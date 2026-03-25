坂本龍一の映画『Trio Tour 2012』(3/27公開) に出演者、音楽家らからのコメント到着、「Rain」映像も同時初公開！

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坂本龍一のトリオ公演を収めた映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』が、3月27日（金）の劇場公開を目前に控えるなか、出演者および音楽家、デザイナーからコメントが到着。本編映像「Rain」とあわせて同時公開された。

2012年、坂本龍一はピアノ、チェロ、ヴァイオリンによるトリオ編成のアルバム「THREE」を発表し、日韓ツアー「Trio Tour 2012」を開催。本作『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』は、その東京公演を完全収録した作品である。

今回コメントを寄せたのは、アルバム「THREE」および本作にも出演するジャケス・モレレンバウム（チェロ）、ジュディ・カン（ヴァイオリン）。ジャケスは坂本と長年にわたり共演を重ねてきた重要なコラボレーターであり、ジュディは歌手レディー・ガガのツアーにも参加するなど、ジャンルを横断して活躍する世界的ヴァイオリニストである。

さらに、社会現象となった映画『国宝』で劇中音楽および主題歌を手がけた音楽家・原摩利彦、本作のメインビジュアルを手がけたグラフィックデザイナー・南琢也、“時代の申し子”と称され多方面で音楽制作を行う音楽家・蓮沼執太からのコメントも到着した。

あわせて、今回公開された本編映像「Rain」は、映画『ラストエンペラー』で知られる名曲。映画のワンシーンのために書かれたこの楽曲は、世界中のファンを惹きつける、駆け上がる旋律が印象的です。フルバージョンは、劇場の音響でぜひ体感してほしい。

映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』は、3月27日（金）より１０９シネマズプレミアム新宿、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下を始め順次公開される。さらに、中学生以下を対象とした特別料金「Kizuna Price｜キズナプライス」（900円）も実施。本作の世界観を体現したB2ポスターも１０９シネマズ（13館）限定で大好評販売中。詳細は公式HP参照。

映画公開にあたり寄せて頂いた各界からのコメント(敬称略)

ジャケス・モレレンバウム（チェリスト）

津波の被害を受けた東北を訪れ、坂本龍一、ジュディ・カンとともに過ごした時間は、今でも私の心を深く揺さぶり続けています。あの夜、陸前高田で被災された方々のために演奏したときほど、音楽が自分にとって大きな意味を持ったことはありません。目に焼き付いた破壊の光景と、サカモトの表情から、この災害が日本の方々にもたらした深い痛みを感じ取りました。そしてそのことが私に特別な力を与え、その痛みを少しでも癒すことができるようにという想いで演奏しました。この映画が公開されると知り、とても嬉しく思っています。なぜなら、この作品には私の人生で最も美しく、そして意味深い芸術的瞬間が収められているからです。

（抜粋。フル・コメント文は映画公式サイト参照(https://news.wowow.co.jp/4533.html)）

ジュディ・カン（ヴァイオリニスト）

私は直前まで、歌手レディー・ガガのワールドツアーに参加していました。その経験を経て臨んだこのトリオツアーでは、親密で瞑想的な、癒しに満ちた特別な雰囲気がありました。東北を訪れた際、震災の爪痕を目の当たりにし、被災された方々のために行った演奏は、今も心に深く残っています。寒さの中でのコンサートでしたが、そこには静かな哀しみを帯びながらも、温かい空気がありました。この映画は、失われた命への敬意と、あの大惨事を忘れないという二つを表現するかたちとして、これ以上にない美しいものだと思います。リュウイチの精神は作品の中に生き続けており、本作でもそれを深く感じ取れることでしょう。

（抜粋。フル・コメント文は映画公式サイト参照(https://news.wowow.co.jp/4533.html)）

原 摩利彦(音楽家)

1996年の坂本龍一トリオコンサートを聴いて、13歳の私は後先のことを何も考えずに絶対に音楽家になると決心した。16年が経ち、音楽家として生きていくことの難しさと格闘していたとき、 再びトリオ編成のコンサートを観に行った。そこで自分の音楽の原点を見出して、頑張ろうと思った。聴く人の中に、強い衝動と安らぎを生み出してくれる音楽。この映画を観た人たちの中にはきっと私と同じように何かに挑戦しよう、という気持ちを抱く人がいるに違いない。

南 琢也（グラフィックデザイナー／アーティスト／本作メインビジュアルデザイン）

本作のメインビジュアル制作に際して。Trioは、呼応と緊張の均衡のなかで響きを生み出しています。上方からの俯瞰という視点は、その関係を可視化します。映像によって切り取られた空間を閉じた画面として扱うのではなく、フレームの外側を描き加えることで、広がりをフレームの外へと連続させました。三者の関係に応答するように、有機性と緊張の均衡を与えた文字を、広がりの中に、ひとつの響きとして置きました。

蓮沼執太 (音楽家)

SOLOでも、DUOでもない。TRIOだからこそ可能にする「ミニマル」ミュージック。ピアノ、チェロ、ヴァイオリン。それぞれの楽器を通して現れる3人の関係性。初めて坂本さんから頂いたアルバムが3人で作られた『THREE』だったことを思い出しました。最低限に削ぎ落とされた音のパレットが紡ぐ静寂閑雅な世界へ。

YouTube

＜Rain/切り抜き映像＞

https://youtu.be/NU6TF0qqXZ0(https://youtu.be/NU6TF0qqXZ0)

＜Kizuna World/切り抜き映像＞

https://youtu.be/MFy1oFFsVRM

＜1919/切り抜き映像＞

https://youtu.be/P9L904hr3Ug

＜Merry Christmas Mr. Lawrence /切り抜き映像＞

https://youtu.be/gmWff3Q5FJM

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/劇場予告＞

https://youtu.be/VN9CXLJPklE

作品情報

タイトル ：Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012

公開日 ：2026年3月27日（金）

上映時間 ：105分

音声 ：5.1ch

製作・配給 ：WOWOW

制作協力 ：WOWOWエンタテインメント

収録 ：2012年12月19日 東京・赤坂ACTシアター

出演 ：Piano 坂本龍一／ Ryuichi Sakamoto

Cello ジャケス・モレレンバウム／ Jaques Morelenbaum

Violin ジュディ・カン／ Judy Kang

収録曲/セットリスト

01. Kizuna World

02. 1900

03. Happy End

04. Bibo no Aozora - Instrumental

05. A Flower is not a Flower

06. Tango

07. Castalia (Piano)

08. Shizen no Koe

09. Still Life in A

10. Nostalgia (Piano + Violin)

11. Merry Christmas Mr. Lawrence

12. The Last Emperor

13. 1919

14. Yae no Sakura

15. Theme for Yae

16. Rain

17. Parolibre

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/公式ＨＰ＞

https://www.wowow.co.jp/film/ryuichi-sakamoto-trio/

B2ポスター物販

商品 ：映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』B2サイズポスター

販売価格 ：1200円（税抜）／1320円（税込）

販売場所 ：１０９シネマズプレミアム新宿はじめ、上映予定の１０９シネマズ13館で限定発売

詳細 ：https://news.wowow.co.jp/4522.html