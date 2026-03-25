アニメ『ケロロ軍曹』 より、ぬいぐるみ風になったケロロたちの新オリジナルグッズが登場！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2026年3月25日(水)12:00より、アニメ『ケロロ軍曹』オリジナルグッズ「ぬいふぉるむ」の予約受付を開始いたしました。
＜キャラログ販売ページ＞
https://www.chara-log.com/view/category/ct(https://www.chara-log.com/view/category/ct93)93(https://www.chara-log.com/view/category/ct93)
ケロロたちを、ぬいぐるみ風に描き起こした新規イラストを使用。
ふわふわの生地がポイントの「おかおポーチ」など、全9種のオリジナルグッズをどうぞお見逃しなく
キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトでも随時予約開始を予定しております。
【商品ラインナップ】
◆おかおポーチ
※監修中商品のため、実際の商品と一部仕上がりが異なる場合がございます。
◆トレーディングマット缶バッジ
◆トレーディング缶バッジ
◆ネームチャームコレクション
◆トレカスタンドセット
◆二連アクリルキーホルダー
◆クリアファイル＆ミニフォトカードセット
◆ポストカードセット
キャラログにて「ポストカードセット」をご購入いただいた方に、「集合絵柄ポストカード」を1枚プレゼント！
◆ハンドタオル
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■お取り扱い店舗
キャラログ：https://www.chara-log.com/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/
他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど
■予約受付期間
2026年3月25日(水)12:00～2026年4月15日(水)23:59
■商品発送／発売予定
2026年8月
■注意事項
・予約販売期間ならびに発送／発売日は、予告なく前後する場合がございます。
・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。
・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。
・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
＜著作権表記＞
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。
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【サービス詳細】
オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。
アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。
・サイトURL
https://www.chara-log.com/
・キャラログ公式X（旧Twitter）
https://x.com/charalog_info
◯お支払い方法
各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay
◯送料
一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）
※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料