お母さんの笑顔が咲く母の日ギフト。」を実施いたします。

母の日の贈り物といえば花束やスイーツが定番。MYTREXは、「いつもありがとう」とともに、これからの時間も心地よく過ごしてほしいという想いを込めて、“続けられる美容と健康ケア”という新しいギフトを提案します。

本キャンペーンでは、美容と健康をサポートするセルフケアアイテムを母の日ギフトとして展開。母の日限定ショッパーに加え、最大20％OFF、ポイント最大10倍などの特典をご用意しました。日々を支えてくれるお母さんへ、感謝とこれからのコンディションに寄り添うギフトをお届けします。

■キャンペーン概要

期間：2026年4月6日（月）10:00 ～5月11日（月）9:29

※キャンペーン詳細は下記特設ページよりご確認ください。

URL：https://mytrex.jp/mothersday/

■特典内容

１：母の日限定ショッパー

対象商品*を購入していただいたお客様に母の日限定のショッパー**を同梱いたします。

２：オリジナルポーチ

それぞれ、対象商品*を購入していただいたお客様にMYTREXオリジナルポーチをプレゼントいたします。

*対象商品は特設ページよりご確認ください。

**枚数は3サイズの中から購入商品に合わせて同梱いたします。

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございます。ご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/