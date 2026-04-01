株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル京阪 ユニバーサル・タワー」（所在地：大阪市此花区、運営：株式会社ホテル京阪）は、２０２６年に原作絵本刊行８５周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」とコラボレーションした、初のアニバーサリー・キャラクタールームを４月１日（水）より販売開始いたします。

■ オフィシャルホテルで叶う、ジョージとの特別な滞在

パークでジョージと一緒に冒険を楽しんだ後は、その余韻に浸りながらホテルでもおさるのジョージの世界へ。１９４１年の刊行から８５年、世界中で愛され続けてきたジョージの歴史を祝う特別な装飾を施した客室をご用意しました。オフィシャルホテルだからこそ実現できる、パーク体験と宿泊がシームレスにつながる感動をお届けします。

■ ８５周年記念ルームの注目ポイント

アニバーサリー・デザイン

日本限定の８５周年記念アートを使用し、お部屋全体をジョージの好奇心あふれる世界観でプロデュース。

【宿泊者限定】８５周年記念オリジナルステッカープレゼント

ここでしか手に入らない、85周年ロゴをあしらった限定ステッカーセット（４種類１組、滞在中お一人様につき一つ）をご用意。ご宿泊の思い出としてお持ち帰りいただけます。

フォトジェニックな空間

お部屋の至る所にジョージが隠れているような遊び心あふれる仕掛けや、記念撮影に最適なフォトスポットを設置。

ジョージのグッズで彩る、デコレーション

大人気なジョージのぬいぐるみをはじめ、ジョージ絵柄のマグカップなど、ジョージを身近に感じる特別な演出。

■ 宿泊プラン概要

プラン名：【８５周年記念】おさるのジョージルーム予約開始日：２０２６年４月１日（水）販売方法：ホテル公式ホームページより順次販売予約ＵＲＬ：https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-u-tower/plans客室タイプ：２４階『Ｃｕｒｉｏｕｓ Ｇｅｏｒｇｅ Ｒｏｏｍ（おさるのジョージルーム）』最大４名様までご利用可能

ホテル担当者からのコメント

「お子様から大人まで幅広い世代に愛されている『おさるのジョージ』。その好奇心旺盛なエネルギーをホテルのお部屋でも感じていただけるよう、遊び心を詰め込みました。パークでの興奮をそのままに、夜もジョージと一緒に素敵な夢を見ていただければ幸いです。」

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー所在地：大阪市此花区島屋６丁目２－４５アクセス：ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ連絡先：０６－６４６５－１００１ＵＲＬ：https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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