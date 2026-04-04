春日部でピラティススタジオ｜2026年5月7日オープン！

SNS映えより“居心地の良さ”を大切に！一人ひとりに寄り添った完全オーダーメイドレッスンを提供しているパーソナル専門ピラティススタジオの「さんはぴ」

さんはぴ合同会社春日部店のオープニングキャンペーン

「ピラティスって若い人がやるものじゃないの？」



「おしゃれすぎるスタジオはちょっと緊張する…」

「お腹や肩を出すウェアなんて無理！」

そんな風に感じて、なかなか一歩が踏み出せなかった方へ。



私たちが大切にしているのは、“映え”よりも、“落ち着いて通える居心地の良さ”です。



「初心者の方が落ち着いて通える空間づくり」を心がけています。

選ばれる４つの理由！

・会員様の半数以上が40～60代

・お客様継続率90％以上

・完全個室/手ぶらで通えるスタジオ

・続けやすい価格設定



アットホームな雰囲気の中であなたのペースで始められる環境を整えています。

*2025年自社調べ(全8店舗会員数233名)

あなただけの特別なパーソネルレッスンで、運動をもっと楽しく！深谷店でのマシンピラティス指導風景

「さんはぴ」では、女性インストラクターが一人ひとりの心と体に寄り添い、健やかな毎日を全力でバックアップします。

ピラティスが初めての方はもちろん、「運動はちょっと苦手…」という方もご安心ください。



それぞれの体力やペースに合わせたパーソナル指導なので、無理なく笑顔で続けられるのが特徴です。



私たちは、単に型を教えるだけでなく、これまでの運動経験や生活スタイル、お体の状態を詳しく伺った上で、世界に一つだけの「オーダーメイドプログラム」を組み立てます。



完全個室のプライベートな空間で、周りを気にせずリフレッシュしながら、理想の体づくりを効率よく進めていきましょう。

久喜店でのマシンピラティス指導風景

また、お仕事帰りやお出かけついでにふらっとお立ち寄りいただけるよう、ウェア・タオル・お水はすべて無料でご用意しています。



「手ぶら」で通える手軽さも、忙しい女性に喜ばれているポイントです。

「今日も来てよかった！」「次が楽しみ」と感じていただける温かい雰囲気をご用意して、お待ちしております。



まずは新しい習慣の第一歩、一緒に踏み出してみませんか？

会社概要をチェック ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-profile/

「さんはぴ」ピラティス姿勢UP・気分UP・スタイルUP

※2025年・自社アンケート調査（n=116／複数回答可）

「気分が前向きになった」

「姿勢が良くなった」

「肩こり・腰痛がラクになった」

そんな嬉しい声が、受講された方から続々と届いています。

では、なぜここまで身体も心もラクになるのか？

その理由は、その日の体調や気分に合わせて、インストラクターがレッスンを“オーダーメイド”で組み立てているから。

無理なく続けられるのに、しっかり変化が出る。

それが、パーソナルピラティスレッスンだからこそ叶う良さです。

理想のボディラインへの近道！初心者から始めるマシンピラティス

「さんはぴ」では、マシンピラティスのパーソナルレッスンが受けられます。

↓ ↓ ↓

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rCrj1vzVenQ ]

効率よく身体を変えたいなら、マシンピラティスから始めませんか？

春日部店で採用している「リフォーマー」は、エクササイズを正しく行うために開発された機能的なマシンです。



「正しい方向にしか動けない」というマシンの特性が、自己流のクセを防ぎ、的確にターゲットの筋肉へアプローチ。

運動に自信がない方でも、一歩目からプロのような正確な動きを再現できます。



最大の特徴は、「ストレッチ」と「筋力アップ」を同時に叶えること。 大きく身体を動かすことで、ガチガチに固まった筋肉をほぐしながら引き締め、スッとした品のあるボディラインを作り上げます。



パーソナルセッションでは、お客様の筋力やコンディションに合わせて負荷を最適化。

無理なく、でも確実に変化を感じられるピラティス体験をお届けします。

特別キャンペーン！

春日部地域パーソナルピラティス！

お手頃な価格で始めやすい！

久喜店でのマシンピラティス指導風景

オープンを記念して月会費１ヶ月分０円キャンペーンを実施！

ピラティスが健康のための習慣の一つになってほしいと願いで継続しやすい価格設定でご案内しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143113/table/12_1_6138efb3e52bc336a039f05f37b29f6f.jpg?v=202604040451 ]

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-kasukabe/

男性も「ピラティスを始めたい」という想いに応える場所に！

男性がマシンピラティスの指導を受けている風景

「興味はあるけれど、女性専用スタジオばかりで通える場所がない」「共学のグループレッスンは女性の目が気になって集中できない」……そんなお悩みをお持ちの男性は少なくありません。

「さんはぴ」では、こうしたハードルを解消するために、男性向けの完全個室パーソナルピラティスをスタートしました。

マンツーマンのプライベート空間なので、周囲の視線を一切気にすることなく、ご自身の体だけに集中していただけます。



女性インストラクターが、男性特有の体の硬さや筋力バランスを考慮したオーダーメイドのプログラムを作成。



初心者の方でも、基礎から丁寧にお教えします。



お仕事帰りでも通いやすいよう、ウェアやタオル、お水はすべて無料でレンタル可能です。

「手ぶら」で気軽に、新しい自分への投資を始めてみませんか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143113/table/12_2_14a01d0f7f983ced20dd65e0856ab71e.jpg?v=202604040451 ]

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/lp/yoga-and-pilates-for-men/

地上波テレビ番組「ガールズハッピースタイルズ」2025年の年間最優秀賞 受賞

私たちの想いと日々の取り組みを評価いただきました。

はじめての方にも、安心してお越しいただけるスタジオです。

▼番組の様子を下記よりご覧いただけます▼

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NC4uG69ut3A ]2025年の年間最優秀賞

女性インストラクターのみ在籍

「さんはぴ」は、すべてのレッスンを女性インストラクターが担当しています。



完全個室のプライベート空間なので、周囲の視線や会話を気にすることなく、リラックスしてご自身のためだけの時間をお過ごしいただけます。



女性特有のお悩みや、人には少し話しにくいプライベートなご相談も、同じ女性同士だからこそ気兼ねなくお話しいただけます。



私たちは単なる指導者ではなく、お客様の心に寄り添う良き理解者として、親身にアドバイスをさせていただきます。

狭山店のインストラクター集合写真｜さんはぴアワード(年末の懇親会)

また、私たちは「教えるプロ」として、日々知識のアップデートを怠りません。



月に3～4回、系列のパーソナルジムスタッフと合同研修を行い、ピラティスやヨガの技術向上に励んでいます。



「いつまでも健康でいたい」「理想の体型を目指したい」「日々のストレスをリセットしたい」……。



そんなお一人おひとりの大切な目標に応えられるよう、スタッフ全員が切磋琢磨しながら、最新の知識でお客様をお迎えいたします。

社内研修風景

お客様の声(女性)

入間市店のお客様の声

昨年の夏からお世話になって、おかげさまで一年半継続でき、気づいたことがあります。

まず、体が疲れにくくなりメンタルが安定したこと。

体を動かす習慣がつき 先生とのおしゃべりも楽しく 仕事で疲労困憊の自分をうまくリフレッシュすることができています。

つぎに、体脂肪が落ちたこと。

いざダイエット！となると 落ちないことにやきもきしますが、ちょっと力を抜いた時 なぜかするするっと減りビックリ！

これも継続の力と思いました。

「さんはぴ」は先生が 自分の心身の状態に合わせて 指導してくださるので マンツーマンは本当に有難いです。

生活習慣や食事についても 細やかにアドバイスをしてくださりなかなか直せなくても温かく！？

ときには厳しく！？見守ってくださいます笑

人生後半戦少しでも健やかに元気に過ごせるよう、今のうちからゆるく準備をしていくことをオススメします！

※成果には個人差があります。

入間市店のお客様の声

パーソナルに通って体の使い方を細かく教えていただけた事で、姿勢が良くなり体の不調を感じにくくなりました。





今まで通っていた整体に行かなくても良くなり、歩くのも速くなりました！

階段の上り下りも軽やかにできています。





ズボンのサイズも落ち今までは体型を隠す服装でしたが、背中やヒップラインも気にせず洋服を選べるようになったのが嬉しいです！





娘にも体のラインがとても綺麗になったと褒められます！





一番の喜びは先生との出会いです！



信頼してお任せできるし、褒めて励ましてくれるのが嬉しくてもっと頑張ろうと励みになります！

※成果には個人差があります。

アクセスしやすい立地とピラティス体験レッスン情報

春日部駅西口から車で７分です。

無料専用駐車場あり。

地図を見てみる ▶︎ :https://maps.app.goo.gl/YctgduEatt5PAm4p6

オープニングキャンペーン予約スタート！今月末まで先着10名さま限定！

定員になり次第終了となりますのでお早めに。

下記の詳細ボタンよりお気軽にご連絡ください。



カウンセリング＆体験レッスン料金

税込4400円→税込2000円



※当日入会で全額キャッシュバック！

皆さまのご来店心よりお待ちしております。

スタッフ一同

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-kasukabe/