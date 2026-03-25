中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、東海3県の高校生の部活動に密着した新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日(水)より放送開始します。

本番組は、中京テレビの朝の情報番組「あさドレ♪」内の人気中継コーナー「青★春 ＃朝練みたいんです！」の関連番組として放送し、仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)がナレーションを担当。

親友、先輩・後輩、ライバルといったチームメイト、そして恩師や両親など彼らを支える人たち。

大切な人と過ごす高校生たちの部活動を取材しながら、胸に秘めた思いを紹介します。





1 愛工大名電高校 サッカー部





■初回は名門・愛工大名電高校サッカー部！

初回4月1日(水)の放送では、愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部に密着。

昨年秋、全国大会をかけた愛知県大会の決勝戦で惜しくも敗退。

その悔しさを糧に、最後の1年にかける新3年生の2人の思いを紹介します。

番組の最後には、それぞれが「キットカット」にメッセージを書き込み、互いに手渡します。

共に切磋琢磨し成長してきた2人が、胸に秘める“思い”とは――。





2 愛工大名電高校 サッカー部

3 愛工大名電高校 サッカー部





■2回目以降も、東海3県の部活動を続々と紹介 (※放送内容は変更の可能性があります。)

4月8日(水) 岐阜・岐阜各務野高校 女子ホッケー部

15日(水) 愛知・名古屋高校 テニス部

22日(水) 愛知・豊川高校 水泳部

29日(水) 三重・宇治山田商業高校 相撲部









■ナレーションは仲川 晴斐アナウンサー

ナレーションは「あさドレ♪」「青★春 ＃朝練みたいんです！」の中継アナである仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)が担当。青春の一瞬を温かく全力で伝えます。





仲川 晴斐(中京テレビアナウンサー)





■番組概要

番組タイトル ： 「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」

放送日時 ： 毎週水曜 午後10時54分～

放送エリア ： 愛知・岐阜・三重

番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/seisyun/

配信 ： TVer ※各回放送終了後配信予定





1 愛知・名古屋高校 テニス部

2 愛知・名古屋高校 テニス部

岐阜・岐阜各務野高校 女子ホッケー部

愛知・豊川高校 水泳部