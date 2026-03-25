高校生の“青春”を応援する新番組！「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」4月1日(水)～ 放送開始！
中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、東海3県の高校生の部活動に密着した新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日(水)より放送開始します。
本番組は、中京テレビの朝の情報番組「あさドレ♪」内の人気中継コーナー「青★春 ＃朝練みたいんです！」の関連番組として放送し、仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)がナレーションを担当。
親友、先輩・後輩、ライバルといったチームメイト、そして恩師や両親など彼らを支える人たち。
大切な人と過ごす高校生たちの部活動を取材しながら、胸に秘めた思いを紹介します。
1 愛工大名電高校 サッカー部
■初回は名門・愛工大名電高校サッカー部！
初回4月1日(水)の放送では、愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部に密着。
昨年秋、全国大会をかけた愛知県大会の決勝戦で惜しくも敗退。
その悔しさを糧に、最後の1年にかける新3年生の2人の思いを紹介します。
番組の最後には、それぞれが「キットカット」にメッセージを書き込み、互いに手渡します。
共に切磋琢磨し成長してきた2人が、胸に秘める“思い”とは――。
2 愛工大名電高校 サッカー部
3 愛工大名電高校 サッカー部
■2回目以降も、東海3県の部活動を続々と紹介 (※放送内容は変更の可能性があります。)
4月8日(水) 岐阜・岐阜各務野高校 女子ホッケー部
15日(水) 愛知・名古屋高校 テニス部
22日(水) 愛知・豊川高校 水泳部
29日(水) 三重・宇治山田商業高校 相撲部
■ナレーションは仲川 晴斐アナウンサー
ナレーションは「あさドレ♪」「青★春 ＃朝練みたいんです！」の中継アナである仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)が担当。青春の一瞬を温かく全力で伝えます。
仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)
■番組概要
番組タイトル ： 「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」
放送日時 ： 毎週水曜 午後10時54分～
放送エリア ： 愛知・岐阜・三重
番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/seisyun/
配信 ： TVer ※各回放送終了後配信予定
1 愛知・名古屋高校 テニス部
2 愛知・名古屋高校 テニス部
岐阜・岐阜各務野高校 女子ホッケー部
愛知・豊川高校 水泳部