株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、外食チェーン・ホテル等22社で、環境啓発プロジェクト「Food with Sustainability」として連携し、合同で2026年3月28日（土）、WWFの活動「EARTH HOUR2026」に参加します。22社、50を超えるブランド、3,000以上の店舗、施設で看板のライトダウン、啓発ポスターの掲示などを実施します。株式会社ハブはHUB・８２の原則全店にて、通常営業時より調光を落として営業すると共に、啓発ポスターの掲示を実施し、この機会にお客様と共に地球環境問題について考えます。

■EARTH HOUR2026 概要実施日時：2026年3月28日（土）午後8時30分～午後9時30分参加企業、ブランド・施設等一覧（順不同）

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【EARTH HOUR とは】 世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動と生物多様性保全への意思を示すWWFのイベントです。 2007年のスタートから年々規模を拡大しながら実施しており、現在では世界中で行なわれるイベントに成長しました。 2026年3月28日午後8時30分、アースアワーは世界中の個人、地域社会、企業に対し、電気を消して「地球のための1時間をすごしましょう」と呼びかけます。 EARTH HOURは今年も、世界の方々と共に「地球のための最大の1時間」を作り上げます。

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