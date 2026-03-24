三重・伊賀上野の文化財ホテル、2026年4月増床・新棟オープン。貸切“蔵サウナ”や愛犬と過ごせるスイートルームを拡充

バリューマネジメントグループ

風のヘリテージ株式会社（所在地：京都府京都市、代表取締役：他力野 淳）は、「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町（三重県伊賀市）」について、2026年4月29日（水）、明治時代の蔵を活用した“蔵サウナ”や愛犬と過ごせる“ドッグフレンドリースイート”を備える新棟「NAIKI棟」を増床し、オープンすることをお知らせします。関西・東海圏から約90分、歴史情緒あふれる静かな城下町で、心身ともに寛ぐリトリート旅をご提案します。

公式サイト：https://www.vmg-igaueno.com/

■背景

NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町は、まちに溶け込むように過ごすことで癒しを得るスタイルの分散型ホテルとして2020年に開業しました。築約150年の登録有形文化財など地域に残る歴史的建造物を保存・修復し、ホテルに再生。今回の増床によって、歴史的建造物の活用数は5棟から6棟に、客室数は14室から16室へと増えるほか、プライベートサウナを備え、ホテルとしての機能やご利用スタイルを拡充します。

伊賀上野は、忍者のまちとして知られるほか、かつて城下町として栄え、交通の要衝としても重要な役割を果たしてきた地域です。伊賀の風土と暮らし、巧の知恵と技が結集した工芸や農産品の数々が「IGAMONO（いがもの）」と名付けられるなど、歴史を大切に継承してきた地域でもあります。その伊賀において、当ホテルは、歩いて散策できるまちなみや美食体験など、知られざる魅力的な文化や歴史を丸ごと体験できる宿として、“ホンモノ”の体験を求めて旅をする方々にも評価いただいてまいりました。

効率と利便性を突き詰めている現代においては、旅を通じて“心身の回復”を求める人が増えていると言われています。また、そのようなリトリート旅を、よりプライベートにゆっくりと楽しみたいというニーズも高まっています。これらにお応えする形で「IGAMONO」の歴史や文化を楽しみながら継承していくというスタイルはそのままに、プライベート利用できる“蔵サウナ”で心身を癒したり、大切な家族である愛犬とともに宿で過ごしたりできる宿泊棟として新棟を活用いたします。

■新棟 NAIKI棟のポイント

明治時代創業の老舗果物問屋の建物が蔵サウナやドッグフレンドリースイートに

今回新規にオープンする棟は、かつて江戸時代に大和地方諸国の大名が参勤交代の折に利用した大和街道に面しています。明治時代、1870年頃に「田中青果問屋」として創業し、現在まで続く老舗問屋の事務所兼作業場などに利用されていた建造物を保存・修復しています。組紐の組み方「内記組（ないきぐみ）」にちなみ「NAIKI」棟と名付けられたこの建物を、長屋部分と庭を愛犬と過ごせるドッグフレンドリースイートに、蔵をサウナとして活用することで、広い敷地を宿泊施設として活用し、次世代に継承してまいります。

築110年のプライベート「蔵サウナ」で、時を忘れる静寂に包まれ「ととのう」

110年以上の歴史を刻む旧青果問屋の蔵が、本格的なサウナへと生まれ変わりました 。重厚な趣をそのままに、静寂に包まれた完全プライベート空間です。1枠90分間の完全貸切制（時間枠予約）にて、贅沢な時間をお愉しみください。セルフロウリュセットやサウナハットやマットなど充実したサウナグッズも備え、お好みの温度と湿度で至福のひとときをお過ごしください。サウナの後は、中庭を望む開放的な屋外エリアへ。四季の風を感じながら、水風呂と露天風呂で心地よく「ととのう」ことができるはずです。

※サウナは対象客室にご宿泊のお客様であれば、どなたでもご予約いただけます。

専用庭付きのお部屋で愛犬と歴史に触れる「ドッグフレンドリースイート」

歴史的建造物の意匠を活かしながら、専用庭付きで愛犬と快適に過ごせる専用の客室を2室設えます。客室棟から伊賀上野城までは徒歩圏内。豊かな緑と歴史の風を感じながら愛犬とゆったり歩ける絶好のロケーションです。お部屋にはケージや食器、清掃備品など、愛犬家目線で選んだ充実のアメニティをご用意。自然素材の温もりを活かした客室からは専用庭を眺めることができ、伊賀焼やアートが彩る空間は、心身を回復させる「視覚」を大切に設計されました。名栗加工の家具や庭を抜ける柔らかな光が日常の緊張を解き、この地ならではの安らぎを愛犬と分かち合う贅沢をお届けします。

新棟オープン詳細

オープン日： 2026年4月29日（水）

増床内容： ドッグフレンドリースイート（2室）、蔵サウナ

・蔵サウナ利用詳細

対象客室にご宿泊のお客様に向けて、90分占有でのご利用を確約する完全予約・貸切制です。

- 料金：1枠90分 8,800円（税込）※2名様まで。3名様以降は追加で1,650円/人（税込）- 設備：ロウリュサウナ、水風呂、露天風呂、シャワー室- ご予約対象客室： KANMURI棟（101-103）、NOMATSU棟（401-403）、NAIKI棟（601-602）- 専用プランURL：https://go-vmg.reservation.jp/ja/hotels/vmg-igaueno/plans/10188413

・ドッグフレンドリースイート詳細

伊賀上野城のお膝元、歴史情緒漂うまちなみの散策やわんちゃんが安心して過ごせるお部屋でのリラックスタイムで、かけがえのない思い出づくりをお手伝いいたします。

- 料金：1泊2食付 65,670円/人～（2名1室時）※価格はプレスリリース発信時のものです。需要や時期により変動いたします。最新の価格は公式サイトでご確認ください。- 定員：NAIKI 601号室 4名/NAIKI 602号室 3名- 設備など：専用庭、ケージ、フードボウル2枚、わんちゃん用おやつ、トイレシート、散歩用エチケット袋、ウェットティッシュ、消臭除菌防虫スプレー、防臭ごみ箱、粘着ローラー

・増床記念クーポンで15％OFF

増床記念として、2026年7月末までにご宿泊のお客様に限り、公式予約サイト掲載金額より15%OFFでご利用いただけるクーポンをご用意いたしました。ご予約をお待ちしております。

増床記念クーポン詳細：https://www.vmg-igaueno.com/news/naiki-open

公式予約サイト：https://go-vmg.reservation.jp/ja/hotels/vmg-igaueno/plans

※2026年6月末までに公式予約サイトからご予約いただいたお客様に限ります。

※リリース内のお部屋、サウナの画像はイメージです。

NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町について

伊賀上野のまち全体をホテルに見立て、築約150年の登録有形文化財など点在する歴史的建造物の当初の意匠を残しつつも、快適性を備えた上質な滞在空間に修復した、6棟16室の分散型ホテルです。醤油蔵見学など、まだ知られざる伊賀が誇る美食・歴史・文化との出会いをお届けするとともに、仕事や生活の環境が多く変わった今頃、身体と心の疲れを癒すひとときをお過ごしください。

公式サイト：https://www.vmg-igaueno.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nipponia_igaueno/

▍風のヘリテージ株式会社について

風のヘリテージ株式会社は、バリューマネジメントグループにおいてホテル運営および観光まちづくり事業を担う企業です。「文化を紡ぐ」をパーパスに掲げ、税金に依存しない歴史的建造物の保存・利活用モデルを構築することで、持続可能なまちづくりと文化継承の実現を目指しています。2005年のグループ設立以来、城郭・史跡・文化財といった「観る」対象であった歴史的資源を、ホテルやレストラン、ユニークベニューとして「必要とされ、活用できる」場へと転換してまいりました。2015年にはまち全体をホテルと見立てる「分散型ホテル」を、2020年には日本初の「キャッスルステイ（城泊）」を開始するなど、歴史的建造物の保存を可能にする革新的な事業モデルを社会実装し、2026年3月現在、グループが保存・利活用を手掛ける歴史的建造物は119棟にのぼります。

当社は、2023年バリューマネジメント株式会社より会社分割により設立し、2026年2月14日に現社名へと変更。新ブランドシリーズ「Kazeno Heritage」のもと、旅行の在り方を「消費」から「回復と再生のための滞在」へと進化させ、その土地に流れる文化を次代へつなぐ事業展開を加速させています。

■ 会社概要

会社名 ： 風のヘリテージ株式会社

U R L ： https://www.vmc.co.jp/

設立 ： 2023年8月1日（バリューマネジメント株式会社の会社分割により設立）

代表 ： 代表取締役 他力野 淳

資本金 ： 5,000万円

所在地 ： 京都府京都市

事業内容 ： 歴史的資源を活用した観光まちづくり・歴史的建造物の利活用