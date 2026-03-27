淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントにて、作品に登場するキャラクターたちの誕生日をお祝いするバースデーイベントを企画。第1弾として、エレン・イェーガーの誕生日を記念し、3月30日より「ハッピーバースデー エレン！オリジナルステッカー」を数量限定でプレゼントいたします。

今回配布するオリジナルステッカーには、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花束を携えたエレンがデザインされており、本キャンペーンでの限定ノベルティとなっております。ついにはじまった、淡路島での巨人たちとの戦い。人類を守るために戦うエレンの誕生日を祝うため、調査兵団たちよ、ニジゲンノモリに集結せよ！

■キャラクターバースデー第1弾「ハッピーバースデー エレン！オリジナルステッカー」 概要

配布開始：2026年3月30日（月）営業時間：【夜イベント】18：30～22：00（最終受付20：30）【昼イベント】平日／13：00～17：00（最終受付17：30） 休日／10：00～17：00（最終受付17：30）場所：TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付対象：「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入いただいた方内容：TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントのキャラクターイベント第1弾として、3月30日に誕生日を迎える、エレン・イェーガーをお祝いするオリジナルステッカーを配布いたします。夜イベントの「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入された方を対象に、アトラクション受付にて先着順で配布。無くなり次第終了の限定キャンペーンとなります。H P：https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr

■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要

期間：2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）場所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)内容：TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる①【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」1.2㎞の夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント②【昼イベント】第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」参加者は、巨人の研究に没頭するハンジ・ゾエの部下となって、謎を解き明かしていく体験をすることができます。開始日は後日発表いたします。

③【コラボグッズ】今回、オリジナル描き下ろしとなったエレンやミカサ、リヴァイ、エルヴィンたちが缶バッジやアクリルスタンドとなって登場。その他、「リヴァイ兵士長のセリフメモ」や「アルミンの“一生かけても取りつくせないほどの”塩」など、ファン必見で小ネタ満載のオリジナルグッズ全36アイテムを販売いたします。

④【コラボフード】エレンの巨人に対する憎悪と決意が燃え上がる「エレンの決意の麻婆豆腐丼」やサシャが盗み食いして食材を集めた「サシャの盗み食いプレート」、ミカサの赤いマフラーをイメージした「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」などのコラボフードに加え、お掃除の一休みにピッタリの「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」などのコラボドリンク、合わせて11のメニューを発売いたします。

料金：「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場券 大人(12歳以上)3,600円～4,000円／小人(11歳以下)1,600円～2,000円「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」体験チケット 800円※上記価格は全て税込み※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」については4歳以下無料※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時間指定制です営業時間：【夜イベント】18：30～22：00（最終受付20：30）【昼イベント】平日／13：00～17：00（最終受付17：30） 休日／10：00～17：00（最終受付17：30） ※営業時間は季節に応じて変わります ※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください備考：記載は現時点のもので、変更の可能性ありチケット：https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/HP:https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=prお問合せ：株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会