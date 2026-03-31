SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO兼COO：伊久間 努、以下 当社)は、2026年3月に改定したサステナブルファイナンス・フレームワーク(以下 本フレームワーク)に基づき、当社初のグリーンローンによる資金調達を実施しましたので、お知らせします。





当社は住宅ローンを中心とした住宅金融商品やサービスのご提供を通じ、多くの方が安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指しています。環境への取り組みにおいては、良質な中古住宅取得や環境配慮型住宅向けの一定の技術基準に基づいた住宅ローン商品の提供を行い、「良いものを受け継ぎ長く使う、循環型社会の構築に貢献する」との考え方をベースに企業活動を行っております。

グリーンローンによる調達資金は、本フレームワークの適格プロジェクトのうち、グリーンプロジェクトに規定する省エネルギー性に関する基準※を満たす住宅に対する住宅ローンへ充当する予定です。





当社は今後も、社会や環境への配慮などの取り組みを事業戦略と結びつけ、社会と自社の成長を通じて、企業価値の向上を目指してまいります。









◆本グリーンローンの概要

借入先 ： 三井住友信託銀行株式会社

実行日 ： 2026年3月31日

借入金額： 10億円

借入期間： 3年





▼本フレームワークの詳細については、以下をご参照ください。

サステナブルファイナンス・フレームワーク： https://www.sbiaruhi-group.jp/sustainability/finance/framework





本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)の定めるグリーンボンド原則(GBP)2025やソーシャルボンド原則(SBP)2025をはじめとする各原則に則り、「調達資金の使途」「プロジェクトの評価と選定のプロセス」「調達資金の管理」「レポーティング」等の方針を定めており、これらの原則等との適合性に対する外部評価を株式会社格付投資情報センター(以下 R&I)より取得しております。





▼評価の内容等については、以下のWebサイトをご参照ください。

R&Iサステナビリティファイナンス評価： https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html





※ 対象となる技術基準及び適用基準の詳細については、本フレームワーク( https://www.sbiaruhi-group.jp/sustainability/finance/framework )をご参照ください。









◆SBIアルヒ会社概要

会社名 ： SBIアルヒ株式会社(SBI ARUHI Corporation)

代表者 ： 代表取締役社長 CEO兼COO 伊久間 努

本社所在地： 東京都千代田区平河町一丁目4番3号

創業日 ： 2000年6月9日

資本金 ： 60億円

業務内容 ： 住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務

証券コード： 7198

URL ： https://www.sbiaruhi-group.jp/





「SBIアルヒ 住宅ローン」： https://www.sbiaruhi.co.jp/

「暮らしのサービス」 ： https://living-service.sbiaruhi.co.jp/