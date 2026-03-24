【視聴無料】アコムグループのエンべデッド・レンディングの将来像 | Finlink新着コンテンツ

株式会社セミナーインフォ

金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトとした金融業界に特化した情報を提供する動画メディア『Finlink』において新着コンテンツを掲載開始しました。

本セッションでは、GeNiE株式会社 代表取締役社長 齊藤 雄一郎 氏、株式会社電通総研 営業第二本部 エンタープライズ営業第1ユニット 金融ソリューション営業1部 香山 勇 氏より、アコムグループのエンべデッド・レンディングの将来像やそれを支えるシステムについてお話しいただきます。

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▼テーマ

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本動画では、以下のポイントについて解説しています。

・アコムグループが牽引するエンベデッド・ファイナンス（組込型金融）の戦略と将来像

・2024年10月に提供開始された組込型金融サービス「マネーのランプ」の概要と狙い

・サービスを裏で支える堅牢かつ柔軟なシステム基盤と、電通総研の技術的アプローチ

▼動画内容

アコムグループのエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立されたGeNiE様は、2024年10月8日に組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供開始されました。本セッションでは、アコムグループのエンべデッド・レンディングの将来像やそれを支えるシステムに関する内容など、GeNiE様自らお話をいただきます。

１．本セッションのご説明

２．アコムグループのエンベデッド・ファイナンス

３．ファイナンス領域における電通総研の取り組み

※本講演は2025/12/12開催イベントの内容です。

※講演資料の配布はございません。

▼こんな方におすすめ

・自社サービスに金融機能（レンディング等）の組み込みを検討している非金融事業者の方

・エンベデッド・ファイナンス（組込型金融）の最新トレンドや事業モデルに関心がある方

・金融システム基盤の構築や新規事業開発に携わる企画・IT部門の方

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp