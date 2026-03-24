アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026、3月25日開幕！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026実行委員会は、さいたまスーパーアリーナ 展示ホールにおいて、「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」を3月25日(水)より開催いたします。

会期：3月25日(水)～5月10日(日)

埼玉県初開催！「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」では、本展で初展示の新作が登場するほか、アートアクアリウムを代表する作品、巨大な金魚鉢の「超花魁」が登場！

そのほかにも、多彩な金魚たちが主役となる様々な幻想作品を一挙に展示いたします。

アートアクアリウムが表現する幻想の金魚アートをぜひご体験ください。

アートアクアリウム展 さいたま2026特設サイト： http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

【エリアコンセプト】

1.～多彩な金魚の姿を楽しむ～

「金魚品評」

18基から織りなす多彩な金魚品評。さまざまな金魚の魅力的な姿を、「上見（うわみ）」と呼ばれる江戸時代からの金魚鑑賞方法で楽しめます。水底に映る金魚の美しい影も是非、鑑賞下さい。

2.～せせらぎの音に癒される～

「金魚の滝 金魚の石灯籠」

重層的に連なり、静かに流れ落ちる水は、まさに金魚の滝。

左右には神社仏閣に灯りをともす石灯籠をモチーフにした作品。灯籠の火袋部分が水槽となり、そのなかを泳ぐ金魚はまるで灯火のようにゆらめきます。

3.～無限に広がる幻想灯～

「うつし金魚の間」 ※初お披露目

手毬、ぼんぼり、行燈をモチーフにした水槽作品が立ち並ぶ

四面鏡張りの空間。幻想的な灯りが無限に広がる美しさをご体験ください。

4.～多彩な花と金魚の饗演～

「花舞」「金魚の水琴」「九谷五彩金魚」

様々な花で空間を埋め尽くす“花舞”

鮮やかに彩る花々で日本庭園に見られる装飾を表現する“水琴”

伝統工芸である九谷焼と花々を融合させた“九谷五彩金魚”

5.～金魚の世界を幻想的に見る～

「ギヤマンリウム」

江戸時代にはガラスやダイヤモンドなど、キラキラしたものを「ギヤマン」とよんでいました。多面体の水槽作品が、金魚が織りなす空間をより幻想的に演出します。

6.～多彩な個性をアートギャラリーのように～

「金魚コレクション」

ふだんなかなか目にすることのない珍しい品種を中心に、種類ごとにアートギャラリーのように展示します。ライティングの演出とともに、金魚を様々な角度から鑑賞できる作品です。

7.～没入のアートアクアリウム小道～

「提灯リウム」

金魚泳ぐ水槽を提灯に見立て幻想的な街道を表現した空間。

アートアクアリウムが表現する提灯のあかりと空間を彩る新緑に包まれる没入体験を。

8.～華道とのコラボレーション～

「フラワーリウム」

華道家・假屋崎省吾氏とのコラボレーション作品。金魚と花の融合が、空間を華やかで鮮やかなものへより一層引き立てます。

9.～自然に広がる美しさと金魚の融合～

「ロータスリウム 金魚の竹林」

日本の夏の季語でもある花“蓮”をモチーフとした作品。幾重にも折り重なる蓮の花弁から水が滴り、水の流れも感じられる涼やかな作品です。まわりには金魚泳ぐ柱が並び、竹林を表現します。

10.～絢爛豪華な巨大金魚鉢～

「超花魁 九谷金魚品評」

アートアクアリウムを代表する巨大金魚「超花魁」が登場。その迫力をぜひご体感ください。

左右には伝統工芸“九谷焼”で制作された九谷金魚品評を展示します。

11.～日本の伝統美と四季を感じる～

「水鏡絵巻」※初お披露目

絵巻をモチーフにした新作水槽作品。背景に日本の四季を映し出し、そのなかを金魚が優雅に泳ぎます。

さらに、埼玉県で生まれた“ヒレナガニシキゴイ”が水盤に見立てた水槽の中で舞泳ぎます。

金魚の魚影と水盤に移る四季の景色をお楽しみください。

12.～アートアクアリウムが表現する日本美術～

「風神雷神」

“風”と“雷”をイメージした水槽と、背景を飾る“風神雷神”で空間をダイナミックに演出する新作。日本美術に根付く“風神雷神”を、アートアクアリウムならではの水槽作品として表現します。

＜アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026では、

さいたま市のご協力をいただきました＞

■さいたま市の香り×うつし金魚

会場内ではさいたま市をイメージした香りを活用しています。

「Urban Garden」

市民投票を実施し、さいたま市をイメージした香りが決定。

思わず深呼吸したくなる、柑橘系×ハーブの開放感のある香りです。

会期中は、ミュージアムショップにてアロマスプレーを販売しております。

■大宮盆栽美術館 五葉松 銘「日暮し」

会場入口では、大宮盆栽美術館にて所蔵されている五葉松 銘「日暮し」のレプリカを展示しています。

これは、「盆栽界の至宝」と呼ばれる、大宮盆栽美術館随一の名樹である五葉松「日暮し」を大宮盆栽美術館監修のもと忠実に再現した模刻版（レプリカ）です。

■フォトコンテスト

本展開催期間中、Instagramにてフォトコンテストを開催いたします。館内で撮影いただいたお写真をぜひご応募ください。皆様のご参加をお待ちしております！

〈応募方法〉

１.アートアクアリウムの公式インスタグラムアカウント @artaquarium_official をフォロー

２.ハッシュタグ「#artaquarium」「#aasaitama2026 」の２つをつけて写真をポスト！

ぜひ、写真にタイトルをつけて投稿してください。

〈応募期間〉

2026年3月25日(水)～5月10日(日)

〈選考〉

入賞者にはアートアクアリウムの公式アカウントよりDMにてご連絡させていただきます。

最優秀賞 1名 けやきひろば商品券 10,000円

優秀賞 2名 けやきひろば商品券 5,000円

特別賞 5名 けやきひろば商品券 1,000円

〈参加条件〉

・アカウントが公開設定であること

・応募規約を読んでいただき同意していただくこと（下記ご確認ください。）

〈応募規約〉

・投稿はInstagramに限ります。その他SNSに投稿しても審査対象にはなりません。

・応募者ご本人が撮影した未発表のオリジナルフォトに限ります。

【アートアクアリウムとは】

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。

2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、

その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。

開催概要

施設名称 アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

入場料 一般 WEBチケット2,200円・当日券2,400円

学生 WEBチケット1,800円・当日券1,800円

※小学生：有料チケット入場者1名につき小学生以下2名迄同伴入場可能

所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール

アクセス さいたま新都心駅から徒歩3分

JR京浜東北線・JR上野東京ライン（宇都宮線・高崎線）

営業時間 10：00～18：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 17：00

休館日 会期中は休まず営業します

※臨時メンテナンスで営業時間等変更の場合は特設サイトでお知らせいたします

特設サイト http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquarium1/

X https://x.com/artaquarium

主催 アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社さいたまアリーナ

後援 埼玉県・さいたま市・FM NACK5