食器用洗剤『CHARMY Ｍａｇｉｃａ　手肌＋（プラス）除菌』新発売

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、除菌効果(※1)や高い洗浄力で手早く洗い上げる力はそのままに、手肌の水分を逃さず(※2)手肌にやさしい食器用洗剤『CHARMY Ｍａｇｉｃａ 手肌＋（プラス）除菌』を2026年4月15日(水)から全国にて新発売いたします。

(※1)スポンジに対して。すべての菌を除菌するわけではありません。

(※2)洗剤成分の手肌表面への吸着による。完全に水分の蒸散をおさえるわけではありません。

・洗浄力・除菌効果(※1)と手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤『CHARMY Ｍａｇｉｃａ 手肌＋（プラス）除菌』を新発売

・水分蒸散ブロック成分で洗った後の手肌の水分を逃さない(※2)から手肌にやさしい

・＜『Ｍａｇｉｃａ』共通＞独自のナノ洗浄成分配合なので、油汚れを水のようにサラサラ落として食器洗いが手早く片づく

１．発売の狙い

『CHARMY』ブランドは、食器用洗剤『Ｍａｇｉｃａ』や食洗器用洗剤『クリスタ』などを通じて、食器洗いがラクになる新習慣の創造に取り組んでいます。

当社の調査によると、生活者は食器用洗剤の不満点として、「油汚れの落ちやすさ」と同率で「手肌へのやさしさ」を求めていることが分かりました。しかしその一方で、86％もの生活者が手肌にやさしいタイプの洗剤は洗浄力や除菌力が弱そうと回答しており、洗浄力と手肌のやさしさは両立できないと諦めていることがわかりました(※2)。

こうした生活者の悩みを解決するため、従来の『Ｍａｇｉｃａ』と同様の洗浄力・除菌効果を兼ね備えながら、独自の技術で手肌の水分も逃さない（※3）食器用洗剤『CHARMY Ｍａｇｉｃａ 手肌＋（プラス）除菌』を新発売いたします。これからも、生活者に食器洗いがよりラクになる新習慣を提供し、新たな市場を創造してまいります。

(※3)n=998、WEB調査（2025年12月実施）、当社調べ

２．発売日・地域 2026年4月15日（水） 全国

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/255_1_bc7fe7b81b6fb9b795a332c369dd1c3a.jpg?v=202603180651 ]

４．商品特長

（１）水分蒸散ブロック成分で洗った後の手肌の水分を逃さない（※2）から手肌にやさしい

水分蒸散ブロック成分2種類配合により、やさしく洗えます。

従来の手肌洗剤である手肌プレミアムよりも手肌水分を逃しにくい（※3）。

（※3）全ての刺激をブロックしたり、手荒れを改善するものではありません。

＜メカニズム＞＜食器洗い後の角質水分量の比較＞ 試験条件：各洗剤をスポンジで泡立てた泡を肌にのせてなじませた後、皮膚表面を流水で洗い流し、タオルドライ直後を初期として経時での角質水分量(％)を測定。

＜『Ｍａｇｉｃａ』共通＞

（１）除菌（※1）ができる

（２）独自のナノ洗浄成分配合なので、油汚れを水のようにサラサラ落として食器洗いが手早く片づく

５．『CHARMY』シリーズラインアップ

【関連情報】

・統合レポート（ライオンの研究開発戦略）

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf