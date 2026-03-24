譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
アステナホールディングス株式会社
アステナホールディングス株式会社 会社概要
会社名：アステナホールディングス株式会社
【お問い合わせ先】
アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、2026年2月26日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2026年2月26日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
（ご参考）
2026年2月26日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」（257KB）(https://pdf.irpocket.com/C8095/doF3/vYb5/V2bE.pdf)
アステナホールディングス株式会社 会社概要
会社名：アステナホールディングス株式会社
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智
創 業：1914年（大正3年）7月10日
設 立：1941年（昭和16年）9月20日
U R L ：https://www.astena-hd.com/
事業内容：グループ会社の経営管理等
【お問い合わせ先】
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