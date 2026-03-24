3月28日新店「青山フラワーマーケット 大井町トラックス店」オープン。最大面積の観葉植物売り場で「一点もの」などを展開

株式会社パーク・コーポレーション

株式会社パーク・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役: 井上英明）は、2026年3月28日（土）に最大面積(※)の観葉植物売り場を有する「青山フラワーマーケット 大井町トラックス店」をオープンします。

当社の空間デザインブランド「parkERs（以下、パーカーズ）」が日本中の生産者から厳選して仕入れた、大量生産はできない大型の植物や希少な品種、それらの植物を個性的な鉢などと合わせた「一点もの」を販売します。

(※)設計時の面積による比較

大井町トラックス店 イメージパース

パーカーズは、花や緑に囲まれた生活は本能に即した人間らしい時間の過ごし方だと考え、「日常に公園のここちよさを。」をコンセプトに、公園で感じられる心地よさを室内外に表現する空間デザインを展開しています。

近年、観葉植物の売り上げは世界的に伸びており、品種の多様化に伴い日本国内においても若者を中心にインテリアとして人気が広がっています。そこで売り場面積の約4分の1を観葉植物とした同店では、パーカーズが厳選した健康で美しく日本の生産者が心を込めて育てた植物を販売します。

2023年からオンラインのみでパーカーズが厳選した観葉植物を販売していましたが、今回初めて実際に手に取って商品の検討ができるよう、大井町トラックス店で販売を開始する運びとなりました。

店舗情報

青山フラワーマーケット 大井町トラックス店

住 所：〒140-0005 東京都品川区広町2丁目1番3号 3階

電話番号：03-6809-9287

営業時間：日～木 10:00-20:00 /金・土 10:00-21:00

売り場面積：72.68平方メートル （21.98坪）

観葉植物売り場面積：16.8平方メートル （5坪）

【商品・サービス特徴】

取り扱い品種は70種以上

定期的に産地へ足を運び密にコミュニケーションを取ることで、 大量生産はできない大型の植物やユニークな曲がり樹形、希少な品種などを取り揃えています。

また、それらの植物の樹形や葉の特徴、原産国・産地のイメージなどあらゆる情報から、合う鉢やマルチング(※)を買い付け商品化した「一点もの」の植物や、ガジュマルやフィカスなど人気の品種も用意しています。時には生産者から仕入れた植物を、所有するハウスでさらに肥大させ、こだわりの樹形に育ててから販売するといったこだわりを持っています。

生産者と深くコミュニケーションを図るパーカーズだからこそ実現したラインナップです。

(※)マルチング・・・植物の株元を覆う小石などのこと

＜商品例＞・大型の植物やユニークな曲がり樹形沖縄県「儀部縁」産のエバーフレッシュ50,000円（税別）配送料8,000円～（税別）・設置費別途

エバーフレッシュは朝に葉を開き、夕方になると葉を閉じて眠る「就眠運動」を行います。 人と同じように一日のリズムを持って過ごすその姿から、まるで一緒に生活しているような感覚を楽しめる人気の観葉植物です。

こちらのエバーフレッシュは、台風の強風で曲がった樹形をそのまま生かして仕立て上げた、一癖ある立ち姿が特徴的。高さ・横幅ともに1.8mを超える一鉢で、みずみずしいグリーンが視界いっぱいに広がる爽快感を味わえます。

リビングなどの明るい窓辺に置くのがおすすめです。

・デザイン性を考慮した鉢との組み合わせ沖縄県「泉川園芸」産のシェフレラ・アルボリコラ・コンパクタ26,000円（税別）配送料8,000円～（税別）

シェフレラは暑さにも寒さにも強く、とても丈夫な植物です。日本でも暖かい地域に自生しています。

沖縄の燦々とした太陽の光を浴びながら時間をかけて力強く生長したこちらのシェフレラには、美しい海の波打ち際のような曲線が印象的な鉢を合わせました。

泉川園芸では、海を見下ろせる山奥でたった一人の生産者が植物一つ一つと向き合い楽しみながら仕立て方を吟味しています。そのため同じ品種でも異なる魅力をもった姿に育つのが特徴です。

大きくカーブする個性的な樹形が主役となるよう、鉢はあえて高さを抑え、色味もシンプルにコーディネートしているのがポイントです。

部屋の中心や目立つ場所に置いて、空間のシンボルツリーとするのがおすすめです。

・希少な品種愛知産「河合園芸」のアンスリウム・どらやき22,000円（税別）

アンスリウム・どらやきは生長がゆっくりしていることや、美しい葉をバランスよく茂らせるための環境管理など専門的知識が不可欠なため流通量が少なく、いまだ希少な品種です。

ベルベットのような質感の葉は、ラメが入っているように葉脈がきらりと光り、思わず見惚れる美しさ。

その名の通り「どらやき」を思わせる丸い葉に合わせて、鉢も丸みを帯びたデザインで可愛らしく仕上げました。

直射日光を避けてソファの近くなどくつろぎのスペースに置けば、自分だけの特別な時間を盛り上げてくれます。

・初心者にもおすすめな、育てやすい品種中央：愛知県「みのり園芸」のモンステラ20,000円（税別）三重県「桑北園芸」のポトス・マーブルクイーン5,000円（税別）

初心者の方も気軽に植物のある生活を始められるよう、生長スピードが早いモンステラやポトス、耐陰性が強く室内でも育てやすいガジュマルなども充実しています。

・植物の相談や植え替えサービス

週に一度、パーカーズのスタッフが店舗に在中します。(※)

グリーンメンテナンスを担う植物のプロが、育てやすさやお部屋の雰囲気に合わせておすすめの植物をご提案します。また植物の手入れ方法などの悩みごとも気軽に相談いただけるほか、購入したい植物と鉢の組み合わせを指定して、その場で植え替えもできます。

(※) 曜日未定。詳細は店舗にお問い合わせください

【店舗デザイン】

大井町トラックス店 イメージパース

国内外に122店舗ある(※)青山フラワーマーケットの店舗デザイン設計は、すべてパーカーズが手がけています。

青山フラワーマーケット 大井町トラックス店では、自然豊かな大井町トラックスの特徴を考慮し、店内でも豊かな自然を体感できるよう設計しました。特にウォールシェルフやハンギンググリーンを活用し、目線の高さに植物を配置することで緑の量を高め、お客さまが没入感を味わえるようデザインしています。

また店内什器には、グレイッシュな古材や樹皮付きの丸太、レンガなど自然素材をふんだんに使用しているので、温かみのある自然の風合いを感じながら買いものを楽しむことができます。

(※)2026年3月24日時点

■青山フラワーマーケットとは

「Living With Flowers Every Day」をコンセプトに花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案するフラワーショップ。パリのマルシェをイメージした店内には、産地にこだわった季節の花をご用意。2026年3月24日時点で全国に120店舗、パリとロンドンに各1店舗を展開。

ホームページ ：https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/

Instagram ：https://www.instagram.com/aoyamaflowermarket/

■parkERs（パーカーズ）とは

2013年7月に設立された株式会社パーク・コーポレーションの空間デザイン事業部。「日常に公園のここちよさを。」をコンセプトに、空間デザイナーとプランツコーディネーターが協働し、公園で感じられる心地よさを室内外に表現する空間デザインを展開。都市部を中心としたオフィス、住空間、公共・商業空間等の空間プランニング、デザイン設計、施工、植栽メンテナンス、オリジナル家具の開発等を行っています。

ホームページ ：https://www.park-ers.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/parkers_official/

■parkERsのオフィス紹介動画

「未来の公園」を体感させるワークプレイス

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KVrznvZHGE4 ]

会社概要

名称 株式会社パーク・コーポレーション

代表者 代表取締役 井上 英明

本社 〒107-0062 東京都港区南⻘山5-6-26 ⻘山246ビル7F

設立 1988（昭和63）年12月24日

資本金 2,000万円

ブランド フラワーショップ/ Aoyama Flower Market https://www.aoyamaflowermarket.com(http://www.aoyamaflowermarket.com)

フラワースクール/ hana-kichi https://www.hana-kichi.jp(http://www.hana-kichi.jp)

カフェ/ Aoyama Flower Market TEA HOUSE https://www.afm-teahouse.com(http://www.afm-teahouse.com)

空間デザイン/ parkERs https://www.park-ers.com(http://www.park-ers.com)

BtoB / Aoyama Flower Market ANNEX https://annex.aoyamaflowermarket.com/(http://annex.aoyamaflowermarket.com/)

公園プロデュース / couEN https://www.cou-en.jp

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社パーク・コーポレーション 広報担当

メールアドレス：parkpress@park-corp.jp

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。