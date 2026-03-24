【パチンコファン必見】AIが“狙い目日”を可視化！サイトセブン、LINE新機能「データスコープ」をリリース！

ダイコク電機株式会社YouTubeチャンネル「パチ屋の裏研修」より

ホール攻略の必須ツールとして多くのファンに支持される「データロボ サイトセブン」を運営するダイコク電機株式会社は、LINE公式アカウントを通じた新サービス「サイトセブン データスコープ」をリリースいたしました。

これに伴い、人気YouTubeチャンネル「パチ屋の裏研修」にて、店長をはじめとするメンバーが本機能の利便性を徹底解説。従来のデータ閲覧サービスを超えた、令和のパチンコ・パチスロライフを劇的に変える新機能の全貌が公開されました。

【続・養分のお前らへ】これ使うか無視するかでお前達の明日は変わる【保存版】(https://www.youtube.com/watch?v=J1X6wOs28_o)

業界に「データ公開」の文化を根付かせたパイオニアの挑戦

今でこそ当たり前となった「ユーザーが遊技データを確認する」という文化ですが、その礎を築いたのはダイコク電機株式会社です。

1991年、ダイコク電機株式会社は業界初となる情報公開端末「データロボ」を発売しました。 当時は遊技データをお客さんに直接見せるという概念自体がなく、周囲からは「ありえない」とまで言われていた試みでした。しかし、結果としてデータロボは大ヒット。多くのホールへ導入され、ファンとパチンコホールの関係性は劇的な変化を迎えました。

そして今、そのDNAは形を変え、スマートフォンでいつでもどこでもデータを確認できる「サイトセブン」へと受け継がれています。

1. 新機能「データスコープ」について

「データスコープ」は、パチンコホールの過去データやアクセス傾向をもとに、AIが“おすすめ日（狙い目日）”を予測し、LINEで通知する機能です。

従来は有料会員のみ閲覧可能だった出玉データの無料公開日を、AIが分析に基づいて選定。対象日の前日・当日・翌日の3日間のデータを無料で確認することができます。

また、ホール側の恣意的な設定ではなく、実績データに基づいてAIが自動的に判断するため、客観性の高い情報として活用できる点も特長です。

会員カードと連携することで、LINE上で簡単に通知を受け取ることができ、ユーザーの効率的な立ち回りをサポートします。

2. AIが厳選した「オススメ3機種」をLINEで自動配信

他にもおすすめの機能が、LINE友だち登録のみで無料で利用可能な「デテマス」です。

ユーザーが好みの条件を設定するだけで、AIが膨大なデータから「今、注目すべき3機種」を厳選。さらに、その機種の出玉ランキングベスト3を自動で配信します。 膨大なデータから自力で探す手間を省き、効率的な台選びをサポートする、まさに“データ武装”の第一歩となる機能です。

3. 打った後の「答え合わせ」が自動化！画期的機能「ドーナッター」！

1人1人の欲しい情報を自動配信「デテマス」自分の遊技した台のデータ履歴がすぐわかる「ドーナッター」

遊技終了後のデータ確認を革新するのが、業界初（※自社調べ）の機能「ドーナッター」です。

会員カードを遊技台の横にあるカードユニットに挿入して遊技するだけで、帰宅後にLINEへ自分の打っていた台のスランプグラフが自動で届きます。 「やめた後にどれだけ出たか」「自分の引きはどうだったのか」という、ファンなら誰もが気になる“答え合わせ”をシームレスに実現しました。従来のQRコードの読み取り操作は不要です。

4. 遊ぶほど貯まる、使える！「マイレージクラブ」の展開

さらに、サイトセブンメンバーズ向けの「マイレージクラブ」も本格始動。

サービス利用やアンケート回答で貯まったマイルは、楽天ポイント、dポイント、Pontaポイントなどの主要な共通ポイントに交換可能です。

パチンコホールのデータ活用が、日常の「ポイ活」にも直結する、ファンにとってメリットの大きい仕組みとなっています。

マイルを貯めて電子マネー等に交換可能「マイレージクラブ」

さらに今なら

・「サイトセブンメンバーズ」加入

・初回アンケート回答

・初回「ドーナッター利用」

で合計500マイルもらえるキャンペーン実施中！

他にもチャンスは盛りだくさん！

・1日1回のガチャ

・新台評価アンケート

・メンバーズくじ

マイルを貯める方法もいろいろ！

■Point

・本来は月額課金が必要な「ホールの出玉情報」が無料で見られるチャンス！

・無料公開日を決めるのは「サイトセブン データスコープ」のAI！

→ホール毎のアクセス傾向や稼動結果（＝実績あり日）に基づいて予想・決定するため、パチンコホールの意図が介在できない！

会員カードの連携・公式LINEの登録手順

公式Xはこちら(https://x.com/datarobo_site7)

公式LINEの友達登録はこちら(https://lin.ee/DFaMuQy)

「パチ屋の裏研修」店長も太鼓判！

本動画内では、パチンコ業界の裏表を知り尽くす「店長」が、忖度なしの視点でこれらの新機能をレビュー。 「データリテラシーに自信がない方でも、LINE一つでプロ並みの情報収集が可能になる」と、その実用性を高く評価いただいています。負けないための立ち回りを追求するすべてのファンにとって、必見の内容となっています。

動画公開情報

タイトル: 【続・養分のお前らへ】これ使うか無視するかでお前達の明日は変わる【保存版】

URL: https://www.youtube.com/watch?v=J1X6wOs28_o(https://www.youtube.com/watch?v=J1X6wOs28_o)

公開日: 2026年3月19日

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

詳細を見る :https://www.daikoku.co.jp/