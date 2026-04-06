PriceChanger、EC人材不足に対応する「属人化ゼロの価格自動運用」ガイドを公開
価格更新が特定の担当者に集中し、休めば最安値を逃す――少人数体制で価格.comの競争力を維持したいEC事業者へ
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、EC業界の深刻な人手不足に対応する「属人化ゼロの価格自動運用」ガイドを公開しました。最低賃金の引き上げや人材流動化が続く中、少人数体制でもEC運営を維持するための手段として「価格更新の自動化」への関心が高まっています。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 深刻化するEC業界の人手不足
2025年以降、最低賃金の引き上げや人材の流動化により、中小EC事業者の人件費負担は増加の一途をたどっています。求人を出しても応募が集まらず、採用できても教育・定着にコストがかかる。結果として、EC運営を少人数で回す「ワンオペEC」体制は、もはや珍しくなくなりました。
商品登録、受注処理、出荷対応、顧客対応、そして価格管理--。限られた人員ですべてをこなす中、真っ先に後回しにされがちなのが「価格.comの価格更新」です。
■ しかし、後回しにした瞬間に売上が消える
価格.comでは、最安値を表示しているショップにアクセスが集中します。競合が値下げした数時間後に気づいても、その間のアクセスと売上はすでに競合に流れた後です。
価格更新を手動で行うには、以下の作業が毎日必要になります。
● 価格.comで競合の販売価格を1商品ずつ確認
● 自社との差額を計算し、値下げ判断
● ECカートの管理画面で商品ごとに手動更新
● 更新後の反映確認
取扱商品が数十～数百点ある場合、この作業だけで月40時間以上を消費します。人手が足りないのに、やめることもできない--。これが多くのEC事業者が抱える矛盾です。
■ 「あの人がいないと回らない」という経営リスク
人手不足の現場では、価格更新業務が特定の担当者ひとりに集中しがちです。この「属人化」が、さらに深刻なリスクを生みます。
● 担当者が休めば、その日は価格が更新されない
● 担当者が退職すれば、価格設定のノウハウごと失われる
● 引き継ぎに数週間かかり、その間は最安値を逃し続ける
EC事業の売上を左右する「価格競争力」が、特定の個人に依存している。人手不足の時代において、これは最も見落とされやすい経営リスクです。
■ PriceChangerで「人に依存しない価格運営」を実現
PriceChangerは、価格更新業務を完全に自動化し、この問題を根本から解決します。
● 24時間365日の自動価格監視 - 担当者の出勤・退勤に関係なく稼働
● リアルタイム自動更新 - 競合の値下げから数分以内に自社価格を最適化
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、値下げ判断を属人化させない
● ブラウザから設定変更 - 専門知識不要、誰でも運用可能
人がやる必要のない作業をシステムに任せることで、少人数体制でも価格競争力を維持し続けることができます。
■ 導入効果
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 属人化リスク：担当者依存 → システムで自動運用
● 担当者の業務：価格転記に追われる → 仕入れ・販促など本来業務に集中
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間の無料トライアル実施中
全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343626/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」において、EC業界の深刻な人手不足に対応する「属人化ゼロの価格自動運用」ガイドを公開しました。最低賃金の引き上げや人材流動化が続く中、少人数体制でもEC運営を維持するための手段として「価格更新の自動化」への関心が高まっています。100商品程度であれば最短1分間隔での価格巡回・更新が可能です。
■ 深刻化するEC業界の人手不足
2025年以降、最低賃金の引き上げや人材の流動化により、中小EC事業者の人件費負担は増加の一途をたどっています。求人を出しても応募が集まらず、採用できても教育・定着にコストがかかる。結果として、EC運営を少人数で回す「ワンオペEC」体制は、もはや珍しくなくなりました。
商品登録、受注処理、出荷対応、顧客対応、そして価格管理--。限られた人員ですべてをこなす中、真っ先に後回しにされがちなのが「価格.comの価格更新」です。
■ しかし、後回しにした瞬間に売上が消える
価格.comでは、最安値を表示しているショップにアクセスが集中します。競合が値下げした数時間後に気づいても、その間のアクセスと売上はすでに競合に流れた後です。
価格更新を手動で行うには、以下の作業が毎日必要になります。
● 価格.comで競合の販売価格を1商品ずつ確認
● 自社との差額を計算し、値下げ判断
● ECカートの管理画面で商品ごとに手動更新
● 更新後の反映確認
取扱商品が数十～数百点ある場合、この作業だけで月40時間以上を消費します。人手が足りないのに、やめることもできない--。これが多くのEC事業者が抱える矛盾です。
■ 「あの人がいないと回らない」という経営リスク
人手不足の現場では、価格更新業務が特定の担当者ひとりに集中しがちです。この「属人化」が、さらに深刻なリスクを生みます。
● 担当者が休めば、その日は価格が更新されない
● 担当者が退職すれば、価格設定のノウハウごと失われる
● 引き継ぎに数週間かかり、その間は最安値を逃し続ける
EC事業の売上を左右する「価格競争力」が、特定の個人に依存している。人手不足の時代において、これは最も見落とされやすい経営リスクです。
■ PriceChangerで「人に依存しない価格運営」を実現
PriceChangerは、価格更新業務を完全に自動化し、この問題を根本から解決します。
● 24時間365日の自動価格監視 - 担当者の出勤・退勤に関係なく稼働
● リアルタイム自動更新 - 競合の値下げから数分以内に自社価格を最適化
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、値下げ判断を属人化させない
● ブラウザから設定変更 - 専門知識不要、誰でも運用可能
人がやる必要のない作業をシステムに任せることで、少人数体制でも価格競争力を維持し続けることができます。
■ 導入効果
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 属人化リスク：担当者依存 → システムで自動運用
● 担当者の業務：価格転記に追われる → 仕入れ・販促など本来業務に集中
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間の無料トライアル実施中
全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343626/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
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