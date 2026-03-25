アニメ『ケロロ軍曹』 より、ぬいぐるみ風になったケロロたちの新オリジナルグッズが登場！

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株式会社ディ・テクノ



株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2026年3月25日(水)12:00より、アニメ『ケロロ軍曹』オリジナルグッズ「ぬいふぉるむ」の予約受付を開始いたしました。



＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct(https://www.chara-log.com/view/category/ct93)93(https://www.chara-log.com/view/category/ct93)



ケロロたちを、ぬいぐるみ風に描き起こした新規イラストを使用。


ふわふわの生地がポイントの「おかおポーチ」など、全9種のオリジナルグッズをどうぞお見逃しなく



キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトでも随時予約開始を予定しております。



【商品ラインナップ】


◆おかおポーチ



※監修中商品のため、実際の商品と一部仕上がりが異なる場合がございます。


◆トレーディングマット缶バッジ




◆トレーディング缶バッジ





◆ネームチャームコレクション




◆トレカスタンドセット




◆二連アクリルキーホルダー




◆クリアファイル＆ミニフォトカードセット




◆ポストカードセット



キャラログにて「ポストカードセット」をご購入いただいた方に、「集合絵柄ポストカード」を1枚プレゼント！

◆ハンドタオル





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■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2026年3月25日(水)12:00～2026年4月15日(水)23:59



■商品発送／発売予定


2026年8月



■注意事項


・予約販売期間ならびに発送／発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



＜著作権表記＞


(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会


※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。


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【サービス詳細】


オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。


・サイトURL


https://www.chara-log.com/


・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://x.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay


◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料