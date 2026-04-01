【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】〜美味しい夏。島の恵みを、お好きなだけ、お腹一杯〜 2026年夏ランチ＆ディナービュッフェを開催

















ディナービュッフェ「沖縄県産食材 夏の宴」イメージ

















豊かな自然に育まれた島野菜や新鮮な魚介類、柔らかな沖縄県産肉など、素材の旨味を活かした多彩な料理が並びます。沖縄ならではのやんばるハーブ鶏のフライドチキンや沖縄県産豚のチャーシュー、島胡椒が香るピパーチ風味のサザエの壺焼きをはじめ、沖縄そばやゴーヤーチャンプルーといった定番の郷土料理まで、幅広い世代に親しまれる味を揃えました。さらに、お盆期間には「命の薬」を意味する「ぬちぐすい」をテーマにした特別フェアを開催。マグロ、赤仁ミーバイ、宜野座車海老の握りをはじめ、滋養強壮に良いとされるイラブーとテビチのスープなど、この時期だけの限定料理が加わります。心と体をやさしく満たす、特別なひとときをお楽しみください。