【期間限定】立地の良さで人気のBAレンタルオフィス本町が『入会金０円＆初月フリーレント』になるキャンペーンを開始

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel) を展開している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、 株式会社バルテックコミュニケーションズ（本社：東京都新宿区）が運営する「BAレンタルオフィス本町」(https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/)にて、入会金&初月０円のキャンペーンを実施します。

働き方の多様化やスタートアップの増加による、柔軟に利用できるオフィス需要に応えるべく、より多くの方が初期費用の負担なくスムーズにビジネスを開始できる環境を提供致します。導入のハードルを大幅に下げ、初めての方でも安心してご検討いただける機会です。

■キャンペーン内容

対象：対象期間内に個室プランをご契約いただいた方

期間：2026年4月6日～4月30日

入会金０円

フリーレント１か月

※いずれも6ヵ月以上のご契約が前提条件です。

※キャンペーン利用ご申告必須

■BAレンタルオフィス本町が人気の理由

・大阪市内の主要ビジネスエリア「本町」に位置

・大阪メトロ「本町駅」「堺筋本町駅」から徒歩5分圏内

・「大阪市中央区本町2-3-4」の覚えやすい住所

・契約手続きは最短即日完了、すぐにビジネス開始可能

・24時間365日利用可能

・有人対応

■こんな方におすすめ

・起業を予定している個人・法人

・テレワーク拠点をお探しの企業

・大阪に支店、サテライトオフィス開設を計画中の企業

本施設は大阪市内の主要ビジネスエリアである本町に位置し、スタートアップ企業や個人事業主、テレワーカーを中心に幅広い層にご利用いただいています。

■BAレンタルオフィス本町について

「大阪市中央区本町2-3-4」の覚えやすい住所で登記可能。会社設立・起業・支店開設に最適な専用電話番号 (06)付きの低価格レンタルオフィス・フリーブース・バーチャルオフィスです。 レンタルオフィス・フリーブースの会員様は24時間ご利用可能。 出張中の方やテレワークに最適な個室の時間貸し(ドロップイン)もあります。

場所は地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」徒歩5分、地下鉄堺筋線 「堺筋本町駅」徒歩3分という好立地です。地下鉄3路線が使用できアクセスの利便性が良いためビジネスの拠点として最適です。

■BAならではのサービス

BAレンタルオフィスの会員様向けに専用の06から始まる電話番号と、スマホで会社番号を使って発着信できる通話アプリを提供しています。

スマホ1台でビジネスとプライベートを使い分ける事ができ、個室内に回線や電話機を準備する必要がないためコスト削減に繋がります。

外出先でも、会社番号での発信や会社宛ての受電が出来るので、ビジネスチャンスを逃しません。

また、スマホやPCを使ってFAXの送受信が出来るオプションもあります。ペーパーレスになり、さらに紛失の心配もありません。

さらに、かかってきた電話を専門オペレーターが御社名で一時対応、さらに転送料金もかからない電話代行サービス「オフィスのでんわばん」もご利用可能です。

PCとスマホさえあればすぐにビジネスを始めて頂ける環境が整っております。

■BAレンタルオフィス本町個室のご案内

・1名個室(2.85平方メートル ・欄間オープン型)

・1名個室(窓付)(3.2平方メートル ・完全個室型)

・1～2名個室(5.87平方メートル ・完全個室型)

・1～3名個室(窓付)(7.77平方メートル ・欄間オープン型)

・1～4名個室(窓付)(10.82平方メートル ・完全個室型)

■館内イメ―ジ

・エントランス

・会議室(定員6名)(7.56平方メートル ・完全個室型)

・フリーブース

■サービス内容

・ご利用可能時間

年中24時間 (土・日・祝日含む)

※常駐スタッフ：平日9:30～17:30（土日祝日は休み）

・その他設備・サービス

登記可能/専用電話番号1回線※/郵便物受け取り代行/会議室月5時間無料

/インターネット無料/フリードリンク

(サービス内容はプランによって異なります)

※スマートフォンがビジネスフォンになる通話アプリ「MOT/Phone」が付属。スマホから会社番号で受発信、FAX閲覧・送信が可能になります。

「MOT/Phone」の紹介ページ

https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/concept_osaka/(https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/concept_osaka/)

■内覧ご予約方法

BAレンタルオフィス本町WEBサイトのお問い合わせページよりご予約下さい。

https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/

お電話でのご予約も承っております。

06-6266-0055(電話受付：平日9:30∼17:30)

実際にご来館が難しい場合はリモート内覧も承りますのでお問い合わせください。

【ＢＡレンタルオフィス本町 店舗情報】

〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町 2-3-4 アソルティ本町 4階

地下鉄堺筋線 「堺筋本町駅」徒歩3分

地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」徒歩5分

06-6266-0055 (受付時間 : 平日9:30～17:30)

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/

【株式会社バルテックコミュニケーションズ概要】

会社名： 株式会社バルテックコミュニケーションズ

事業内容： コールセンター事業及びレンタルオフィス事業

設立： 2022年8月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/company/