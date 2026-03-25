「オーマイプレミアム」新テレビCMが完成

株式会社ニップン

株式会社ニップン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、2026年春に新発売した「オーマイプレミアム 至極の」パスタソースのテレビCMを 2026年3月25日(水)から放映開始いたします。

「オーマイプレミアム 至極の」パスタソースは、具材の仕上げにこだわり、濃厚な味わいを追求した新商品です。本CMでは、「オーマイプレミアム 至極のボロネーゼ」のおいしさの魅力を描きます。炎で炙られ、肉汁が溢れるロースト牛挽肉のカットで“具材の仕上げへのこだわり”を表現するとともに、期待感や、香りと味わいで実感する“手間ひまかけた至極のおいしさ”を主人公の表情や心の声でお伝えします。

「オーマイプレミアム」のスローガン『「いつも」を「すごい！」にするパスタ。』にのせたテレビCMは、2023年秋の冷凍パスタCM、2024年春の乾燥パスタCM、2024年秋の冷凍パスタCM、2025年春の乾燥パスタCMに続いて、今回が第5弾となります。

「オーマイプレミアム」は“おうちでもっとおいしいパスタを食べたい”というお客さまの声に引き続きお応えしてまいります。

新CM概要

こだわりのおいしさに感動しているカット調理イメージのカット

■タイトル：●オーマイプレミアム 至極のおいしさ篇 15秒

●オーマイプレミアム 至極のおいしさ篇 30秒

■放映エリア:全国

＜「オーマイプレミアム」ブランドサイト＞

https://www.nippn.co.jp/BrandB/ohmypremium/

＜CM本篇映像URL＞

オーマイプレミアム 至極のおいしさ篇 15秒

https://youtu.be/0ltB1AIttFI?si=WAU1COGTiNh8Zswi

オーマイプレミアム 至極のおいしさ篇 30秒

https://youtu.be/VHaEqDEGjqI?si=HEnpFieUFdJw64Zi

ご参考 オーマイプレミアムについて

“「いつも」を「すごい！」にするパスタ。”をブランドコンセプトにしたパスタ・パスタソース・冷凍パスタシリーズです。ご家庭のパスタに“驚きのおいしさ”をお届けするラインアップを展開しており、日々の食卓をより豊かにする商品をお届けしています。