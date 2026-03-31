ポラス株式会社の空田 聡が埼玉県より令和7年度「彩の国青年マイスター」に選出されました

今回の「彩の国青年マイスター」選出は、「第45回全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会 2025年10/17〜19開催）」の「表計算」競技において、金賞を受賞したことや、ポラスグループの経理担当として、深い理解に基づいた正確な業務遂行が、他の青年技能者の模範になると認められたことによるものです。ポラスグループとしては、大工職種以外での「彩の国青年マイスター」の選出は、初となります。