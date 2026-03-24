【二子玉川エクセルホテル東急】地上130mからの景観ともに楽しむ「A Taste of Early Summer Afternoon Tea」を開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内 総支配人 河内 辰夫）は、2026年4月1日（水）～6月30日（火）の期間、30階「The 30th Dining Bar」にて「A Taste of Early Summer Afternoon Tea」を販売します。

【詳しくはこちらから】 :https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/plan/139270/index.html

一足早い初夏の訪れを感じるアフタヌーンティー「A Taste of Early Summer Afternoon Tea」をお届けします。南国を思わせる夏のエッセンスを取り入れ、初夏の味わいを感じるセイボリーに加えて、和と洋の要素を少しずつ織り交ぜたデザートをご用意しました。全13種類のアフタヌーンティーをゆったりとした午後のひとときと共にお楽しみください。

～上段～

セイボリーには、南国「ハワイ」を感じさせる「ガーリックシュリンプ」や「サーモンポキ」をご用意します。「ガーリックシュリンプ」はプリっとした海老の食感と香ばしいガーリックの風味が効いた一品に仕上げました。また、新鮮なサーモンをアボカドに合わせた「サーモンポキ」は、サーモンの旨味とアボカドの濃厚さが調和した爽やかな夏を感じる味わいに仕上げました。

～中段～

「ミニバーガー」や「ライスコロッケ」といった食べ応えのあるセイボリーを並べ、程よい塩味をアクセントに仕上げました。

また、デザートには南国を思わせる「ココナッツマカロン」に加え、甘さの中に塩味が引き立つ「胡椒とチーズのクッキー」を添えました。甘味でひと息ついた後は、セイボリーと交互に味わいながら、様々な味をお楽しみください。

～下段～

多様な「甘さ」の魅力をさまざまな角度から味わっていただけるよう、和と洋の要素を織り交ぜた４品のデザートをご用意しました。和の味わいの「ロールケーキ 黒豆抹茶風味」、初夏を思わせる涼しげな「チョコレートムースとアプリコットのジュレ」や「マンゴープリン」、さらに西洋菓子の定番「ベイクドチーズケーキ」を取り揃えました。それぞれに異なる魅力を持つ味わいを、存分にご堪能いただけます。

初夏にかけて、異なる味わいをお楽しみいただけるデザートとセイボリーを取り揃えたアフタヌーンティーです。少し早い初夏のひとときを、地上130メートルの高さからの景観とともに、ゆったりとした時間を「The 30th Dining Bar」でお過ごしください。

今後も当ホテルならではの魅力あふれる商品を展開してまいります。

【A Taste of Early Summer Afternoon Tea】概要

【期間】2026年4月1日（水）～6月30日（火）

【時間】14:00～17:00 (最終入店 15:00) ※2時間制でのご案内です。

【料金】お一人さま \6,000

【メニュー】

上段：サーモンのポキ・ドライ無花果のクリームチーズ・ガーリックシュリンプ・パルマンティエ ポタージュ

中段：スコーン・胡椒とチーズのクッキー・ココナッツマカロン・ミニバーガー・ライスコロッケ

下段：ロールケーキ 黒豆抹茶風味・マンゴープリン・ベイクドチーズケーキ・チョコレートムースとアプリコットのジュレ

※ご予約はご利用日2日前の15時までにお願いいたします。

■The 30th Dining Bar 概要

ご友人や同僚の方々と楽しい時間を共有できるダイニング。選りすぐりの食材を用いたこだわりの品々を、リーズナブルな価格でご提供いたします。職場やサークルの懇親会といった賑やかなお集まりの場としてご活用ください。

The 30th Dining Bar

朝食：7:00～10:00（L.O.9:30）

ランチ：11:30～14:00（L.O.14:00）

ティー：14:00～17:00（L.O.16:00）

ディナー：17:00～21:00（L.O.20:00）

※状況により営業時間の変更がございます。

TEL：03-3707-7200

レストラン予約受付：10:00～20:00

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/index.html

■二子玉川エクセルホテル東急 概要

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

二子玉川エクセルホテル東急 外観

所在地：〒158-0094

東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

TEL：03-3700-1093

部屋数106、レストラン2か所、宴会場2か所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

※画像は全てイメージです。

※表示料金には、サービス料12％および税金10％が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。