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東京女子医科大学附属八千代医療センターにて屋内配送ロボット「FORRO（フォーロ）」の運用を開始
〜ロボットとのタスクシェアの効果検証を通じて「未来型看護」の実現へ〜
院内を「FORRO」が走行する様子 エレベータに人と相乗りする様子
学校法人東京女子医科大学（東京都新宿区、以下、東京女子医科大学）と川崎重工業株式会社（以下、川崎重工）は、東京女子医科大学附属八千代医療センター（千葉県八千代市、以下、八千代医療センター）における院内配送業務の効率化と医療従事者の負担軽減を目的として、2026年4月6日より屋内配送ロボット「FORRO（フォーロ）」※による院内配送を開始しました。
今回、八千代医療センターで運用を開始した「FORRO」は、広範囲をセンシングすることにより安全かつ安定して走行するだけではなく、メーカーの異なるエレベータを活用したフロア間移動や、各所のセキュリティドアと連動しながら、複数棟にまたがる長距離配送を可能とする配送ロボットです。
病院内外の関係者の往来や、医療機器などの運搬が頻繁にあり、複数階にわたって大きな面積を有する大学病院特有の環境下においても、安全性と安定性を両立した院内配送を実現します。
これにより、これまで医療従事者が担っていた検体および薬剤の配送業務を、ロボットが代わりに行い、医療従事者が専門性の高い業務や患者さんへの対応に集中できる環境を構築することで、病院が提供する医療の質の向上や業務全体の効率化を実現します。さらに、病院内の医療従事者が限られる夜間や休日の配送業務にも活用することで、医療従事者の負担を軽減するなど、働き方改革を推進にも寄与します。
なお、本ロボットの愛称は、院内で開催された地域向けイベントにおいて来場者の皆さまから募集し、「やちまる」に決定しました。地域の皆さまに親しみを持っていただける存在として、より身近な医療環境づくりに貢献していきます。
また、今回の導入においては、東京女子医科大学 看護学部（駒形朋子准教授）と川崎重工が連携し、「FORRO」の導入効果に関する検証（JSPS科研費基盤研究(B)25K02955）も実施します。具体的には、院内配送業務の自動化による業務への影響を多角的に分析し、医療従事者の業務負担軽減効果や業務効率の向上について評価を行う予定です。これらの検証を通じて、看護現場におけるロボット活用の有効性を明らかにすることで、持続可能な「未来型」の医療現場の改善モデルの構築を目指します。
学校法人東京女子医科大学について
1900年に吉岡彌生が創立した日本唯一の私立女子医科大学です。本学の使命を達成するための教育・研究・診療の基盤となる理念は、「至誠と愛」です。至誠は、「常住不断私が患者に接するときの根本的な心構えを短い二つの文字のなかに言い現したもの（吉岡彌生傅）」という創立者・吉岡彌生の座右の銘であり、「きわめて誠実であること」「慈しむ心（愛）」を教育・研究・診療の総ての場において求めています。
〇Webサイト： https://www.twmu.ac.jp/univ/
学校法人東京女子医科大学附属八千代医療センターについて
「地域社会に信頼される病院としての心温まる医療と急性期・高機能・先進医療との調和」、および、本学の理念である「至誠と愛」に基づき、皆さまに信頼される病院を目指しています。 患者さんのプライバシーを守り、一人ひとりの権利を尊重するとともに、つねに最新の医療技術と知識を用いて、安全で良質の医療を提供しています。また、患者さんに寄り添ったチーム医療を行っています。 地域の中核病院として、近隣の診療所・病院等との連携を推進し、皆さまの健康の維持・増進に取り組んでいます。
〇Webサイト： https://www.twmu.ac.jp/TYMC/index.html
川崎重工業株式会社について
国内外の100に及ぶ関連企業とともに"技術の企業集団"川崎重工グループを形成しています。
技術の歴史は100年を越え、磨きあげてきた先端技術をもって新たな価値を創造し、社会の発展に貢献するという理念のもと、陸・海・空はもとより、遥かな宇宙から深海にまで、多彩な製品を送り出しています。
〇Webサイト：https://www.khi.co.jp/
※ 屋内配送用ロボット「FORRO（フォーロ）」
「FORRO」は、川崎重工が「ヒトは、ヒトにしかできないことを。」をコンセプトに、深刻化する労働力不足に対するこたえのひとつとして創出したサービスロボットです。医療従事者とともに働くパートナーであるとともに、患者様からも親しみを持って迎えられる外観を備えています。
（参考リンク）川崎重工「FORRO」オフィシャル HP
https://forro-service.com/
（参考リンク）川崎重工「FORRO」オフィシャルムービー
https://www.youtube.com/watch?v=ziMds-eM4rU
以 上
院内を「FORRO」が走行する様子 エレベータに人と相乗りする様子
学校法人東京女子医科大学（東京都新宿区、以下、東京女子医科大学）と川崎重工業株式会社（以下、川崎重工）は、東京女子医科大学附属八千代医療センター（千葉県八千代市、以下、八千代医療センター）における院内配送業務の効率化と医療従事者の負担軽減を目的として、2026年4月6日より屋内配送ロボット「FORRO（フォーロ）」※による院内配送を開始しました。
病院内外の関係者の往来や、医療機器などの運搬が頻繁にあり、複数階にわたって大きな面積を有する大学病院特有の環境下においても、安全性と安定性を両立した院内配送を実現します。
これにより、これまで医療従事者が担っていた検体および薬剤の配送業務を、ロボットが代わりに行い、医療従事者が専門性の高い業務や患者さんへの対応に集中できる環境を構築することで、病院が提供する医療の質の向上や業務全体の効率化を実現します。さらに、病院内の医療従事者が限られる夜間や休日の配送業務にも活用することで、医療従事者の負担を軽減するなど、働き方改革を推進にも寄与します。
なお、本ロボットの愛称は、院内で開催された地域向けイベントにおいて来場者の皆さまから募集し、「やちまる」に決定しました。地域の皆さまに親しみを持っていただける存在として、より身近な医療環境づくりに貢献していきます。
また、今回の導入においては、東京女子医科大学 看護学部（駒形朋子准教授）と川崎重工が連携し、「FORRO」の導入効果に関する検証（JSPS科研費基盤研究(B)25K02955）も実施します。具体的には、院内配送業務の自動化による業務への影響を多角的に分析し、医療従事者の業務負担軽減効果や業務効率の向上について評価を行う予定です。これらの検証を通じて、看護現場におけるロボット活用の有効性を明らかにすることで、持続可能な「未来型」の医療現場の改善モデルの構築を目指します。
学校法人東京女子医科大学について
1900年に吉岡彌生が創立した日本唯一の私立女子医科大学です。本学の使命を達成するための教育・研究・診療の基盤となる理念は、「至誠と愛」です。至誠は、「常住不断私が患者に接するときの根本的な心構えを短い二つの文字のなかに言い現したもの（吉岡彌生傅）」という創立者・吉岡彌生の座右の銘であり、「きわめて誠実であること」「慈しむ心（愛）」を教育・研究・診療の総ての場において求めています。
〇Webサイト： https://www.twmu.ac.jp/univ/
学校法人東京女子医科大学附属八千代医療センターについて
「地域社会に信頼される病院としての心温まる医療と急性期・高機能・先進医療との調和」、および、本学の理念である「至誠と愛」に基づき、皆さまに信頼される病院を目指しています。 患者さんのプライバシーを守り、一人ひとりの権利を尊重するとともに、つねに最新の医療技術と知識を用いて、安全で良質の医療を提供しています。また、患者さんに寄り添ったチーム医療を行っています。 地域の中核病院として、近隣の診療所・病院等との連携を推進し、皆さまの健康の維持・増進に取り組んでいます。
〇Webサイト： https://www.twmu.ac.jp/TYMC/index.html
川崎重工業株式会社について
国内外の100に及ぶ関連企業とともに"技術の企業集団"川崎重工グループを形成しています。
技術の歴史は100年を越え、磨きあげてきた先端技術をもって新たな価値を創造し、社会の発展に貢献するという理念のもと、陸・海・空はもとより、遥かな宇宙から深海にまで、多彩な製品を送り出しています。
〇Webサイト：https://www.khi.co.jp/
※ 屋内配送用ロボット「FORRO（フォーロ）」
「FORRO」は、川崎重工が「ヒトは、ヒトにしかできないことを。」をコンセプトに、深刻化する労働力不足に対するこたえのひとつとして創出したサービスロボットです。医療従事者とともに働くパートナーであるとともに、患者様からも親しみを持って迎えられる外観を備えています。
（参考リンク）川崎重工「FORRO」オフィシャル HP
https://forro-service.com/
（参考リンク）川崎重工「FORRO」オフィシャルムービー
https://www.youtube.com/watch?v=ziMds-eM4rU
以 上