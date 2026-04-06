法人様向けeラーニング「カスタマーハラスメント対策講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング「カスタマーハラスメント対策講座」をリリースいたしました。



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カスタマーハラスメント対策講座とは？

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当講座は厚生労働省ガイドラインや東京都カスハラ防止条例にも対応し、定義・線引き・危険察知・初動対応・組織体制づくりまでを体系的に学べる実務特化型講座です。過度な要求、長時間拘束、威圧・脅迫、SNS拡散の示唆など、業種別の事例で“どこからがカスハラか”を可視化。現場で迷わず行動できる判断力が身につきます。





初動の4ステップ、安全確保行動、警察連携、記録の残し方など、現場で即使える対応スキルも習得可能。さらに、相談フローづくり、暗号・合図の活用、メンタルケアまで、従業員を守る組織づくりを解説します。講師は元警察官かつ中小企業診断士の富澤佳代子氏。豊富な現場経験に基づき、実務に直結する「安全と再発防止の観点」をわかりやすく紹介します。カスハラ対応に不安を抱える方、マニュアル整備を進めたい企業に最適な講座です。------------------------------------------------

今こそ備える、カスハラ対策の基本

【カスタマーハラスメント対策講座】



動画：17本（約2時間21分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260406e

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・ DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin