【焼肉きんぐ】4月22日(水)から「新大久保フェア」を開催！29店舗で本日より先行販売

株式会社物語コーポレーション

全国で364店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、2026年4月22日(水)より期間限定で、「新大久保フェア」を開催します。開催に先立ち、下記の店舗にて「新大久保フェア」の先行販売を2026年3月25日(水)より開始します。

期間限定「新大久保フェア」について

「新大久保フェア」は、本場韓国の味を楽しめる新大久保の人気店とのコラボレーション！「【青松】壺漬けデジカルビ」、「【カントンジプ】石焼タットリタン(鶏の旨辛煮込み)」、「【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ」など、新大久保に訪れたら食べたいお店の看板グルメを、期間限定でお楽しみいただけます。この機会にぜひご賞味ください。

・販売期間：2026年4月22日(水)～7月上旬予定

・販売店舗：『焼肉きんぐ』全店

先行販売について

・先行店販売期間：2026年3月25日(水)～6月上旬予定

・先行販売店(29店舗)：

【山形】米沢店【福島】福島泉店【栃木】小山店、大田原店【埼玉】蒲生店、草加店【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店【東京】八王子松木店、板橋前野町店、中目黒店、羽村店【石川】御経塚店【福井】鯖江店【愛知】笠寺店、曙店、津島店【三重】鈴鹿店【滋賀】長浜店【京都】京都桃山店【大阪】大東店、堺美原店【岡山】岡山大供店【山口】岩国店【愛媛】今治店【福岡】福岡清水店【佐賀】佐賀日の出店【長崎】諫早貝津町店

期間限定「新大久保フェア」メニュー一覧

【青松】壺漬けデジカルビ

【青松】壺漬けデジカルビ (590円/税込649円)

デジカルビの名店『青松』公認のタレで漬け込んだ逸品です。野菜とフルーツの自然な甘味と柔らかさが特徴です。

【カントンジプ】石焼タットリタン(鶏の旨辛煮込み)

【カントンジプ】石焼タットリタン(鶏の旨辛煮込み)(590円/税込649円)

じゃがいもやたまねぎの旨味と特製ヤンニョムが効いたスープで煮込みました。少し時間をおいてとろみが出てきたら食べ頃です。

【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ

【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ (390円/税込429円)

中にたっぷり入った伸びるモッツァレラチーズが特徴の『ジョンノ屋台村』の商品を『焼肉きんぐ』専用で作りました。ぜひご賞味ください。

【NENE(ハート)CHICKEN】ヤンニョムチキン

【NENE(ハート)CHICKEN】ヤンニョムチキン(390円/税込429円)

衣がザクザクの韓国スタイルのフライドチキンに甘辛タレをたっぷりかけました。

【LUNA】プリンクルポテト

【LUNA】プリンクルポテト(390円/税込429円)

チーズにオニオン、ガーリックが絶妙の配合で混ざっているシーズニング。ポテトとの相性は抜群です。

【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ

【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ (490円/税込539円)

辛ラーメンファンの声を元に商品化した、SNSでも話題の濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン。この機会にぜひ！

詳しくはこちら： https://www.yakiniku-king.jp/menu_all/season/2603_shinokubo/

※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能です

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年1月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/