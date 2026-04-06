OptQC、光量子コンピュータの商用化に向け経営体制を大幅強化

OptQC株式会社（写真左から）取締役 平岡 卓爾、取締役 米澤 英宏、取締役 古澤 明、代表取締役 CEO 高瀬 寛、取締役 CTO アサバナント・ワリット、取締役 COO 岩田 訓明

光量子コンピュータの研究開発を手掛けるOptQC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：高瀬 寛、以下「当社」）は、事業成長の加速と経営基盤の強化を目的に、2025年12月19日付で、社外取締役として新津 啓司氏、社外監査役として内田 誠氏を新たに迎え入れました。さらに2026年2月より、創業メンバーである取締役COO（最高執行責任者）の岩田 訓明がフルタイムでの参画を開始したことをお知らせいたします。

これにより、成長のスピードをさらに引き上げる強固な経営体制と、知財戦略を軸とした迅速な事業執行体制を確立し、光量子コンピュータの社会実装の実現を推進してまいります。

■ 経営体制強化の背景

当社が開発を進める光量子コンピュータは、従来のコンピュータを圧倒的に凌駕する計算能力を持ち、新薬開発や金融予測に革命を起こすと期待される次世代技術です。

設立から約1年で総額21.5億円の資金調達を実施した当社は、現在、技術の実証フェーズから商用展開を見据えたフェーズへの転換期を迎えています。

この成長スピードをさらに加速させるべく、創業時から経営の中核に携わってきた岩田がフルタイムで参画いたしました。多くの事業会社で変革を主導してきた岩田の知見が加わることで意思決定の迅速化と事業開発の最大化を図ります。

さらに、知財・ガバナンスの専門家を社外役員に招聘し、取締役会及び監査役設置会社へと移行した当社は、世界と戦える強固な経営基盤を確立いたしました。

■役員紹介

取締役 COO 岩田 訓明（いわた のりあき）取締役 COO 岩田 訓明

東京大学大学院工学系研究科で古澤教授のもと、光量子状態生成や量子操作を研究。

2011年に修士課程を修了し、同年にアクセンチュア株式会社へ入社。戦略コンサルタントとして通信・ハイテク業界の新規事業立上や構造改革に従事。2019年より楽天グループ株式会社のコンテンツ事業にて戦略統括として、JV設立や事業開発などを主導。2023年よりNSグループ株式会社社長室長として全社変革や東証プライム市場へのIPOを推進後、2025年より現職。

戦略策定から実行まで、大企業とスタートアップ双方での豊富な経営執行経験を持つ。

社外取締役 新津 啓司 氏（にいづ けいじ／グローバル・ブレイン株式会社）

日本マイクロソフト株式会社にてWindows Serverやクラウドサービス等の製品担当エンジニアとして国内製品事業の技術面を統括した後、国内外のベンチャー投資および海外投資（JV設立、M&A等）に長年携わる。現在はグローバル・ブレイン株式会社にて、量子コンピューティングやシリコンフォトニクス等の先端技術領域への戦略投資を統括。

エンジニアとしての技術的知見と、グローバルな投資実績を背景に、当社の経営戦略および事業成長に対する監督・助言を担います。

社外監査役 内田 誠 氏（うちだ まこと／iCraft法律事務所／弁護士・弁理士）

京都大学工学部物理工学科卒業、立命館大学法科大学院修了。弁護士・弁理士。

工学のバックグラウンドと法律実務の双方を活かし、知的財産・IT法務を中心に、先端技術領域のスタートアップ支援に多数携わる。

技術と経営の両面から、透明性の高いガバナンス体制の構築・監査に取り組みます。

■ 代表取締役 CEO 高瀬 寛 のコメント

2024年9月の創業以来、光量子コンピュータを社会で実際に役立つ技術として世に送り出したいという思いで、事業化に全力で向き合ってきました。多くの方々から力強いご支援をいただき、私たちの挑戦はいよいよ社会実装という次のフェーズに進もうとしています。

2026年度に予定している1号機の公開に向けたこの勝負のタイミングで、創業時から志を共にしてきた岩田がフルタイムで参画してくれたことは、これ以上ない喜びです。彼は光量子の技術的な知見を持ちながら、大企業からスタートアップまでビジネスの最前線を切り拓いてきたプロフェッショナルです。その豊富な経験と実行力で、当社の事業展開を力強くリードしてくれると期待しています。

また、新津氏と内田氏という頼もしい専門家をお迎えできたことで、ガバナンス体制もしっかりと整えることができました。この新しいチームで一丸となり、光量子コンピュータが当たり前に社会を支える未来を、一日でも早く実現していきます。

会社概要

会社名： OptQC株式会社

所在地： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO 15階

代表者： 代表取締役CEO 高瀬 寛

設立： 2024年9月2日

事業内容： 光量子コンピュータの研究・開発・提供

URL： https://www.optqc.com/

本件に関するお問い合わせ先

OptQC株式会社 広報担当（E-mail: press@optqc.com）