株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）は、2026年3月28日（土）にフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」をOIMACHI TRACKSにオープンいたします。

【La Maison ensoleillé table pâtisserie (ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー)】とは

《ラ・メゾン アンソレイユターブルとは》ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトや焼き菓子など、手土産やお祝いにぴったりなギフトを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお届けします。

【系列店】ルミネ大宮店、浦和パルコ店、エキュート赤羽店、テルミナ錦糸町店、アトレ亀戸店、ルミネ荻窪店、ルミネ北千住店、アトレ恵比寿店、京王百貨店新宿店、ルミネ立川店、ペリエ千葉店、そごう横浜店、キュービックプラザ新横浜店 など

大井町トラックス店限定商品

大井町トラックス店オープンを記念して、大井町トラックス店限定商品をご用意しました。『プライムショートケーキタルト～伊豆HOLLY'S紅ほっぺ～』1ピース \1,480／1ホール（直径21cm） \14,800カスタードタルトにふわふわのスポンジとミルキーな味わいのブレンドホイップクリームを重ねました。みずみずしく、コクのある甘みの伊豆HOLLY‘S紅ほっぺを丸ごと贅沢に使用したタルトです。

パティシエが目利きした、こだわり食材「伊豆HOLLY’S 紅ほっぺ」

富士の麓でいちごを栽培する伊豆HOLLY'Sの「紅ほっぺ」。同農園では、いちごが白から赤へと色づくまでに通常より長い約30日をかけてじっくりと育てられます。ゆっくりと熟すことで養分がしっかりと蓄えられ、甘みの強い果実に仕上がります。完熟したいちごは、一つひとつ手作業で丁寧に収穫。口に含むとほどけるようなやわらかな食感とともに、豊かな甘みと旨みが広がります。

【オープン記念ノベルティ】

オープン記念として、税込1,000円以上お買い上げの方、先着100名さまに「ラ・メゾン オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。※無くなり次第終了。

店舗概要

オープン：2026年3月28日（土）アクセス：JR京浜東北線、東急大井町線、東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅直結店舗名：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 大井町トラックス店店舗住所：〒140-0005 東京都品川区広町2-1-3 OIMACHI TRACKS HOTEL&RESIDENCE TOWER 3F電話番号：03-6417-1595営業時間：日～木 10:00～20:00／金・土 10:00～21:00 （※祝日は曜日に準じた営業時間となります）WEBサイト：https://www.la-maison.jp/