¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·Àß¤Î¡Ö´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¡×¤ÎÅ¬ÍÑÂè1¹æ¤ò·èÄê ¢¡ ´ØÀ¾Âç³Ø¤¬¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÀßÎ©¤Ø ¡Á´ë¶È´óÉÕ¤ò³èÍÑ¡¡»º³ØÏ¢·È¤Î¿·¸¦µæ¥â¥Ç¥ë¡Á
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤Ïº£Ç¯ÅÙ¿·Àß¤·¤¿¡Ö´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¡×¤ÎÅ¬ÍÑÂè1¹æ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¡Ê¹âÄÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤ËÀßÎ©¤·¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï´ë¶È´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥â¥Ç¥ë¤Î¤â¤È¡¢¸ø¶¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¡£´ØÀ¾ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³¦¡¦»º¶È³¦¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÁÏ¸¦µæÂåÉ½¼Ô¤Ë¤ÏËÜ³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæ¤ÎÂè1¹æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÁªÄê¡£
¡¦»º³ØÏ¢·È¤Î¸¦µæÂÎÀ©¤ò9¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç»ÏÆ°¡£½ô³°¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¡£
¡¦´ØÀ¾¤Î·ÐºÑ³¦¡¦»º¶È³¦¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¡£ÂåÉ½¤ËÃÝÃæÊ¿Â¢ËÜ³ØµÒ°÷
¡¡¶µ¼ø
¡¡
¢£ ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜÅª¡¦¸¦µæÆâÍÆ
¡¡À¯ÉÜ¤¬À¯ºö¤ÎÊÑ²½¤ä¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢½ô³°¹ñ¤Î»öÎã¸¦µæ¤Ê¤É¤«¤éÍýÏÀ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¾·¤Ø¤¤¶µ¼ø6¿Í¤È³ØÆâ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ9¿Í¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡½ô³°¹ñ¤ÎPPP¡¿PFI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤È¤½¤Î¸ú²Ì¢½ô³°¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜÄ´Ã£²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ»öÎã¤È¤½¤Î¸ú²Ì£´ØÀ¾·÷¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë½ô³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡¢¤Ê¤É¡£
¡¦¸¦µæ½êÌ¾¾Î¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¡¡¡¡Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô¡ÊËÜ³Ø¹âÄÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¦ÀßÃÖ´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯4·î1Æü¡Á2029Ç¯3·î31Æü¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë
¡¡
¢£ ´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¤È¤Ï
¡¡¡Ö´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¡×¤Ï³ØÉôÅù¤ÎºÛÎÌ¡¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶ÈÅù¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ç¸¦µæ¼¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åö³º´ë¶ÈÅù¤«¤éËÜ³Ø¤Ë¸¦µæ¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¸³«¤¬Æñ¤·¤¤Ä¹´üÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÃÎ¸«¡¦¿Íºà¡¦ÀßÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No21.pdf
¡¡
¡¡
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No3.pdf
¡¡
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
°ËÃÏÃÎ¡¢¾®ÎÓ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-0007
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¦´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæ¤ÎÂè1¹æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÁªÄê¡£
¡¦»º³ØÏ¢·È¤Î¸¦µæÂÎÀ©¤ò9¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç»ÏÆ°¡£½ô³°¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¡£
¡¦´ØÀ¾¤Î·ÐºÑ³¦¡¦»º¶È³¦¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¡£ÂåÉ½¤ËÃÝÃæÊ¿Â¢ËÜ³ØµÒ°÷
¡¡¶µ¼ø
¡¡
¢£ ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜÅª¡¦¸¦µæÆâÍÆ
¡¡À¯ÉÜ¤¬À¯ºö¤ÎÊÑ²½¤ä¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢½ô³°¹ñ¤Î»öÎã¸¦µæ¤Ê¤É¤«¤éÍýÏÀ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¾·¤Ø¤¤¶µ¼ø6¿Í¤È³ØÆâ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ9¿Í¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡½ô³°¹ñ¤ÎPPP¡¿PFI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤È¤½¤Î¸ú²Ì¢½ô³°¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜÄ´Ã£²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ»öÎã¤È¤½¤Î¸ú²Ì£´ØÀ¾·÷¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë½ô³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡¢¤Ê¤É¡£
¡¦¸¦µæ½êÌ¾¾Î¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¡¡¡¡Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô¡ÊËÜ³Ø¹âÄÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¦ÀßÃÖ´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯4·î1Æü¡Á2029Ç¯3·î31Æü¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë
¡¡
¢£ ´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¤È¤Ï
¡¡¡Ö´óÉÕ·¿¶¦ÁÏ¸¦µæÀ©ÅÙ¡×¤Ï³ØÉôÅù¤ÎºÛÎÌ¡¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶ÈÅù¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ç¸¦µæ¼¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åö³º´ë¶ÈÅù¤«¤éËÜ³Ø¤Ë¸¦µæ¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¸³«¤¬Æñ¤·¤¤Ä¹´üÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÃÎ¸«¡¦¿Íºà¡¦ÀßÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No21.pdf
¡¡
¡¡
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No3.pdf
¡¡
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
°ËÃÏÃÎ¡¢¾®ÎÓ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-0007
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/