株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 勘司、以下「教育と探求社」)は、2026年3月27日(金)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(本社：東京都千代田区、取締役社長：小林 真、以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」)と共同開発した、探究型金融経済教育の新プログラム「お金の力-VENTURE-」(以下「本プログラム」)の提供を開始します。





チームで起業家となり、様々な選択をしながら事業を拡張していくデジタルゲームを体験。「誰かを笑顔にする」起業のタネを見つけ、それを発展させるプロセスを通して、「お金の力」がどのように機能するのか体験的に学んでいきます。お金に対する姿勢や考え方(マネーマインドセット)と創造的に事業を生み出す力(アントレプレナーシップ)の両方を育みます。









▼「お金の力-VENTURE-」ご紹介ページ(三菱UFJフィナンシャル・グループ公式サイト)

https://manebiya.mufg.jp/programs/p23





デジタルゲームを活用しながらプログラムを体験する生徒の様子





■探究型金融経済デジタルプログラム「お金の力-VENTURE-」とは

本プログラムでは、デジタル上のカードを使って発想を広げながらビジネスアイデアを育てていきます。AIによる事業評価を受けながらそれを糧として更にアイデアを磨いていくことで、生徒が事業創造の可能性に目覚めていきます。ただお金を使う「消費者」としてではなく、自らの知恵と工夫でお金を生み出す「起業家」としてお金に向き合うことで、「使う」「貯める」といった従来の視点を超えた新たな起業家視点での“お金の力”の存在を知り、自らの価値観、経済観、人生観、自分自身について理解を深めることを目的としています。





なお、本プログラムは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が社会貢献の一環として、教育と探求社と開発し提供しているため、無償で導入できます。





「お金の力-VENTURE-」のゲーム画面イメージ





■実証授業に参加した生徒の声

授業を受けた生徒の声を、実施後のアンケートより抜粋してご紹介します。





・起業は他人事だと思っていたが、身近な人の笑顔を起点に考えることで自分ごと化して考えられたと思う。起業が、子どもには手を出せないものから、もっと楽しくて「自由に仕事ができるもの」にイメージが変わった。





・お金は、使い方によっては自分以外にも他の人を幸せにする力があるんだと思った。ブレストカードのような投資を何にどのくらいどのように使うかによって、自分が考えた事業の成功率が上がることに繋げられると分かった。





授業の様子





■実証授業を実施した先生の感想

授業を実施した先生の声も、実施後のアンケートより抜粋してご紹介します。





・いつも大人しい子がアイデアを出したり、事業のことをワクワクしながら話していたり、生徒が楽しそうにやっているのが印象的だった。





・起業家教育自体は今まで学校でもやってきたが、生徒が出してくる様々な分野のアイデアに対して教員が評価するのは難易度が高く、「よく考えられているね」で終わってしまうことが多かった。今回は、AIが一定の客観的視点を持って評価してくれるので有り難く、生徒もそれによりモチベーションが上がっているように見えた。









■探究型金融経済教育×起業家教育プログラム「お金の力-VENTURE-」の概要

プログラムコマ数：全3回(4回でも実施可能)

想定対象 ：中学生以上

提供教材 ：ブラウザゲーム「お金の力-VENTURE-」、授業進行用スライド、

先生用指導ガイド、サポートガイド、教材動画

(生徒1人1台のPCもしくはタブレットの使用を想定しています)

費用 ：無料





教育と探求社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と連携し、中学生・高校生に対し「教室で体験するインターンシップ『株の力』」を2014年から、大学生を対象とした「株の力for大学生」を2019年から、小学生・中学生・高校生を対象とした「お金の力(VALUE／WILL／CHOICE)」を2022年から提供してきました。





金融に関する知識の習得に留まらず、よりよく生きていくことについて主体的に考える力の育成を目的に、カードゲームをはじめとした様々なアクティビティを活用したアクティブラーニング型の「体験的に学べるプログラム」を提供しています。2025年度は、全国延べ425校で実施しました。









■株式会社教育と探求社

所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 平成16年11月26日

資本金 ： 3,000万円

事業内容： 「クエストエデュケーション」など探究学習プログラムの企画開発・

制作販売、教育支援業

役員 ： 代表取締役社長：宮地 勘司

取締役 ： 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 ： 杉浦 治

取締役 ： 土屋 恵子

URL ： https://eduq.jp/









■本件に関するお問い合わせ

株式会社教育と探求社 金融経済教育担当

Email： bim@eduq.jp

Tel ： 03-6674-1234