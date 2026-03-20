フォートナイト系人気実況者「へむちゃんねる」の新作グッズが登場！へったboyとのアイテムや購入特典もラインナップ

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株式会社メディアリンク

クリエイターグッズの企画・製造・販売を支援する株式会社メディアリンクは、フォートナイトの小技・裏技紹介で人気を集めるクリエイター「へむちゃんねる」の新作グッズを、公式オンラインストア「へむ商店」にて販売開始いたしました。



今回のラインナップには、「へったboy」と「へむ」が両面にプリントされたオーガニック巾着をはじめ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、ランダム缶バッジなど、ファンにとって見逃せないアイテムが揃っています。



また、税込1,500円以上ご購入の方には、購入者特典としてダイカットロゴステッカーをプレゼント。へむちゃんねるらしい遊び心のあるグッズ展開を、ぜひこの機会にお楽しみください。





製品情報



■へむ商店


https://tosta.jp/shops/hemsho-ten






■へったboyとへむの優しいオーガニック巾着


販売価格：1,600円（税込）


へったboyとへむが両面にプリントされた巾着








■へむのわんわんランチャーアクリルキーホルダー


販売価格：600円（税込）


へむのアクリルキーホルダー








■へったboyとへむのワンだふるなアクリルスタンド


販売価格：800円（税込）


へったboyとへむのアクリルスタンド







■シクレ枠あるってホンマなん！？ランダム缶バッジ


販売価格：500円（税込）


へったboyランダム缶バッジ


通常4種、レア1種





販売情報



■へむ商店


https://tosta.jp/shops/hemsho-ten




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