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グリーンモンスター株式会社との協業に関する基本合意のお知らせ
〜協業の第一弾として、「体験型金融教育プログラム」を新大学１年生に実施〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、体験型投資学習アプリを展開するグリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下 グリーンモンスター）と、大学生を対象とした金融教育の普及及び新たな学習機会の創出に向けた協業について基本合意いたしました。
協業の第一弾として、新大学１年生を対象に、将来のお金への不安の軽減と、金融リテラシーの向上を目的とした「体験型金融教育プログラム」を実施いたします。
協業の背景・目的
当社は、受験生の半数以上が利用する大学受験ポータルサイト『UCARO』を軸とした学生接点とブロックチェーン技術を強みとしています。大学生にマネーリテラシーとキャリア形成の機会を提供する金融教育メディア『マネラボユー』や、自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー』の提供を通じ、個人の価値を証明する「社会の信用インフラ」の構築を目指しております。
グリーンモンスターは、「おかねに対する意識と行動を変える」をミッションに、累計1,000万以上のインストールを誇る『株たす』等の体験型投資学習アプリシリーズを通じて、幅広い世代に実践的な金融教育の機会を提供しています。
新NISA制度等により若年層の資産形成への関心が高まる一方、入学直後の大学生を狙った投資詐欺被害や知識不足によるトラブルが社会課題となっています。本協業では、両社の強みを融合することで、学生が正しく、安全に学ぶことができ、将来の資産形成に向けた一歩を踏み出せる機会を提供いたします。
協業第一弾：「体験型金融教育プログラム」の概要（３月31日開始）
保護者のもとを離れ、自身でお金を管理する機会が増える新大学１年生を対象に、今こそ身に付けるべき知識と体験を提供いたします。
（1）『マネラボユー』での連載記事配信（全10回予定）
家計管理の基礎から、資産形成の仕組みやNISAの活用、さらには投資詐欺の回避術や就職活動にも活かせる企業分析の視点まで、新入生に必須の「おかね」の知識を体系的に提供します。
（2）“体験型”コンテンツによる実践学習
知識の提供に留まらず、記事での学びを体験型コンテンツでの実践へと繋げます。『投資詐欺体験チャット』によるトラブルの疑似体験や、『株たす』を用いたリアルな株取引シミュレーション等、学生がリスク管理や資産形成を「自分事」として体感できる機会を提供します。
今後の展開
（1）『アプデミー』による金融リテラシーの証明
本協業を通じて蓄積される学習履歴、行動ログ等のデータの真正性を、ブロックチェーン技術を用いて担保します。改ざん不可能な形で記録されたデータを活用し、金融リテラシーを客観的に証明できる仕組みの構築を検討します。
（2）持続可能な収益モデルの検討
証明された金融リテラシーデータを活用し、企業の新卒採用支援や、金融機関の若年層顧客の獲得支援等、データの利活用による新たなビジネスモデルの構築を検討します。
【参考：当社が目指す「社会の信用インフラ事業者」の世界観】
当社は、『アプデミー』を通じて、個人の学びや体験実績を「改ざん不可能な信用」という価値に変え、社会に新たな機会を創出することを目指しています。本協業は、学生が金融領域で「正しく学んだ実績」を自らの資産（信用）として活用できる社会を実現するための重要な一歩です。
※詳細は、当社ビジョンマップ（URL：https://www.odk.co.jp/company/visionmap/）をご参照ください。
（『UCARO』『アプデミー』は、当社の登録商標です。）
＜ご参考＞
【グリーンモンスターの概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2273/131363/131363_web_1.png
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 担当：岡田、國久
電話：06-6202-3700 FAX：06-6202-0445 e-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ＯＤＫビジョンマップ
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、体験型投資学習アプリを展開するグリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下 グリーンモンスター）と、大学生を対象とした金融教育の普及及び新たな学習機会の創出に向けた協業について基本合意いたしました。
協業の背景・目的
当社は、受験生の半数以上が利用する大学受験ポータルサイト『UCARO』を軸とした学生接点とブロックチェーン技術を強みとしています。大学生にマネーリテラシーとキャリア形成の機会を提供する金融教育メディア『マネラボユー』や、自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー』の提供を通じ、個人の価値を証明する「社会の信用インフラ」の構築を目指しております。
グリーンモンスターは、「おかねに対する意識と行動を変える」をミッションに、累計1,000万以上のインストールを誇る『株たす』等の体験型投資学習アプリシリーズを通じて、幅広い世代に実践的な金融教育の機会を提供しています。
新NISA制度等により若年層の資産形成への関心が高まる一方、入学直後の大学生を狙った投資詐欺被害や知識不足によるトラブルが社会課題となっています。本協業では、両社の強みを融合することで、学生が正しく、安全に学ぶことができ、将来の資産形成に向けた一歩を踏み出せる機会を提供いたします。
協業第一弾：「体験型金融教育プログラム」の概要（３月31日開始）
保護者のもとを離れ、自身でお金を管理する機会が増える新大学１年生を対象に、今こそ身に付けるべき知識と体験を提供いたします。
（1）『マネラボユー』での連載記事配信（全10回予定）
家計管理の基礎から、資産形成の仕組みやNISAの活用、さらには投資詐欺の回避術や就職活動にも活かせる企業分析の視点まで、新入生に必須の「おかね」の知識を体系的に提供します。
（2）“体験型”コンテンツによる実践学習
知識の提供に留まらず、記事での学びを体験型コンテンツでの実践へと繋げます。『投資詐欺体験チャット』によるトラブルの疑似体験や、『株たす』を用いたリアルな株取引シミュレーション等、学生がリスク管理や資産形成を「自分事」として体感できる機会を提供します。
今後の展開
（1）『アプデミー』による金融リテラシーの証明
本協業を通じて蓄積される学習履歴、行動ログ等のデータの真正性を、ブロックチェーン技術を用いて担保します。改ざん不可能な形で記録されたデータを活用し、金融リテラシーを客観的に証明できる仕組みの構築を検討します。
（2）持続可能な収益モデルの検討
証明された金融リテラシーデータを活用し、企業の新卒採用支援や、金融機関の若年層顧客の獲得支援等、データの利活用による新たなビジネスモデルの構築を検討します。
【参考：当社が目指す「社会の信用インフラ事業者」の世界観】
当社は、『アプデミー』を通じて、個人の学びや体験実績を「改ざん不可能な信用」という価値に変え、社会に新たな機会を創出することを目指しています。本協業は、学生が金融領域で「正しく学んだ実績」を自らの資産（信用）として活用できる社会を実現するための重要な一歩です。
※詳細は、当社ビジョンマップ（URL：https://www.odk.co.jp/company/visionmap/）をご参照ください。
（『UCARO』『アプデミー』は、当社の登録商標です。）
＜ご参考＞
【グリーンモンスターの概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2273/131363/131363_web_1.png
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 担当：岡田、國久
電話：06-6202-3700 FAX：06-6202-0445 e-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ＯＤＫビジョンマップ
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/