【合同会社HAS-LAB】腸内環境もサポートするトータル健康維持設計犬用おやつ「HASUWAN(ハスワン)」を4月1日に発売

合同会社HAS-LAB

合同会社HAS-LAB（本社：茨城県土浦市、代表社員：濱田雄太）は、規格外レンコン由来素材「HASKO」を配合した腸内環境サポート型犬用おやつを発表します。本製品は、水分補給やフードへのトッピング、薬の服用補助など、幅広いシーンで活用できるペーストタイプに設計されています。主原料として国産鶏肉を使用し、グルテンフリーでありながら19種類の添加物を不使用としたヒューマングレード品質を実現しました。口臭環境、関節の健康、免疫力の維持にも配慮した設計により、毎日使用できる健康サポート製品を追求いたしました。発売日は4月1日を予定しており、公式オンラインストアにて販売いたします。

■市場背景：拡大するペットの健康志向と機能性ニーズ

レンコンパウダー「HASKO」配合「HASWAN(ハスワン)」

日本では、ペットを家族の一員として捉える「ペットの人間化（Pet Humanization）」が進展しており、フードの安全性や栄養価への関心が高まっています。IMARC Groupの予測によると、今後も年平均約4～5％で成長し、2033年には約96億米ドル規模に達する見込みです。

（出典：IMARC Group「Japan Pet Food Market Report 2025-2033」(https://www.imarcgroup.com/japan-pet-food-market)）。

また、日本市場の成長要因として「健康志向の高まり」や「プレミアム・無添加製品への需要増加」が挙げられています。これらの市場動向は、機能性おやつ市場が単なる嗜好品から“日常的な健康維持を支える栄養設計商品”へと進化していることを示しています。さらに、食品ロス削減やアップサイクル原料の活用といったサステナビリティ視点も、ペットフード選択の基準の一つになりつつあります。（出典：Fortune Business Insights「Japan Pet Food Market Size, Share & Industry Analysis」(https://www.fortunebusinessinsights.com/japan-pet-food-market-115272?utm_source=chatgpt.com)）。

■規格外レンコン由来「HASKO」配合

レンコンパウダー「HASKO」

本商品は、規格外レンコンを活用した独自素材「HASKO」を配合。レンコン由来の食物繊維を含み、腸内環境の維持をサポートします。

未利用農産物のアップサイクルにより食品ロス削減にも寄与。愛犬の健康維持と環境負荷低減を両立する設計です。

HASKO https://has-lab.jp/

■トータル健康維持設計型おやつという新提案

本商品は、単なる嗜好品ではなく、日々の健康維持に配慮した“トータル健康維持設計型おやつ”として開発しました 。

栄養成分を効率よく摂取できる「ペースト状」の設計です。ドライフードへのトッピングによる食いつき改善や水分補給、さらにはお薬の服用補助など、愛犬のライフステージや好みに合わせた幅広い活用が可能です。

腸内環境、関節、免疫といった犬の健やかな毎日に欠かせない領域を、以下の栄養設計の観点から包括的にサポートします 。

■腸活設計 ― 腸内環境の維持に配慮

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122163/table/18_1_8bff50699f8c15a3a270a5d863e32ca6.jpg?v=202603251151 ]

腸内環境は、健康維持の基盤とされる重要な要素です。本商品では以下の成分を組み合わせ、日々のコンディション維持に配慮しています。

- HASKO（規格外レンコン由来食物繊維）- フラクトオリゴ糖- 乳酸菌（死菌）- 有機玄米糠- 海藻抽出物（アスコフィラン）

複数の食物繊維・プレバイオティクス・乳酸菌素材を組み合わせることで、腸内環境の維持を栄養面からサポートします。

■関節ケア設計 ― 活動的な毎日に配慮

運動量の多い犬やシニア期を迎える犬にとって、関節の健康維持は重要なテーマです。

- グルコサミン- 緑イ貝エキス末

これらの成分を配合し、関節の健康維持に配慮した設計としています。

■免疫サポート設計 ― 日々の健やかさを支える栄養バランス

健康維持に欠かせない免疫機能にも配慮しています。

- 乾燥ビール酵母（βグルカン含有）- 乳酸菌（死菌）- 海藻抽出物（アスコフィラン）

腸内環境と密接に関連する免疫機能に着目し、日常の栄養補給の一環として取り入れられる設計です。

■素材へのこだわり・ヒューマングレード品質で嗜好性とアレルギー配慮を両立した栄養設計

主原料に国産鶏肉を使用し、素材本来の風味を活かすことで嗜好性を追求。一方で、小麦不使用のグルテンフリー設計とするなど、原材料選定の段階からアレルゲンに配慮しました。毎日与えるおやつだからこそ、“おいしさ”と“安心感”の両立を目指しています。

※鶏肉を使用しておりますので、鶏肉にアレルギーのある愛犬には与えないでください。

■19種添加物フリー

以下の添加物を使用していません。

増粘剤、甘味料、着色料、保存料、安定剤、ゲル化剤、発色料、漂白剤、防カビ剤、乳化剤、膨張剤、調味料、酸味料、苦味料、光沢剤、栄養強化剤、製造用剤、ガムベース、香料。

“入れない選択”を徹底し、毎日与えるものだからこその安心設計を追求しました。

※いずれも健康維持を目的とした栄養設計であり、疾病の治療・予防を目的とするものではありません。

■商品概要

レンコンパウダー「HASKO」配合「HASWAN(ハスワン)」

商品名：HASUWAN(ハスワン)

内容量：10g×10包

価格：1,980円（税込）

■成分

鶏肉、有機玄米糠、レンコン粉末（国内製造）、乾燥ビール酵母、鶏脂、緑イ貝エキス末、フラクトオリゴ糖、海藻抽出物(アスコフィラン)、乳酸菌(死菌)、グルコサミン、酸化防腐剤(ビタミンE)

■栄養成分表示 1箱あたり(10g×10包)

熱量 81kcal/たんぱく質 7.4g/脂質 2.8g

炭水化物 7.4g/水分81.7g/灰分0.7g/ﾅﾄﾘｳﾑ17g

食塩相当量(換算値)0.04g/食物繊維1.9g糖質5.5

原産国：日本

発売日：2026年4月1日

販売者：:合同会社ハスラボ

〒300-0832 茨城県土浦市桜ヶ丘町11-16

販売：公式オンラインストア／取扱店舗

URL：https://has-lab.jp/apps/note/product/

公式インスタグラム：@hasuwan_2026(https://www.instagram.com/haswan_2026)

■発売記念イベント開催

代官山T-SITEにて「犬の健康と家族をつなぐマルシェ」を開催

犬の健康と家族をつなぐマルシェ 2026年4月4日（土）・5日（日）代官山T-SIT

ハスワンの発売を記念し、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、代官山T-SITEにて、

HAS-LAB主催のイベント「犬の健康と家族をつなぐマルシェ」を開催します。

本イベントでは、ハスワンの試食体験に加え、愛犬の健康をテーマにしたブランド、ケア商品、犬の整体などが出店予定。ペットを“家族”として考える現代のライフスタイルに寄り添い、健康と食を通じて人と犬の関係性を見つめ直す場を創出します。

【開催概要】

イベント名：犬の健康と家族をつなぐマルシェ

日時：2026年4月4日（土）・5日（日）11:00~17:00

会場：代官山T-SITE（東京都渋谷区）

主催：合同会社HAS-LAB

入場：無料（予定）

※詳細は公式サイト・SNSにて順次発表予定。

合同会社ハスラボとは

ハスラボは、茨城県土浦市のレンコン農家が立ち上げた農業ベンチャーです。

日本一のレンコン産地である一方、形やサイズを理由に廃棄されてきた規格外レンコンの課題に向き合い、2022年より無添加レンコンパウダー「HASKO」の製造を開始。これまでに累計38トンの規格外レンコンを有効活用してきました。

私たちは、"食べられるすべてを価値のあるものへ"をミッションに、持続可能な農業と健康的な食生活の実現を目指しています。

会社概要

会社名：合同会社ハスラボ

代表：代表社員 濱田 雄太

所在地：茨城県土浦市桜ヶ丘町11-16

設立：2022年8月

HP：https://has-lab.jp/