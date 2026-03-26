収納用品をはじめとする生活用品の製造・販売を行う、ライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、2025年12月の発売以来、そのミニマルな意匠と機能性で大きな反響を呼んでいる「シェルビングシステム(Shelving System)」について、プロダクトデザイナー三宅一成氏(miyake design)との開発秘話を紐解く特別対談コラムを、公式オンラインショップ「ライクイットストア」にて公開いたしました。





▼記事ページはこちら

https://likestore.like-it.jp/blog/designermiyake-shelvingsystem/





Shelving System と 三宅一成氏





■コラム公開の背景





Like-it Shelving System





発売から数ヶ月、多くのお客様から「空間に馴染む」「拡張性が高い」と評価をいただいているシェルビングシステム。

「縦にも横にも自由に継ぎ足していける棚が欲しい」。この商品は、三宅一成氏が長年温めていたこのアイデアから始まりました。既存の拡張型シェルフにありがちなメカニカルな印象を抑え、あくまで日常の景色に馴染む「普通の佇まい」であることを最優先。機能美を追求するライクイットの哲学と三宅氏の視点が融合し、これまでにないシェルフが完成しました。









■対談内容





Like-itのショールームで対談する三宅氏





製品スペックだけでは語り尽くせないこだわりの背景について、三宅氏に伺いました。





1. 生活用品ブランドが“家具”に挑戦する意味とは

プラスチックの枠を超え、ライクイットが「家具」を手掛けることへの考えを伺いました。





2. なぜ棚板は“天然木のオーク”なのか

「本物の質感」を追求し、天然木にこだわった理由に迫ります。





3. 縦横に拡張できるアイデアが生まれた背景と目指した佇まい

独自構造の発想と、意匠と強度を両立させるための試行錯誤。





4. デザイナーが考える、このシェルフの本当の魅力

数あるシンプルなオープンシェルフの中で、デザイナー目線で魅力に感じるポイントとは。





5. もし自分で使うなら？デザイナーが思い描く使い方

作り手自身の視点で、暮らしのなかでどのように機能するかを具体的にイメージします。





▼記事全文はこちら

https://likestore.like-it.jp/blog/designermiyake-shelvingsystem/









■アイテム情報

・商品名 ：シェルビングシステム(Shelving System)

・発売日 ：2025年12月

・デザイン：三宅 一成(miyake design)

・特徴 ：天然木(オーク)の突板を使用した棚板と、

拡張性の高いスチール構造を組み合わせた、

自由度の高いシェルフユニット。





▼商品ページはこちら

https://likestore.like-it.jp/shopbrand/series_SHEL









■デザイナープロフィール

三宅 一成(Kazushige Miyake)





デザイナー・三宅氏





2005年にmiyake designを設立以来、国内外の企業とともに、「価値をかたちにする」という観点からデザインを行っている。

その製品はスマートフォンやキッチン家電等の幅広い分野の電化製品、 家具や生活雑貨、自転車、伝統工芸品など多岐にわたる。

iFデザイン賞やレッドドットデザイン賞、グッドデザイン賞など多数の受賞歴があり、 グッドデザイン賞審査委員、iFデザイン賞審査委員も務める。





like-itロゴ





■ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。





ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。





2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。









【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における

製品の「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/