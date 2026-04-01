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【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】〜美味しい夏。島の恵みを、お好きなだけ、お腹一杯〜 2026年夏ランチ＆ディナービュッフェを開催
期間： 2026年6月6日（土）〜 9月27日（日）
●ディナービュッフェ｜沖縄県産食材 夏の宴
豊かな自然に育まれた島野菜や新鮮な魚介類、柔らかな沖縄県産肉など、素材の旨味を活かした多彩な料理が並びます。沖縄ならではのやんばるハーブ鶏のフライドチキンや沖縄県産豚のチャーシュー、島胡椒が香るピパーチ風味のサザエの壺焼きをはじめ、沖縄そばやゴーヤーチャンプルーといった定番の郷土料理まで、幅広い世代に親しまれる味を揃えました。さらに、お盆期間には「命の薬」を意味する「ぬちぐすい」をテーマにした特別フェアを開催。マグロ、赤仁ミーバイ、宜野座車海老の握りをはじめ、滋養強壮に良いとされるイラブーとテビチのスープなど、この時期だけの限定料理が加わります。心と体をやさしく満たす、特別なひとときをお楽しみください。
【期間】2026年7月18日(土)〜8月29日(土)
※8月8日(土)〜8月15日(土)を除く
【料金】大人（13歳以上） 7,000円
小人（6〜12歳） 3,000円
幼児（3〜5歳）2,000円
＜お盆期間特別開催 〜ぬちぐすいフェア〜＞
【期間】2026年8月8日(土)~8月15日(土)
【料金】大人（13歳以上） 8,000円
小人（6〜12歳） 4,000円
幼児（3〜5歳） 3,000円
【場所】ダイニングルーム センス
【時間】18:00-22:30(最終入店21:00)
※ビュッフェ台のお料理は22:00までのご提供となります。
【ご注意事項】
・記載料金には、サービス料および消費税が含まれています。
・記載のメニュー内容、料金、提供期間等は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
・写真はすべてイメージです。実際の提供内容や盛り付けとは異なる場合がございます。
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月6日(土)から9月27日(日)のまでの期間、沖縄とハワイ、二つの南国をテーマとした今夏限定のランチ＆ディナービュッフェを開催いたします。
ランチビュッフェは「ハワイアン」をテーマに、ガーリックシュリンプやロミロミサーモンをはじめ、ハウピアパイやリリコイチーズケーキなど、ハワイの魅力を存分に感じられる多彩なメニューをご用意。ライブキッチンでは、シェフが目の前で焼き上げるステーキを、オリジナルのポリネシアンソースとともに出来立てでお楽しみいただけます。さらに、夏休み限定開催のディナービュッフェは「沖縄県産食材 夏の宴」と題し、やんばるハーブ鶏のフライドチキンや沖縄県産豚のチャーシュー、ピパーチ(島胡椒)風味のサザエの壺焼き、ラフテーなど沖縄ならではの美食が集結。スイーツには、旬のマンゴーを贅沢に使用したマンゴーわらび餅やゴーヤーとパイナップルのヴェリーヌなど、旬の食材を活かした彩り豊かなデザートも揃えました。
この夏は、二つの島の恵みをふんだんに取り入れたビュッフェメニューで、南国リゾートの魅力を一度に味わう贅沢な食の旅を、ぜひシェラトン沖縄サンマリーナリゾートでご堪能ください。
ランチビュッフェは「ハワイアン」をテーマに、ガーリックシュリンプやロミロミサーモンをはじめ、ハウピアパイやリリコイチーズケーキなど、ハワイの魅力を存分に感じられる多彩なメニューをご用意。ライブキッチンでは、シェフが目の前で焼き上げるステーキを、オリジナルのポリネシアンソースとともに出来立てでお楽しみいただけます。さらに、夏休み限定開催のディナービュッフェは「沖縄県産食材 夏の宴」と題し、やんばるハーブ鶏のフライドチキンや沖縄県産豚のチャーシュー、ピパーチ(島胡椒)風味のサザエの壺焼き、ラフテーなど沖縄ならではの美食が集結。スイーツには、旬のマンゴーを贅沢に使用したマンゴーわらび餅やゴーヤーとパイナップルのヴェリーヌなど、旬の食材を活かした彩り豊かなデザートも揃えました。
■2026年夏のランチ＆ディナービュッフェ概要
●ホリデーランチビュッフェ｜ハワイアンフェア
青い海と心地よい風を感じる「ハワイ」をテーマに、ガーリックシュリンプやロミロミサーモン、鰹のポキをはじめ、ハウピアパイやリリコイチーズケーキなどの色鮮やかなデザートまで、ハワイの魅力を詰め込んだ多彩な料理がビュッフェ台を彩ります。シェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、出来たてならではの香りや音とともに、焼き立てのステーキを特製ポリネシアンソースでご堪能いただけます。窓の外に広がる青い海を望む開放的な空間で、リゾートホテルならではの特別なひとときをお過ごしください。
【期間】2026年6月6日(土)〜9月27日(日）※土・日祝日限定開催
【場所】ダイニングルーム センス
【時間】11:30〜15:00（最終入店14:00）
【料金】大人（13歳以上）3,800円
小人（6〜12歳）1,800円
幼児（3〜5歳）1,000円
シニア（65歳以上）3,300円
●ホリデーランチビュッフェ｜ハワイアンフェア
青い海と心地よい風を感じる「ハワイ」をテーマに、ガーリックシュリンプやロミロミサーモン、鰹のポキをはじめ、ハウピアパイやリリコイチーズケーキなどの色鮮やかなデザートまで、ハワイの魅力を詰め込んだ多彩な料理がビュッフェ台を彩ります。シェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、出来たてならではの香りや音とともに、焼き立てのステーキを特製ポリネシアンソースでご堪能いただけます。窓の外に広がる青い海を望む開放的な空間で、リゾートホテルならではの特別なひとときをお過ごしください。
【期間】2026年6月6日(土)〜9月27日(日）※土・日祝日限定開催
【場所】ダイニングルーム センス
【時間】11:30〜15:00（最終入店14:00）
【料金】大人（13歳以上）3,800円
小人（6〜12歳）1,800円
幼児（3〜5歳）1,000円
シニア（65歳以上）3,300円
●ディナービュッフェ｜沖縄県産食材 夏の宴
豊かな自然に育まれた島野菜や新鮮な魚介類、柔らかな沖縄県産肉など、素材の旨味を活かした多彩な料理が並びます。沖縄ならではのやんばるハーブ鶏のフライドチキンや沖縄県産豚のチャーシュー、島胡椒が香るピパーチ風味のサザエの壺焼きをはじめ、沖縄そばやゴーヤーチャンプルーといった定番の郷土料理まで、幅広い世代に親しまれる味を揃えました。さらに、お盆期間には「命の薬」を意味する「ぬちぐすい」をテーマにした特別フェアを開催。マグロ、赤仁ミーバイ、宜野座車海老の握りをはじめ、滋養強壮に良いとされるイラブーとテビチのスープなど、この時期だけの限定料理が加わります。心と体をやさしく満たす、特別なひとときをお楽しみください。
【期間】2026年7月18日(土)〜8月29日(土)
※8月8日(土)〜8月15日(土)を除く
【料金】大人（13歳以上） 7,000円
小人（6〜12歳） 3,000円
幼児（3〜5歳）2,000円
＜お盆期間特別開催 〜ぬちぐすいフェア〜＞
【期間】2026年8月8日(土)~8月15日(土)
【料金】大人（13歳以上） 8,000円
小人（6〜12歳） 4,000円
幼児（3〜5歳） 3,000円
【場所】ダイニングルーム センス
【時間】18:00-22:30(最終入店21:00)
※ビュッフェ台のお料理は22:00までのご提供となります。
【ご注意事項】
・記載料金には、サービス料および消費税が含まれています。
・記載のメニュー内容、料金、提供期間等は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
・写真はすべてイメージです。実際の提供内容や盛り付けとは異なる場合がございます。
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com