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ポラス株式会社の空田 聡が埼玉県より令和7年度「彩の国青年マイスター」に選出されました
全国アビリンピック金賞の高度な表計算スキルと、グループ会計への貢献を評価
ポラスグループのポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）に所属する空田 聡 （そらた さとし）が、このたび埼玉県より令和7年度「彩の国青年マイスター」として表彰されましたのでお知らせいたします。
【彩の国青年マイスター表彰】とは
埼玉県内に就業又は就学する満30歳未満の青年技能者のうち、優れた技能を有し、勤務実績、日常生活等で他の青年技能者の模範と認められる者を知事が表彰する制度です。
●被表彰候補者の推薦基準（一部抜粋）
・埼玉県内に就業又は就学し、年齢は、表彰年度の4月1日現在で30歳未満であること。
・「厚生労働省資料」職業部門、職業分類及び職種に定める職種について、1級もしくは単一等級以上の技能検定を有している者、又は2級技能検定に合格後、その技能を有する職業に2年以上従事している者。
・「厚生労働省編職業部門、職業分類及び職種」に定める職種について、技能グランプリ、技能五輪全国大会、又はアビリンピック全国大会において埼玉県選手団として出場し、金賞、銀賞又は銅賞の成績を収めた者。
埼玉県 彩の国青年マイスター表彰HP：
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0811/shigoto/sangyo/gino/takumi/senen/index.html
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
ポラスグループのポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）に所属する空田 聡 （そらた さとし）が、このたび埼玉県より令和7年度「彩の国青年マイスター」として表彰されましたのでお知らせいたします。
今回の「彩の国青年マイスター」選出は、「第45回全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会 2025年10/17〜19開催）」の「表計算」競技において、金賞を受賞したことや、ポラスグループの経理担当として、深い理解に基づいた正確な業務遂行が、他の青年技能者の模範になると認められたことによるものです。
ポラスグループとしては、大工職種以外での「彩の国青年マイスター」の選出は、初となります。
【彩の国青年マイスター表彰】とは
埼玉県内に就業又は就学する満30歳未満の青年技能者のうち、優れた技能を有し、勤務実績、日常生活等で他の青年技能者の模範と認められる者を知事が表彰する制度です。
●被表彰候補者の推薦基準（一部抜粋）
・埼玉県内に就業又は就学し、年齢は、表彰年度の4月1日現在で30歳未満であること。
・「厚生労働省資料」職業部門、職業分類及び職種に定める職種について、1級もしくは単一等級以上の技能検定を有している者、又は2級技能検定に合格後、その技能を有する職業に2年以上従事している者。
・「厚生労働省編職業部門、職業分類及び職種」に定める職種について、技能グランプリ、技能五輪全国大会、又はアビリンピック全国大会において埼玉県選手団として出場し、金賞、銀賞又は銅賞の成績を収めた者。
埼玉県 彩の国青年マイスター表彰HP：
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0811/shigoto/sangyo/gino/takumi/senen/index.html
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上