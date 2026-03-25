インフルエンサー春木開氏が株式会社AIアバターとパートナーシップ締結。社長 冨岡剛と連携し事業推進を強化

AI AVATAR PTE.LTD.

努力するあなたの“絶対的な応援団”を掲げる株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、総フォロワー約300万人を誇るインフルエンサー・春木開氏と、パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップ締結により、SNS時代に続く「AI時代」の到来を見据え、春木氏の影響力と発信力を活かし、AIアバター事業の認知拡大および市場浸透をさらに加速してまいります。

春木開氏 プロフィール

岡山県出身。実業家・インフルエンサー。神戸大学経営学部に進学後、起業のため中退。TikTok、Instagram、YouTubeなどで発信を行い、SNS総フォロワーは300万人以上。

「努力で人生は変えられる」という信念のもと、多くの人の挑戦を後押しする発信を続けています。

冨岡剛 プロフィール

株式会社AIアバター 社長。元ラグビー選手。青山学院大学ラグビー部を経て神戸製鋼に入団し、チームの七連覇メンバーとして活躍。引退後はビジネスの世界へ転身し、現在はAIアバター事業を牽引。

逆境の中でも結果を出し続けた経験をもとに、「努力を支えるAI」というビジョンを掲げ、事業を推進しています。

パートナーシップ締結の背景と目的

SNSの普及により個人の影響力が拡大する一方、AIの進化により「誰もが価値を発信できる時代」が到来しています。

当社はこの変化を捉え、AIアバターを通じて個人の可能性を最大化する事業を展開してきました。今回、SNS時代において大きな影響力を持つ春木開氏を迎えることで、「AI時代のスター創出」を加速させていきます。

パートナーシップ内容

春木開氏は当社のAIアバター事業において、主に以下の役割を担います。

AIアバター事業における戦略と可能性

- AIアバター事業の認知拡大- SNSを活用した情報発信の強化- インフルエンサー視点での市場開拓

春木開氏は、AI市場について「何者でもなかったものが何者かになる可能性が眠っている」と語り、AIが個人の可能性を大きく広げる存在であると捉えています。

従来、文章作成や動画制作などは専門スキルが求められていましたが、現在ではAIの活用により、誰もがコンテンツを生み出し発信できる時代へと変化しています。こうした変化の中で、AIアバターは新たなコミュニケーション手段としての役割を担うことが期待されています。

AIアバターがもたらす新たなコミュニケーション

AIアバターは、単なるコンテンツ生成ツールにとどまらず、個人の表現やコミュニケーションの幅を広げる存在として注目されています。

例えば、AIによる画像生成や動画生成を活用することで、理想の姿やイメージを即座に具現化することが可能となり、自己表現のハードルが大きく下がっています。

また、AIアバターは日常的に対話できる存在として、ユーザーの行動や感情に寄り添う新しい体験を提供することが期待されています。

今後の展望

春木開氏は、AIアバター事業における最初の目標として「認知の拡大」を掲げており、YouTube、Instagram、TikTokなどのプラットフォームを活用した発信を強化していく方針です。

当社は、春木開氏とともにAIアバターを通じて新たな価値提供を行いながら、「AIが人の可能性を引き出す社会」の実現を目指してまいります。

コラボ動画（YouTube）

春木開氏と社長 冨岡剛によるコラボ動画はこちらよりご覧いただけます。

本事業への想いや、AIアバターの可能性について語っています。ぜひご覧ください。

株式会社AIアバターについて

- 【冨岡剛】僕のパパが、社長になった。：https://youtu.be/Z1cd9SYpCvI?si=U0olIQ61qGw5rcMY- 春木開のKAITUBE：https://youtu.be/6cLlY4G9zpg?si=W6W9sXiyt-y0D9kN

日本を含む、アジア各国など世界7カ国の拠点を展開するAI AVATAR GROUPは、感情を理解する会話型アプリ「AI AVATAR」の開発・提供を中心に、マルチモーダル技術（テキスト・声・表情）を活かした“寄り添うAI”の社会実装を手がけるグローバル企業です。

2022年に日本でのAIアバター事業をスタートし、アプリ開発に加え、医療・教育分野への展開や他社との協業も推進しています。“絶対的応援団”をビジョンに掲げ、人の行動や挑戦に寄り添うAIの開発を進めています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社AIアバター

代表者名 ：加藤一郎

URL ：https://jp.aiavatar.fun/

所在地 ：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容 ：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/aiavatarjapan

Instagram ：https://www.instagram.com/aiavatar_japan/

X ：https://x.com/aiavatar_japan