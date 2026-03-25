栃木県那須塩原市 海ノ民話アニメーション「弘法清水」那須塩原市図書館「みるる」で上映中！

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一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年3月より、那須塩原市図書館「みるる」玄関ロビーで海ノ民話アニメーション「弘法清水」の上映中です。この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

【上映概要】

那須塩原市図書館「みるる」の玄関ロビーに設置されている大型モニターで3月11日から常時上映しております。また、3月末までは視聴覚室を特設展示コーナーとして大型スクリーンでの上映と関連資料の展示を行い、那須塩原市に伝わる民話の紹介も行っております。4月からは「弘法清水」DVD貸し出しも開始いたします。

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『弘法清水』

栃木県那須塩原市の海ノ民話アニメーション「弘法清水」や那須塩原市に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/97/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/