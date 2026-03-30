サイン・ディスプレイ資材の卸売を手がける株式会社パック(所在地：東京都江東区、代表取締役社長：福永 健一)は、2026年4月21日・22日に東京都立産業貿易センター浜松町館(5階展示室)にて「第5回寺子屋パックin浜松町」を開催します。





本イベントは、展示会・イベント運営企業や内装・建築関連会社、店舗・商業施設の運営者、そして次世代を担う若手社員をメインターゲットに、約50社のメーカーが一堂に会する過去最大規模の見本市です。グループ会社である株式会社キヌガワとの合同出展により、イルミネーションやプライベートブランド商品も多数展開。人材不足が叫ばれる業界において、学びと交流の場を提供し、業界全体の底上げを目指します。





第5回寺子屋パックin浜松町





【開催に至った背景―業界の人材不足と学びの場の必要性】

サイン・ディスプレイ業界では、近年の人材不足や技術継承の課題が顕在化しています。現場からは「若手が育たない」「新しい発想が生まれにくい」といった課題が指摘されています。こうした状況を受け、株式会社パックでは「多くの方が学べる場を提供したい」という思いのもと、2年ぶりとなる「寺子屋パック」の開催を決定しました。本イベントは、製品展示にとどまらず、各メーカーやお客様同士が直接交流し、提案力や発想力を高め合う場を目指しています。

また、グループの幅広いアイテム展開や空間演出のノウハウを活かし、参加者が実際に素材や製品に触れ、設営後のイメージを具体的に把握できる機会を創出することにより、若手社員や中堅社員が現場で活用できる知識やアイデアを得られる場となることが期待できます。









【見どころと特長―“体感”できる素材ゾーンと過去最大規模の出展】

今回の「寺子屋パックin浜松町」では、約50社のメーカーが出展し、うち10社以上が新規出展という過去最大級の規模となっています。これまで築き上げてきた200社以上の取引ネットワークを活かし、業界の最新トレンドや多様な資材が一堂に集結します。

特筆すべきは、グループ会社・株式会社キヌガワが展開する「MATERIALS JAM LIGHT × FABRIC」ゾーンです。このゾーンでは、光と布が交錯する素材体感エリアを設置し、イルミネーションやストリングカーテン、難燃オーガンジー、装飾用クリスタル、人工芝などを実物展示。設営後の見え方・透け感・反射・質感までをその場で体感できる内容となっています。

素材の使い方や組み合わせのヒントを得られる点も特徴です。例えば、イルミネーションと透け感のあるファブリックを組み合わせることで、空間演出の幅が広がることが実際に確認できます。こうした体験は、カタログやウェブでは得られない現場感を提供します。

また、会場では各種セミナーも同時開催され、若手社員や設計担当者が最新の資材情報や施工ノウハウを学べる機会となっています。









【イベント概要】

イベント名 ： 「第5回寺子屋パックin浜松町」

開催日 ： 2026年4月21日～4月22日

※詳細は公式サイト等でご確認ください

会場 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館 5階展示室(東京都港区海岸1-7-1)

出展社数 ： 約50社(新規出展10社以上)

主な出展内容： サイン・ディスプレイ資機材、イルミネーション、

プライベートブランド商品、各種素材体感ゾーン

対象 ： 展示会・イベント運営企業、内装・建築関連会社、

店舗・商業施設運営者、デザイン・設計担当者、若手社員

参加費 ： 無料(事前登録制の場合あり)





寺子屋セミナー





【今後の展望―商品ラインナップ拡充と多様なニーズへの対応】

今後、株式会社パックおよびキヌガワ・パックグループでは、国内外のメーカー商品や自社オリジナル品のラインナップ拡充を進めていく予定です。デザイン性やコストパフォーマンスに優れた資材を強化し、展示会や店舗、イベントなど多様な現場のニーズに応えられる体制を整えていく方針です。

また、今回の展示会を通じて得た現場の声やアイデアを、今後の商品開発やサービス向上に反映し、業界の発展とともに、若手人材の育成や技術継承にも引き続き注力していきます。

「寺子屋パック」は、展示会としてだけでなく、業界の未来を担う人材が集い、学び、成長できる場として、今後も進化を続けていく予定です。





▼お申込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/18NEgZpeEF4E7u0646rQY-KtL7wBLLObzznd553Nv-gY/edit









【会社概要】

企業名 ： 株式会社パック

所在地 ： 〒136-0071 東京都江東区亀戸1丁目28-6 タニビル4階

代表者 ： 代表取締役社長 福永 健一

事業内容 ： サイン・ディスプレイ資材の卸売

企業サイトURL： https://www.kinugawa.com/pack/

Instagram ： https://www.instagram.com/decoma_display/